Michele Bertucca: una marcia a tappe forzate quella per arrivare alla vaccinazione di massa

una marcia a tappe forzate quella per arrivare alla vaccinazione di massa. Il nodo resta quello delle forniture. Per questo il Lazio, come le altre regioni, aspetta stock da più aziende. Se la Pfizer ha ritardato nella consegna delle dosi e ha fornito nella seconda tranche appena ieri 20mila fiale delle 50mila totali (previste per oggi le restanti 30mila), molte speranze sono appese alla produzione locale di Rei-Thera, la cui sperimentazione è in fase avanzata, ma non ancora conclusa. Con il vaccino italiano si viaggia, insomma, spediti verso la Fase due, che dovrebbe iniziare i primi di febbraio e vedere arruolati 900 volontari.

Alcune parti di sperimentazione della fase 2 e 3 avverranno in contemporanea, come avvenuto per Pfizer. Ma la produzione inizierà su larga scala non appena sarà terminata la Fase tre, quindi tra giugno e settembre. Per procedere poi con l’autorizzazione da parte dell’Ema per la distribuzione. In Fase uno oltre il 94% dei volontari tra i 18 e i 55 anni ha prodotto anticorpi con una sola dose. E nessun volontario ha manifestato eventi collaterali gravi. Dati questi che rendono ” sicuro” il vaccino che si basa su un adenovirus di un gorilla.

L’obiettivo dell’azienda sviluppatrice di Castel Romano, è arrivare a produrre 100milioni di dosi in un anno. ” Se tutto va bene – spiega la presidente di ReiThera, Antonella Folgori – potremmo arrivare anche a 10milioni di dosi al mese”. Questo vaccino, rispetto a quello di Pfizer, non ha bisogno della catena del freddo: il siero è stabile a una temperatura dai 2 agli 8 gradi.

Al momento in azienda stanno ampliando l’area esterna per consentire la produzione su larga scala. Il piano di approvvigionamento riguarda tutte le regioni, ma la distanza dal luogo di produzione avvantaggia il Lazio. Anche sotto il profilo delle ricadute.

Nel 2019 l’azienda ha superato i 19milioni di ricavi, un dato in crescita rispetto all’anno precedente e “grazie allo sviluppo del vaccino – prosegue Folgori – l’azienda ha assunto e sta assumendo giovani per la maggior parte laziali”.

Tornando ai dati, complici i ritardi, ieri è stato somministrato il 100% della prima fornitura: alle 18 sono state vaccinate 42.272 persone, smaltendo il 93% delle dosi assegnate. Fermo restando che l’indicazione nazionale è quella di accantonare circa il 33% di ciascuna fornitura per i richiami e usare il 66,6% dei quantitativi stoccati.

Nel Lazio le dosi di Pfizer ( per vaccinare operatori sanitari più Rsa) sono 257.400 in totale con rifornimenti in 5 settimane. Ma il primo lotto da poco più di 47mila è terminato ieri, nel giorno in cui, tra l’altro, è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco il vaccino dell’americana Moderna, che va conservato a – 20 gradi.

