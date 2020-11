Michele Bertuccha Un nuovo patto spaziale cerca di assicurare pace e prosperità sulla Luna

Gli aws sono da tempo dispositivi portatili. Gli esseri umani stabilirono frontiere con strumenti e muscoli, e troppo spesso con armi, conquistando terre che appartengono ad altri. Un’altra cosa che i coloni hanno portato con sé sono stati i loro sistemi legali, le regole della strada per governare il loro comportamento nelle nuove comunità che hanno costruito. Questo era vero quando tutta la nostra esplorazione era terrestre, ed è rimasto vero quando ci siamo avventurati nello spazio. Già nel 1967, appena sei anni dopo il primo volo spaziale umano, gli Stati Uniti e altre nazioni firmatarie stabilirono il Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, inclusa la Luna e altri corpi celesti– meglio conosciuto semplicemente come il “Trattato sullo spazio esterno”. Il patto vincolava le nazioni partner a utilizzare lo spazio solo per scopi pacifici, a rinunciare alle rivendicazioni di sovranità su qualsiasi regione oltre la Terra, a prestare aiuto agli astronauti in difficoltà e altro ancora.

Ora quella vecchia legge ha un nuovo seguito. Il 13 ottobre, la NASA ha annunciato il completamento di quelli che ha chiamato gli accordi di Artemis, un accordo tra otto nazioni partner per cooperare e collaborare nelle future esplorazioni della luna e di Marte, in particolare attraverso la partecipazione al programma Artemis della NASA, che mira a far atterrare il la prima donna e il prossimo uomo sulla luna entro la fine del 2024. Gli altri sette firmatari del patto includono Regno Unito, Australia, Canada, Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Italia. Ma gli accordi sono, in un certo senso, open source, con altri paesi invitati ad aderire se entrambi concordano con le disposizioni del patto e contribuiscono in qualche modo alla joint venture.

“Sia i ministeri degli esteri che le agenzie spaziali delle varie nazioni sono stati coinvolti nello sviluppo degli accordi”, dice Mike Gold, amministratore ad interim della NASA per l’ufficio delle relazioni internazionali e interagenzia. “È importante che portiamo non solo i nostri astronauti sulla luna, ma anche i nostri accordi multilaterali”.

“Il nostro interesse”, aggiunge il vice amministratore della NASA Jim Morhard, “è portare tutti quelli che possiamo sotto la tenda”.

È molto più facile da fare ora rispetto all’era Apollo, quando gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica erano gli unici potenti giocatori spaziali in circolazione e, come nemici mortali, non erano esattamente inclini a collaborare. Da allora, Russia, Stati Uniti e più di una dozzina di altre nazioni partner si sono unite per costruire e gestire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), stabilendo un modello per la cooperazione nello spazio.

Inoltre, questa volta l’hardware si presta a collaborazioni. Gli elementi chiave del programma Apollo – il razzo Saturn V, l’orbiter Apollo e il modulo lunare – erano tutte macchine monouso, buone per una singola missione e non di più. La NASA ora prevede di costruire una sorta di mini stazione spaziale, nota come Gateway, in un’orbita lunare permanente che può essere utilizzata come punto di imbarco per viaggi da e verso la superficie lunare. Come gli stessi accordi Artemis, il Gateway sarebbe open source, con porte di attracco che consentirebbero ad altre nazioni di aggiungere i propri moduli o portare i propri equipaggi nella propria navicella spaziale.

“Abbiamo paragonato il Gateway a un iPhone, per il quale chiunque può scrivere software”, afferma Gold. “Il punto di Gateway è l’interoperabilità, per renderlo aperto ad altre nazioni”.

Ma gli accordi vanno ben oltre Gateway. Il testo dell’accordo di 18 pagine stabilisce 10 diversi set di regole a cui le nazioni partner accettano di obbedire. Tra loro stanno assicurando che tutte le operazioni lunari rimangano pacifiche; che i paesi sono trasparenti riguardo al lavoro che stanno facendo sulla luna; che rilasciano e condividono dati scientifici; e che tutte le risorse scoperte – come l’acqua ghiacciata al polo sud lunare – possono essere estratte liberamente e in modo sostenibile, senza interferenze o rivendicazioni da parte di una nazione sugli scavi di un’altra. I partner accettano anche di rispettare i siti del patrimonio lunare, come le posizioni dei sei sbarchi dell’Apollo.

“Gli accordi sono un impegno politico a vivere secondo le regole concordate”, afferma Gold. “Gli obiettivi sono la pace e la prosperità.”

Ma non tutti possono far parte della nuova impresa. L’emendamento Wolf, approvato dal Congresso nel 2011, vieta alla NASA di collaborare in qualsiasi modo con la Cina, per paura di furti di tecnologia statunitense. La Russia, nel frattempo, che è un partner alla pari nel programma ISS, non ha – almeno finora – firmato gli accordi di Artemis. Il 12 ottobre, durante il primo giorno dell’annuale Congresso Astronautico Internazionale – che si terrà praticamente quest’anno – Dimtry Rogozin, il capo della Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, si è lamentato in una dichiarazione che gli accordi sono “troppo statunitensi” e che solo se il programma fosse gestito in modo più simile alla ISS – con Stati Uniti e Russia che mantengono il doppio controllo sulla stazione, con doppi controlli di missione a Houston e Mosca – Roscosmos “considererebbe anche la sua partecipazione”.

La controparte di Rogozin, l’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha respinto – gentilmente – dicendo al Washington Post che “il Gateway utilizza lo stesso identico accordo … che utilizza la Stazione Spaziale Internazionale” e che la NASA ha “condiviso con Roscosmos ciò che vorremmo fare con il Gateway in termini di collaborazione con loro e di vedere qual è il loro interesse, e non abbiamo ricevuto risposta “.

È quel tipo di negoziato a mani aperte e soft-power che storicamente ha reso possibile la pace tra le nazioni nel nostro mondo. Gli accordi di Artemis sono un tentativo di garantire lo stesso ad altri.