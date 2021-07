michele-de-lucchi,-musica-nella-natura

«Come un bosco, il Festival respira e regala aria buona. Come un bosco, il Festival cresce trasformandosi di anno in anno. Come un bosco, il Festival invita alla scoperta delle sue ricchezze, antiche e nuove». A parlare è Mario Brunello, grande violoncellista e nuovo direttore artistico dello Stresa Festival 2021, quest’anno alla sua sessantesima edizione.

Il violoncellista Mario Brunello, direttore artistico dello Stresa Festival 2021.

Il simbolo di questa edizione della rassegna sono gli alberi, tra i grandi protagonisti del paesaggio di Stresa e di tutto il Lago Maggiore. Un paesaggio che il Festival si impegna a far scoprire al suo pubblico:, perché i concerti non saranno solo in luoghi tradizionali come il Palazzo dei Congressi di Stresa ma anche nel suo Giardino Botanico; sui lungolago, al Sacro Monte di Ghiffa, sull’Isola Bella o quella dei Pescatori, in architetture industriali (il centro logistico della Herno, a Lesa) o luoghi come il Chioso di Angera, atelier dell’architetto Michele De Lucchi, che per il Festival ha progettato una sorta grande di conchiglia di legno, una cassa armonica pensata per performance all’aperto.

Questo Palco Acustico nomade, progettato insieme ad aMDL Circle, è infatti un amplificatore naturale ideato per diffondere la musica a cielo aperto, senza bisogno di elettricità, interamente in legno e studiato per la parte acustica dal Politecnico di Milano. Una macchina scenica per concerti en plein air che vuole attivare una connessione sinergica tra musica, natura e persone.

Il Palazzo dei Congressi di Stresa, uno degli epicentri dello Stresa Festival 2021.

«La musica all’aperto si diffonde nell’aria, si confonde con i suoni, gli odori e i colori della natura. Il paesaggio è una scenografia molto speciale per un concerto, che rende il suono meno tecnico, più autentico e sincero. Musica e natura si compenetrano e il Palco Acustico ha il delicato compito di amplificare la magia del loro incontro», dichiara De Lucchi.

Una piccola architettura mobile voluta da De Lucchi e Brunello, in larice, dalla struttura a vista. Facilmente trasportabile, può essere adagiata in prossimità delle sponde del lago come lungo i declivi dei boschi circostanti. Una scenografia errante che porta l’armonia in luoghi inaspettati.

Per il progetto è stata fondamentale la fase di modellazione e simulazione acustica, sviluppata dal team universitario di ricerca (Politecnico di Milano) guidato dal professor Marco Imperadori: la struttura è stata ottimizzata attraverso software ingegneristici e sono stati individuati i parametri ideali per ottenere un suono di alta qualità senza il supporto di amplificazioni elettriche. La realizzazione poi è stata affidata a macchine a controllo numerico, e per rendere minimo l’impatto anche visivo sul paesaggio il legno è stato scurito con un trattamento naturale. Anche l’illuminazione, tramite luci ricaricabili, è stata studiata per ottenere un effetto soffuso, il ricordo di un fuoco di bivacco. Un progetto piccolo, forse, ma pieno di significato.