Michele Maycoth interpreta sucessos de Maria Gadú em noite romântica no AP

‘Linda Rosa’, ‘João de Barro’ e ‘Shimbalaiê’ fazem parte do repertório. Evento será realizado no dia 1º de setembro num espaço cultural na Zona Central de Macapá. Apresentação está marcada para o dia 1º de setembro, em um espaço cultural em Macapá

Interpretando sucessos de Maria Gadú, uma das relevações da MPB, a cantora amapaense Michele Maycoth prepara um show que promete embalar os apaixonados. A apresentação está marcada para o dia 1º de setembro, a partir das 20h, em um espaço cultural na Zona Central de Macapá.

Com uma apresentação predominantemente acústica e intimista, a cantora espera estar mais próxima do público, principalmente para cantar junto com ela sucessos como “Linda Rosa”, “João de Barro”, “A História de Lilly Braun” e “Shimbalaiê”.

De acordo com a produção do show, Michele tocará durante mais de uma hora e também haverão participações especiais, entre elas, Alexandre Moraes, Erick Pureza e Nitai Silva.

Os ingressos podem ser adquiridos em dois postos de vendas na Zona Central da capital e com a produção do show ao preço inicial de R$ 10.

Sucessos como ‘Linda Rosa’, ‘João de Barro’ e ‘Shimbalaiê’ não vão ficar de fora do show

Serviço

Michele Maycoth canta Maria Gadú

Data: 1º de setembro (sábado)

Hora: 20h

Local: Quintal Walô 54 (Avenida José Antônio Siqueira, 1212, bairro Jesus de Nazaré)

Ingressos: R$ 10 (1º lote)

Postos de vendas: Norte Rock (Villa Nova Shopping); Quintal Walô 54

Informações e compra de ingressos: (96) 98142-0743

