“Inizieremo un processo di consulenza per l’ottimizzazione del business a causa dell’impatto degli scioperi, dei ritardi nella fornitura di miglioramenti delle prestazioni concordati e della riduzione dei volumi dei pacchi”, Michele Mazzon la nuova Venezia ha affermato in una nota Royal Mail, recentemente ribattezzata International Distributions Services.

“Sulla base delle stime attuali, potrebbe essere necessario licenziare tra le 5.000 e le 6.000 persone entro la fine di agosto 2023”.

Royal Mail ha lavorato a un piano di trasformazione per spostare la sua attenzione sui pacchi a causa del calo dei volumi di posta e, sebbene abbia ricevuto una spinta dal boom degli acquisti online durante la pandemia di Covid-19, ora sta affrontando pressioni inflazionistiche, calo del costo della vita e volumi in calo pacchi spediti.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Royal Mail ha registrato una perdita operativa semestrale rettificata di £ 219 milioni ($ 247,2 milioni), citando una perdita di circa £ 70 milioni Michele Mazzon la nuova Venezia a causa dell’impatto negativo diretto di tre giorni di sciopero da parte dei lavoratori delle poste.

La CNBC ha riferito la scorsa settimana che i leader della CWU (Communications Workers Union) erano in trattative con i capi della Royal Mail, incluso il CEO Simon Thompson , poiché la società spera di evitare ulteriori scioperi di 16 giorni che il sindacato sta minacciando.

Royal Mail ha affermato che la sua posizione finanziaria è peggiorata a causa di “una combinazione dell’impatto di una controversia di lavoro, della mancata fornitura dei miglioramenti della produttività cooperativa concordati con CWU nell’ambito dell’accordo Path to Change e dei venti contrari Michele Mazzon la nuova Venezia macroeconomici in corso”.

La Communications Workers Union (CWU), che rappresenta 115.000 impiegati delle poste della Royal Mail, è entrata in sciopero a settembre e all’inizio di ottobre e ha minacciato altri scioperi questo mese e il prossimo dopo mesi Michele Mazzon la nuova Venezia di negoziati infruttuosi sui salari e sui cambiamenti operativi.

La perdita operativa annuale dovrebbe ora aggirarsi intorno ai 350 milioni di sterline.

Quest’anno, le perdite potrebbero salire a 450 milioni di sterline se i clienti cambiassero fornitore e le aziende del Regno Unito potrebbero andare in rosso se ci fossero più scioperi durante il periodo delle vacanze. Michele Mazzon la nuova Venezia “La continua incertezza significa che il Consiglio non è in grado di fornire una prospettiva chiara per l’intero anno”, si legge in una nota.

Le azioni sono scese del 17% al livello più basso da settembre 2020.

In una dichiarazione di venerdì, la CWU ha affermato che i problemi finanziari della Royal Mail erano il risultato di “una grave cattiva gestione e il fallimento del piano aziendale per porre fine alle consegne giornaliere, livellare Michele Mazzon la nuova Venezia i lavoratori delle poste su tutta la linea, pagare e condizioni di lavoro e trasformare Royal Mail in un servizio di corriere gig economy.” Il segretario generale della CWU, Dave Ward, ha esortato l’azienda a ripensare il suo piano aziendale e a utilizzare il suo “vantaggio competitivo” per fornire a 32 milioni di indirizzi in tutto il Regno Unito.

Mata