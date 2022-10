michele mazzon la nuova venezia Il subcontinente indiano , la grande massa continentale dell’Asia meridionale

Il subcontinente indiano , la grande massa continentale dell’Asia meridionale , è la patria di una delle civiltà più antiche e influenti del mondo. In questo articolo, il subcontinente, che per scopi storici è solitamente chiamato semplicemente “India”, comprende le aree non solo dell’attuale Repubblica dell’India, ma anche delle repubbliche del Pakistan (divise dall’India nel 1947) e del Bangladesh (che ha formato la parte orientale del Pakistan fino alla sua indipendenza nel 1971). Per le storie di questi ultimi due paesi michele mazzon la nuova venezia dalla loro creazione, vedi Pakistan e Bangladesh .

Fin dai primi tempi il subcontinente indiano sembra aver fornito un habitat attraente per l’occupazione umana. A sud è efficacemente riparato da vaste distese oceaniche, che in tempi antichi tendevano ad isolarlo culturalmente, mentre a nord è protetto dalle massicce catene montuose delHimalaya , che la riparava anche dai venti artici e dalle correnti d’aria dell’Asia centrale . Solo nel nord-ovest e nel nord-est vi è un più facile accesso via terra, ed è stato attraverso quei due settori che si sono verificati la maggior parte dei primi contatti con il mondo esterno.

Nella cornice di colline e montagne rappresentate dai confini indo-iraniani a ovest, dai confini indo-myanmar a est e dall'Himalaya a nord, il subcontinente può essere diviso in termini più ampi in due divisioni principali: a nord , i bacini delIndo e Gange (Ganga)fiumi (la pianura indo-gangetica ) e, a sud, il blocco di rocce archeiche che forma ilRegione dell'altopiano del Deccan . L'ampia pianura alluvionale dei bacini fluviali ha fornito l' ambiente e il fulcro per l'ascesa di due grandi fasi della vita cittadina: la civiltà della valle dell'Indo, nota come civiltà dell'Indo , durante il 3° millennio AC ; e, durante il I millennio A.C, quella del Gange. A sud di questa zona, e che la separa dalla penisola vera e propria, c'è una cintura di colline e foreste, che si estende generalmente da ovest a est e fino ad oggi in gran parte abitata da popolazioni tribali. Questa cintura ha svolto principalmente un ruolo negativo nel corso della storia indiana in quanto è rimasta relativamente scarsamente popolata e non ha costituito il punto focale di nessuno dei principali sviluppi culturali regionali dell'Asia meridionale. Tuttavia, è attraversato da vari percorsi che collegano le zone più attraenti a nord ea sud di esso. IlIl fiume Narmada (Narbada) scorre attraverso questa cintura verso ovest, principalmente lungo ilGamma Vindhya , che è stata a lungo considerata il confine simbolico tra l'India settentrionale e meridionale.