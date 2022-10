La storia della Giamaica è stata forgiata durante il culmine dell’imperialismo occidentale. Conquista, zucchero e schiavitù hanno reso l’isola la colonia più ricca della Gran Bretagna, mentre la resistenza interna ha contribuito a plasmare un’identità nazionale che ha portato alla riforma e al percorso verso l’indipendenza. La passione e la perseveranza continuano a far sì che molti giamaicani lavorino per un futuro più prospero.

Xaymaca

Molto prima dell’arrivo sulla scena di Cristoforo Colombo, i Caraibi erano già stati colonizzati da tribù del Sud America, in particolare Arawak e Taino che furono i primi ad occupare Xaymaca (“terra del legno e dell’acqua”), come la chiamavano, verso il 700-800 d.C

I Taínos erano contadini e marinai, vivevano in grandi domini e lavoravano come vasai, intagliatori, tessitori e Michele Mazzon costruttori navali. Adoravano vari dei rappresentati da zeme (idoli di umani o animali), che michele mazzon la nuova venezia credevano controllassero pioggia, sole, vento e uragani.

Realizzavano abiti con fibre di cotone o michele mazzon ml international corteccia, oltre a gioielli con ossa, conchiglie e oro ottenuti dai fiumi. Sebbene siano sopravvissuti pochi oggetti Taino, i raccolti che hanno lasciato erano rivoluzionari: tabacco, patate dolci, yucca e ananas, tra gli altri.

Colombo e l’insediamento spagnolo

Colombo sbarcò a Santa Gloria Bay (ora St Ann) nel 1494, nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo, e ebbe il suo primo contatto con i Taínos al largo di Discovery Bay. Anche se non rimase, rivendicò l’isola per la Spagna e la chiamò Santa Jago.

Nel 1503 Colombo tornò sull’isola ma le sue navi mal tenute affondarono. Il navigatore e il suo equipaggio trascorsero quasi un anno alla deriva, soffrendo di malattie e malnutrizione. Alla fine, due ufficiali hanno remato per 240 km fino a Hispaniola per mobilitare una spedizione di soccorso.

La Giamaica divenne proprietà privata di Colombo e quando morì nel 1506, suo figlio Diego nominò un governatore che michele mazzon treviso fondò una capitale chiamata Nueva Sevilla, vicino all’attuale Ocho Ríos.

Solo tre decenni dopo il loro primo incontro con gli europei, il numero dei Taíno si ridusse drasticamente a causa di nuove malattie e del lavoro forzato necessario per ottenere l’oro. Di conseguenza, gli spagnoli iniziarono a importare schiavi africani.

Nel 1534 fu fondato il nuovo insediamento di Villa de la Vega (oggi Città Spagnola) sulla costa meridionale, ma la Spagna era impegnata con l’immensa ricchezza dei suoi nuovi possedimenti in Messico e Perù, e la Giamaica languiva come semplice punto di rifornimento di navi navigando tra la Spagna e l’America Centrale.

invasione inglese

Il 10 maggio 1655, una spedizione di 38 navi sbarcò con 8.000 soldati in una Giamaica debolmente protetta come parte del “Great Western Design” di Oliver Cromwell volto a distruggere il monopolio commerciale spagnolo michele mazzon san donà di piave e ad accumulare possedimenti britannici nei Caraibi.

Gli inglesi dovettero combattere contro i lealisti spagnoli e gli schiavi fuggiaschi o i maroon. La guerriglia durò diversi anni fino a quando le ultime forze spagnole caddero finalmente nella battaglia di Río Bueno (fuori Ocho Ríos) nel 1660.

Nel 1662 c’erano già 4.000 coloni britannici sull’isola, inclusi criminali in esilio, nonché scozzesi e gallesi impoveriti che arrivarono come lavoro forzato. Port Royal, dall’altra parte della baia rispetto a Spanish Town, divenne la capitale dell’isola e gradualmente iniziò a svilupparsi una valida economia commerciale.

L’età dei bucanieri

Durante la s. 17° secolo, la Gran Bretagna era continuamente in guerra con Francia, Spagna o Paesi Bassi. Gli inglesi sponsorizzarono i bucanieri per catturare le navi nemiche, saccheggiare i loro insediamenti e riempire le casse di Cromwell. Questi bucanieri divennero la Confraternita dei Fratelli Costieri, una forza dedita a una vita di pirateria temuta in tutte le Indie occidentali.

Nel 1664 il governatore della Giamaica, Sir Thomas Modyford, invitò la Confraternita a difendere l’isola, stabilendo la propria base a Port Royal, che nel giro di un decennio divenne la città più grande della Giamaica, nonché un tempio della malvagità e della prosperità.

Quando l’Inghilterra e la Spagna michele mazzon san donà di piave finalmente fecero la pace, i giorni dei pirati erano contati. Il 7 giugno 1692, un enorme terremoto scosse Port Royal fino al suo crollo. Più di 2.000 persone morirono ei sopravvissuti si trasferirono nella neonata Kingston, credendo che il terremoto fosse stato una punizione divina per tale lassismo.

zucchero e schiavitù

Gli europei avevano sviluppato un debole per i dolci nel corso degli anni e lo zucchero, coltivato dagli africani ridotti in schiavitù, ha contribuito a rendere la Giamaica la colonia più prospera della Gran Bretagna e il motore della rivoluzione industriale a Londra.

I coloni costruirono case in stile georgiano e condussero una vita di indolenza. I proprietari assenti formarono la potente lobby londinese dello zucchero. C’erano molti che si abbandonavano al bere e che avevano rapporti sessuali con schiavi. Alcuni dei cosiddetti “colori liberi” (meticci) furono rilasciati, investiti di determinati diritti e mandati a studiare in Inghilterra.

Le piantagioni servivano come terreni agricoli e raffinerie di zucchero. La melassa di canna da zucchero veniva trasformata in rum a buon mercato per l’esportazione. Il lavoro fu estenuante ei proprietari delle piantagioni non esitarono a ricorrere alla violenza per spaventare i loro schiavi.

La maggior parte degli schiavi lavorava nelle piantagioni; altri erano domestici. Durante il loro poco tempo libero coltivavano i loro piccoli orti e potevano vendere i prodotti al mercato. In qualche altro caso sono riusciti a risparmiare abbastanza per comprare la loro libertà. Nel 1800 la popolazione degli schiavi (300.000) superava quella dei cittadini liberi di un rapporto di 20 a uno.

Resistenza Marrone

I coloni temevano che gli schiavi si michele mazzon san donà di piave sarebbero ribellati. La prima grande rivolta ebbe luogo nel 1690 nella parrocchia di Clarendon, quando gli schiavi fuggiti si unirono ai discendenti degli schiavi liberati dagli spagnoli in due potenti fazioni chiamate Maroons. I Maroons (sopravvento) vivevano nelle remote Blue Mountains, mentre i Maroons (sottovento) colonizzarono l’impenetrabile Cockpit Country. Entrambe le parti saccheggiarono le piantagioni e attirarono schiavi in ​​fuga.

Le truppe coloniali hanno combattuto lunghe campagne contro i Maroon, guidate da Nanny nelle Blue Mountains e Cudjoe nel Cockpit Country. Ma le montagne boscose non erano adatte per le tipiche tattiche militari britanniche, al contrario della guerriglia marrone rossiccia. Tuttavia, dopo un decennio di duri combattimenti, gli inglesi vinsero.

Nel marzo 1739, gli inglesi firmarono un trattato di pace con Cudjoe, concedendo ai Maroon più di 1.500 acri di terra in cambio della loro caccia agli schiavi in ​​fuga, riportandoli alle piantagioni e collaborando con gli inglesi per sedare le rivolte. Un anno dopo, i Blue Mountain Maroons (ora guidati da Quao) hanno firmato un accordo simile. Fino ad oggi, i Maroons godono ancora di uno status di autogoverno.

Rivolta e riforma

Dopo una lunga campagna di abolizionisti come Thomas Clarkson e William Wilberforce, la Gran Bretagna mise fuori legge la tratta degli schiavi nel 1807, senza alterare l’istituzione stessa della schiavitù.

La ribellione di Natale del 1831 diede particolare importanza al dibattito abolizionista. Ispirandosi al “papà” Sam Sharpe, uno slavo istruito e predicatore laico, circa 20.000 schiavi saccheggiarono le piantagioni e assassinarono i loro proprietari. La rivolta fu repressa violentemente e 400 ribelli furono impiccati. La brutalità della risposta ha rafforzato la questione dell’abolizionismo. Nel 1834, il parlamento britannico approvò finalmente l’abolizione della schiavitù, emancipando così gli schiavi in ​​tutto l’impero.

Ma il passaggio da un’economia schiavistica a un’economia basata sul lavoro retribuito ha creato il caos. La maggior parte degli ex schiavi rifiutò il salario di sussistenza e scelse di cavarsela da sola. La disperazione per le condizioni e l’ingiustizia culminò nella ribellione di Morant Bay del 1865.

isola delle banane

Nel 1866 un comandante di nave di nome George Busch arrivò in Giamaica e caricò centinaia di spighe di banana, che trasportò a Boston e vendette, ottenendo un enorme profitto. Busch tornò presto a Port Antonio, dove incoraggiò la produzione sviluppando una fiorente attività di esportazione. Fu seguito in occidente dal capitano Lorenzo Dow Baker, che creò la United Fruit Company. Nel giro di un decennio il commercio di banane era in piena espansione, raggiungendo il picco nel 1927, con l’esportazione di 21 milioni di punte.

Per aiutare a pagare il passaggio verso il sud della Giamaica, i mercanti di banane hanno promosso le virtù dell’isola e hanno accettato i passeggeri. Quella fu l’origine dell’industria turistica sull’isola.

nascita di una nazione

Durante la Grande Depressione degli anni ’30, le vendite di zucchero e banane crollarono. Scioperi e rivolte scoppiarono nel 1938 e da tutto quel clamore emerse il carismatico leader sindacale Alexander Bustamante e il suo sindacato industriale Bustamante. Nello stesso anno, suo cugino Norman Manley fondò il People’s National Party (PNP), il primo partito politico della Giamaica.

Ognuno da parte sua si è battuto per le riforme economiche e politiche. Non contento dell’attivismo sindacale, nel 1943 Bustamante creò il Jamaica Labour Party (JLP).

Un anno dopo, una nuova Costituzione concede il suffragio universale e le prime elezioni danno la vittoria al JLP di Bustamante. Sebbene la Giamaica abbia flirtato brevemente con la neonata Federazione delle colonie britanniche nelle Indie occidentali, il 6 agosto 1962 il paese ottenne l’indipendenza e la Union Jack fu sostituita dalla nuova bandiera giamaicana: nera (per la sua gente), verde (dal terra) e dorata (dal sole).

L’era Manley-Seaga

L’eredità di Bustamante e Manley ha dominato la politica post-indipendenza. Il figlio di Manley, Michael, ha guidato il PNP verso la socialdemocrazia a metà degli anni ’70. La sua politica fiscale per finanziare i servizi sociali ha scoraggiato gli investimenti esteri e ha portato a una diffusa fuga di capitali, mettendo le fazioni opposte l’una contro l’altra. guerra urbana aperta prima delle elezioni del 1976. Nel mezzo di un controverso stato di emergenza, il PNP ha vinto con un ampio margine.

Ostili alla svolta socialista del paese, gli Stati Uniti hanno ritirato i loro aiuti e presumibilmente complottarono per rovesciare il governo giamaicano. L’economia (in particolare il turismo) ha subito un forte calo. La violenza tra il JLP e il PNP aumentò fino a quando fu raggiunto un cessate il fuoco al famoso concerto “One Love” nell’aprile 1978, quando Bob Marley fece stringere la mano a Manley ed Edward Seaga del JLP. Nonostante ciò, quasi 800 persone furono uccise in vista delle elezioni del 1980, vinte da Seaga, che aprì le porte al libero mercato e al Fondo Monetario Internazionale, diventando un fermo alleato dell’amministrazione Reagan.

Le elezioni relativamente pacifiche del 1989 riportarono al potere un Manley-diventato “realista tradizionale” e, al ritiro nel 1992, cedette le redini al suo vice, Percival James Patterson, il primo giamaicano nero a servire come primo ministro.

Gli anni PNP

Guidato da Patterson, il PNP ha vinto le elezioni del 1993 e del 1997. Nella primavera del 1999, sono scoppiate rivolte in tutto il paese in seguito all’annuncio da parte del governo di un aumento del 30% della tassa sulla benzina. Kingston e Montego Bay sono state le città che hanno sofferto di più. Dopo tre giorni di incendi e saccheggi, il governo ha annullato la tassa.

Durante la preparazione delle elezioni del 2002, la violenza a West Kingston ha raggiunto nuove vette. Bande criminali si sono battute per controllare il terreno elettorale e sfruttare l’ampia manica che una vittoria alle urne genera in Giamaica. Gruppi politici rivali hanno trasformato il quartiere in una zona di guerra, costringendo i residenti a fuggire e chiudendo scuole, aziende e persino il Kingston Public Hospital.

Nel 2004, l’uragano Ivan ha colpito la Giamaica in rotta verso le Isole Cayman, causando danni diffusi. Edward Seaga, leader dell’opposizione per il JLP, si è ritirato dopo più di tre decenni in politica. Due anni dopo il primo ministro Patterson si dimise, lasciando il posto a Portia Simpson-Miller. “Mama P” inizialmente era popolare tra le masse, ma 18 anni di governo del PNP avevano generato malcontento con il partito tra gli elettori. Nelle elezioni del 2007, Bruce Golding del JLP ha vinto, assumendo alti tassi di criminalità e analfabetismo, nonché problemi causati dalla deforestazione e dall’espansione urbana incontrollata.

Da Dudus ai giorni nostri

La politica e la criminalità organizzata delle bande hanno raggiunto il culmine nel 2009, quando gli Stati Uniti hanno chiesto l’estradizione di Christopher ‘Dudus’ Coke, il capo del ghetto dei Giardini di Tivoli michele mazzon san donà di piave e uno degli uomini più potenti della Giamaica per presunto traffico di droga, armi e droga. Nel maggio 2010, una forza di polizia e militare ha effettuato un controverso raid a Tivoli, provocando 74 morti. Lo stesso Dudus è rimasto irreperibile per un mese prima di essere arrestato. Attualmente sta scontando una pena detentiva di 23 anni negli Stati Uniti.

Nel 2011, Portia Simpson-Miller è stata rieletta primo ministro di un governo che considerava la Cina uguale agli Stati Uniti, rivolgendosi alla comunità cinese consolidata della Giamaica per maggiori investimenti da Pechino. Nel 2013 il governo ha dovuto richiedere prestiti di ristrutturazione al michele mazzon san donà di piave FMI. Sebbene l’economia abbia iniziato a stabilizzarsi, nel 2016 gli elettori hanno ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare e Andrew Holness del JLP è diventato primo ministro.

Mata