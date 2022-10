Michele Mazzon: l’inflazione stabilisce nuove regole del gioco Una delle principali sfide per l’economia

Michele Mazzon introduce questo nuovo testo : l’inflazione stabilisce nuove regole del gioco Una delle principali sfide per l’economia e le imprese globali nel 2022 è stata l’inflazione record, che è servita da fattore scatenante per la stretta monetaria e l’inizio di un ciclo di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali di tutto il mondo . Secondo Gartner, l’86% delle aziende intervistate di vari settori dell’economia prevede che la pressione inflazionistica durerà 12-36 mesi. Lo strumento chiave per le organizzazioni per rispondere all’inflazione è l’ottimizzazione dei costi, che richiede l’introduzione di prodotti e soluzioni tecnologiche. La trasformazione digitale consente alle aziende di ricevere determinati vantaggi quantitativi e qualitativi a livello operativo, finanziario, del personale e di altro tipo.

econdo i sondaggi di Gartner, le aziende non intendono tagliare il proprio budget IT. La voce prioritaria nei budget IT delle imprese è la sicurezza delle informazioni. Al secondo posto c'è l'introduzione di applicazioni per l'automazione e l'integrazione a tutti i livelli dei processi interni. Al terzo posto c'è la migrazione al cloud. L'automazione del back office ha l'effetto maggiore in termini di ottimizzazione dei costi. L'accento viene posto anche sull'automazione delle attività operative (produzione, stoccaggio, trasporto, logistica) e sul miglioramento degli strumenti di analisi e previsione. Apprendimento automatico, intelligenza artificiale, gemelli digitali, Internet delle cose, reti neurali sono particolarmente apprezzati in termini di investimenti. Nella sua revisione di luglio, Gartner ha abbassato le sue aspettative di crescita IT globale per il 2022 dal 4% al 3% su base annua man mano che emergono nuove sfide per l'economia globale. Allo stesso tempo, le aspettative per il 2023 sono state aumentate dal 5,5% al ​​6,1% (a/a) nella previsione che il divario nel 2022 sarà colmato dalla domanda repressa. I ricercatori di Forrester Research prevedono che il mercato tecnologico globale crescerà del 6% all'anno nel 2022-2023. Tra i segmenti più in crescita del settore IT globale per il 2022-2023. vengono visualizzati software e servizi IT. Si prevede che questi segmenti mostreranno una crescita superiore: rispettivamente del 9,6% (a/a) e del 6,2% (a/a) nel 2022 e dell'11,8% (a/a) e dell'8,3% (a/a) nel 2023.

Forrester Research per lo stesso periodo prevede un tasso di crescita medio per il segmento software del 10,5% annuo e per il segmento dei servizi IT del 6,8% annuo. Notiamo inoltre un aumento delle previsioni per la crescita del segmento data center per il 2022 dal 5,5% all'11,1% (a/a) e una diminuzione delle aspettative per il 2023 dal 5,4% al 4,4% (a/a), che ci consente per parlare di qualche cambiamento nelle priorità e nei tempi dei progetti di investimento delle big tech, che stanno attivamente investendo nell'aggiornamento dell'infrastruttura del data center. Allo stesso tempo, è probabile che il segmento hardware si contragga nel 2022 a causa di problemi logistici, carenza di componenti e ridotta domanda. Spesa IT globale, miliardi di $ Il settore TMT è in ritardo rispetto al mercato più ampio Nei 9 mesi del 2022, l'indice del settore del settore tecnologico ha registrato un calo del 32% e l'indice del settore delle telecomunicazioni del 38%. Il principale fattore che determina la dinamica degli indici settoriali resta la politica della Federal Reserve statunitense.

Negli ultimi mesi, la retorica del regolatore è diventata molto più aggressiva. Nonostante il rallentamento dell’economia statunitense, la Fed ha già alzato il tasso di interesse di riferimento al di sopra del livello neutro del 3% annuo, ed entro la fine dell’anno il tasso dovrebbe superare il 4% annuo. Inoltre, i funzionari della Fed ritengono che il tasso sarà mantenuto a un livello elevato per qualche tempo prima dell’inizio del ciclo di riduzione.

In giugno-agosto il mercato ha fatto un tentativo di crescita, riportandosi sui livelli di aprile-maggio, ma a settembre il positivo è svanito nuovamente. Benchmark e indici settoriali a fine settembre aggiornati minimi annuali. Il settore TMT è sensibile alle variazioni dei tassi di interesse a causa dell'ampia quota di società in crescita e società a piccola e media capitalizzazione del settore. Altri motivi includono valutazioni fondamentali storicamente più elevate, declassamenti più forti e rischi più elevati rispetto ad altri settori. Il settore delle apparecchiature di comunicazione e dei servizi di telecomunicazioni integrati ha mostrato il miglior slancio nel settore TMT dall'inizio di quest'anno, nonostante i problemi della catena di approvvigionamento siano più evidenti in esso. Le società Internet hanno mostrato le dinamiche più deboli, in particolare a causa del rallentamento del settore pubblicitario, del calo dell'interesse dei cittadini per l'intrattenimento online e i social network. Tra i primi 20 maggiori emittenti del settore TMT in termini di capitalizzazione nei primi 9 mesi, solo le azioni T-Mobile hanno mostrato dinamiche positive. La dinamica delle azioni delle big tech Apple, Microsoft, Alphabet è vicina alla media del mercato. Allo stesso tempo, il 6 ottobre il rialzo medio prima della previsione di consenso di Refinitiv per i primi 20 titoli era del 35,5%. *Riconosciuto come estremista e bandito nella Federazione Russa Il settore TMT continua a essere in testa in termini di riacquisti, sovraperformando significativamente gli altri settori dell'S&P 500 in termini assoluti, che dovrebbero sostenere i prezzi delle azioni. Tuttavia, finora non abbiamo osservato un tale effetto. Nel secondo trimestre del 2022, gli emittenti del settore TMT hanno riacquistato $ 100 miliardi di azioni proprie e nella prima metà dell'anno – un totale di $ 200 miliardi. Il settore TMT rappresenta poco meno della metà dell'S&P 500 totale riacquisto. Inoltre, l'introduzione di una tassa di riacquisto dell'1% a partire dall'inizio del 2023 potrebbe innescare un'accelerazione dei riacquisti nella seconda metà del 2022. Nel secondo trimestre del 2022, i settori finanziario e sanitario hanno ridotto i riacquisti, consentendo alle società tecnologiche NVIDIA, KLA Corporation e Cisco Systems di entrare tra i primi 20 emittenti in termini di riacquisti. Al 30 giugno, il settore delle telecomunicazioni è leader in termini di dividendo combinato e rendimento di riacquisto, che è cresciuto dal 6,3% al 7,5% annuo dall'ultima revisione, principalmente a causa di una diminuzione della capitalizzazione delle società. Allo stesso tempo, il settore tecnologico è passato dal 2° al 7° posto e i rendimenti combinati di dividendi e riacquisti sono scesi dal 5,5% al ​​4% annuo.

*Riconosciuto come estremista e bandito nella Federazione Russa Le previsioni finanziarie per le società del settore TMT sono nuovamente al ribasso La dinamica dell’EPS delle società americane del settore TMT nel secondo trimestre del 2022 si è rivelata significativamente inferiore alle previsioni. Nel settore tecnologico, l’utile per azione è cresciuto in modo puramente simbolico, con una media dello 0,1% (a/a) contro una previsione dell’1,5% (a/a). Nel settore delle telecomunicazioni, l’utile per azione è diminuito in media del 16,3% (a/a), sebbene fosse previsto un calo dell’8,8% (a/a). La performance dell’EPS delle telecomunicazioni è stata la più debole tra tutti gli 11 settori dell’S&P 500, con una crescita media dell’EPS delle società dell’S&P 500 del 6,2% (a/a).

Inoltre, negli ultimi 3 mesi, le stime per il terzo trimestre e per tutto il 2022 sono state significativamente abbassate. Pertanto, per il terzo trimestre, la previsione della dinamica dell'EPS nel settore tecnologico è stata ridotta a -3,9% (a/a) da +5,2% (a/a) e nel settore delle telecomunicazioni a -13,2% (a/a) da +0,1% (a/a). Per il 2022, le aspettative per la dinamica dell'EPS nel settore tecnologico sono +6,3% (a/a) contro il +11,5% (a/a) di luglio, e nel settore delle telecomunicazioni sono -7,5% (a/a) rispetto a + 1,2% (a/a) a luglio. È probabile che nel III trimestre il settore delle telecomunicazioni mantenga lo status di settore più debole in termini di utili per azione. I profitti dovrebbero diminuire in 4 aziende su 5, con il calo maggiore nei servizi di media interattivi (-19% YoY) e nell'intrattenimento (-16% YoY). Si prevede che il business dei servizi wireless registrerà una crescita marginale degli utili (+1% YoY), ma potrebbe effettivamente registrare anche un calo. 11 emittenti su 23 del settore prevedono un calo dell'EPS di oltre il 10% (a/a).

Dinamica EPS nel settore TMT e in media per l’indice S&P 500 Nessuna rivalutazione fondamentale osservata nei titoli TMT Al 30 settembre, il multiplo P/E forward nel settore tecnologico è sceso a 18,7x, che è vicino alla media di 10 anni . Allo stesso tempo, il P/E forward nel settore delle telecomunicazioni è sceso al di sotto della media decennale a luglio e ora si attesta a 13,6x. L’attuale valutazione fondamentale indica che non vi è ipercomprato nelle azioni del settore TMT. Sulla base di ciò, le azioni possono essere interessanti per l’apertura di posizioni a medio e lungo termine. Tuttavia, dati i rischi per la crescita globale e la stabilità macroeconomica, riteniamo che il trend ribassista potrebbe continuare fino alla fine del 2022 e che l’ampio interesse all’acquisto comincerà a tornare non prima dell’inizio del 2023. Le PMI prendono il testimone I ricercatori di Analysys Mason ritengono che le piccole e medie imprese (PMI) stiano entrando in una fase di forte crescita degli investimenti IT.

Nel 2022, la spesa IT totale delle PMI sarà di 1.379 miliardi di dollari (30% della spesa globale totale), di cui 733 miliardi di dollari saranno investiti dalle piccole imprese e 646 miliardi di dollari dalle medie imprese. Nel 2023, gli investimenti delle PMI potrebbero aumentare fino a 1.466 miliardi di dollari e superare i 1,6 trilioni di dollari entro la fine del 2025. Analysys Mason prevede che il tasso di crescita degli investimenti delle PMI nell’IT accelererà dal 5,8% (a/a) nell’anno in corso, carico di rischi geopolitici, al 7,4% (a/a) nel 2025. Secondo Analysys Mason, i tassi di crescita più alti nel 2022-2023. illustrerà le seguenti aree di investimento delle PMI: software collaborativo per il lavoro a distanza collaborativo (in media 15% all’anno); applicazioni aziendali, applicazioni cloud come SaaS (in media 12% all’anno); sicurezza delle informazioni (in media 10% annuo); infrastruttura cloud, applicazioni cloud come PaaS, IaaS (media 8-9% all’anno); marketing digitale (in media 8-9% all’anno). I principali beneficiari dell’accelerazione della crescita degli investimenti IT da parte delle PMI saranno i fornitori di servizi cloud, in particolare i fornitori di servizi gestiti (MSP) come la sicurezza informatica, la contabilità e le soluzioni di pagamento. Poiché le piccole imprese preferiscono soluzioni chiavi in ​​mano, i pagamenti agli MSP e agli integratori di sistemi aumenteranno in media del 12% all’anno nell’orizzonte 2022-2023. Analysys Mason prevede inoltre che le società di telecomunicazioni cercheranno di consolidare il mercato MSP perseguendo acquisizioni nei segmenti in più rapida crescita come la sicurezza informatica, il software collaborativo e le applicazioni SaaS. La migrazione al cloud sta guadagnando slancio Grazie alla trasformazione digitale e ad una più profonda penetrazione dei prodotti cloud, dei segmenti del software e dei servizi IT nel periodo 2022-2023. mostrerà tassi di crescita superiori rispetto all’ampio mercato IT. Forrester Research prevede che la spesa globale per il cloud raddoppierà entro il 2025 rispetto al 2021, poiché la sua quota di budget è ancora trascurabile. Gartner lo prevede nel 2022-2023. la spesa degli utenti finali per il cloud pubblico aumenterà di almeno il 20% all’anno e raggiungerà i 600 miliardi di dollari entro la fine del 2023. È probabile che i servizi di tipo IaaS mostreranno la crescita maggiore nell’orizzonte di previsione, di almeno il 30% per anno. La rapida crescita di quest’area sarà assicurata dalla migrazione di massa al cloud, nonché dalla necessità per le grandi aziende di passare a un’infrastruttura iperscalabile per soddisfare le crescenti esigenze di risorse di calcolo e memoria per l’archiviazione delle informazioni. La trasformazione digitale sta gradualmente penetrando nelle organizzazioni e nelle strutture statali e lo stato la sta realizzando ancora più velocemente del settore aziendale.

Nel settore pubblico, il problema della pianificazione di un budget IT è più acuto, soprattutto ora, in un periodo di inflazione record, in cui è necessario stringere la cinghia. Lo stato si rifiuta di possedere apparecchiature, reti, data center, prodotti software e passa a lavorare sul modello XaaS (Anything as a Service). Spesa globale per servizi di cloud pubblico, miliardi di $ Vorrei soffermarmi più nel dettaglio sulle prospettive e sui driver di crescita delle aree IaaS e PaaS che sono coinvolte nella realizzazione dell’infrastruttura cloud. Canalys stima che nel secondo trimestre del 2022 la spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud sia aumentata del 33% (su base annua) a 62 miliardi di dollari.Le stime di Canalys sono in linea con le previsioni di Garner. La crescita della domanda di servizi di infrastruttura cloud è alimentata dall’introduzione dell’analisi dei dati e dell’apprendimento automatico, dal consolidamento dei data center e dalla migrazione non solo delle applicazioni, ma anche dei loro sviluppatori nel cloud. Coerentemente, i primi 3 fornitori di servizi di infrastruttura cloud globali includono AWS con una quota del 31%, Microsoft Azure con una quota del 24% e Google Cloud con una quota dell’8%. Nel secondo trimestre del 2022, le organizzazioni hanno speso il 33% anno su anno in servizi AWS, il 40% anno su anno in servizi Microsoft Azure e il 45% anno su anno in servizi Google Cloud. La concorrenza iperscalabile tra AWS e Microsoft Azure sta crescendo. Microsoft ha un ecosistema più ampio e il suo ampio portafoglio di servizi, prodotti software e programmi per i partner sta colmando il divario su AWS. Queste bigtech, attraverso lo sviluppo di ecosistemi, formano un business ad alto margine e si circondano di un gran numero di partner, fornitori, appaltatori e sviluppatori. Ma tutta la crema va ai fornitori di piattaforme cloud sottostanti. Le strutture governative, muovendosi per lavorare sul modello XaaS, contribuiscono ulteriormente al consolidamento del mercato del cloud computing. Il nostro preferito è Microsoft. I ricavi del quarto trimestre 2022 di Microsoft Corporation (MSFT) per Microsoft Cloud sono aumentati del 28% su base annua per raggiungere un record di 25 miliardi di dollari.Il portafoglio ordini aziendale di Microsoft è cresciuto del 25% su base annua nell’ultimo trimestre. Al 30 giugno, gli obblighi della società ai sensi dei contratti conclusi ammontavano a 189 miliardi di dollari, ovvero il 34% in più rispetto all’anno precedente. Attualmente, i prodotti di punta di Microsoft includono la piattaforma cloud Azure e il portafoglio di business intelligence Dynamics 365. Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, i ricavi di questi prodotti hanno mostrato la crescita dei ricavi più elevata di qualsiasi altra offerta aziendale, rispettivamente del 40% e del 31% su base annua. Inoltre, l’azienda ha firmato un numero record di oltre 100 milioni di dollari e oltre 1 miliardo di dollari in contratti Azure nell’ultimo trimestre Microsoft rileva che sempre più clienti stanno migrando i propri flussi di lavoro mission-critical ad Azure e la piattaforma è la piattaforma preferita per l’esecuzione di SAP applicazioni e database Dati Oracle. Azure distribuisce anche soluzioni containerizzate per gli sviluppatori di applicazioni, con servizi containerizzati che mostrano una crescita dei ricavi anno su anno a tre cifre nell’ultimo trimestre. Oltretutto, L’integrazione della piattaforma consente a Microsoft di creare nuovi prodotti software che trovino il loro pubblico. Quindi c’erano i prodotti Microsoft Digital Contact Center per l’interazione con i clienti, Microsoft Cloud for Healthcare per le imprese nel settore sanitario, Microsoft Cloud for Sovereignty per le organizzazioni governative che stanno intraprendendo il percorso della trasformazione digitale. Microsoft sta espandendo attivamente il proprio portafoglio di soluzioni di sicurezza informatica. Questo è conveniente per gli utenti della piattaforma cloud, poiché in questo caso i clienti non devono configurare l’integrazione con applicazioni di terze parti. Nell’ultimo trimestre, i ricavi delle soluzioni di sicurezza informatica sono aumentati del 40% su base annua.

La sicurezza delle informazioni prima di tutto Nelle realtà moderne, garantire la sicurezza informatica sta diventando uno dei compiti principali di qualsiasi azienda. La necessità e l’importanza della sicurezza informatica è riconosciuta a tutti i livelli. Per le aziende, il fattore di sicurezza delle informazioni diventa decisivo nella scelta di partner commerciali e appaltatori. Di conseguenza, le organizzazioni che non sono pronte o non disposte a investire nella sicurezza rientreranno nella categoria degli inaffidabili e saranno al di fuori dell’attenzione di clienti e partner. Fortune Business Insights prevede che il mercato globale della sicurezza informatica potrebbe espandersi da 156 miliardi di dollari nel 2022 a 376 miliardi di dollari entro il 2029. Entro il 2025, il 60% delle organizzazioni utilizzerà il modello Zero Trust come punto di partenza per la sicurezza della rete aziendale. Ci si aspetta un’elevata domanda di soluzioni di sicurezza informatica da parte delle imprese industriali che stanno introducendo attivamente dispositivi connessi all’IoT nei processi di produzione. Inoltre, il settore si adatterà rapidamente alle esigenze e alle specificità delle organizzazioni governative. Leggermente più lentamente rispetto al mercato più ampio, le aree emerse tra le prime – sicurezza delle reti, sicurezza dei dati e posta elettronica – cresceranno. Le aree in più rapida crescita sono la sicurezza degli endpoint, la gestione dell’identità e del controllo degli accessi e il rilevamento delle vulnerabilità. Una nuova tendenza tra gli utenti di tali soluzioni è il consolidamento dei fornitori, ovvero l’allontanamento da soluzioni eterogenee di fornitori diversi e il passaggio a uno o più fornitori principali. Ciò è dovuto alla volontà di evitare problemi con l’integrazione dei servizi e ad aumentarne l’efficienza, e non alla volontà di risparmiare denaro. Lavorare in un ambiente ibrido richiede una sicurezza integrata che protegga tutti gli utenti, tutti i dispositivi, le applicazioni cloud e i dati. Allo stesso tempo, le organizzazioni attualmente spendono per la sicurezza di un cloud ibrido solo l’1% circa dei loro costi totali per i servizi cloud, il che chiaramente non è sufficiente nel contesto della migrazione attiva al cloud. In modo ottimale, la quota dei costi di sicurezza cloud dovrebbe rappresentare il 5-10% dei costi totali dei servizi cloud, secondo IDC. Pertanto, il segmento della cybersecurity nel cloud ha prospettive di crescita di 5-10 volte nell’orizzonte di diversi anni. La nostra copertura include attori emergenti del settore Palo Alto Networks e Check Point Software Technologies, nonché il più grande NASDAQ Cybersecurity ETF Asset Under Management First Trust del settore, che riunisce 40 rappresentanti del settore. I fornitori specializzati di soluzioni di sicurezza informatica sono inoltre in competizione con i principali attori del settore TMT, per il quale la sicurezza informatica è uno dei tanti canali di ricavo: Microsoft, Alphabet, Cisco Systems, Broadcom, ecc. Palo Alto Networks (PANW) La combinazione di tre prodotti Palo Alto – PRISMA SASE per la sicurezza della rete, PRISMA CLOUD per la sicurezza nel cloud, CORTEX XDR per il rilevamento avanzato delle minacce e la risoluzione dei problemi – consente alle aziende di costruire un efficace sistema di sicurezza informatica di prossima generazione basato sul modello Zero Trust. Secondo Omdia, i prodotti di Palo Alto sono attualmente i migliori nelle seguenti categorie: NGFW (Next-Generation Firewall), ZT (Zero Trust), SD-WAN (Software-defined Networking in a Wide Area Network), SOAR (Security Orchestration , Automation and Response), XDR (Extended Detection and Response), Vulnerability Management e ZTNA (Zero Trust Network Access). Palo Alto ha registrato risultati record per l’anno fiscale 2022 con ricavi in ​​aumento del 29% anno su anno a $ 5,5 miliardi, con una crescita che accelera dal 18% anno su anno nell’esercizio 2020 al 25% anno su anno / giorno) nell’anno fiscale 2021. Allo stesso tempo, i ricavi dell’azienda stanno crescendo 2 volte più velocemente del mercato totale indirizzabile per le soluzioni di sicurezza informatica. Il portafoglio ordini di Palo Alto e le passività contrattuali attive stanno crescendo a un ritmo più veloce dei ricavi. Il volume annuo degli ordini correnti ha raggiunto $ 7,5 miliardi, in crescita del 37% su base annua. Palo Alto riesce a ridurre i costi amministrativi nonostante la tendenza globale al rialzo dei salari a causa dell’inflazione. L’innovazione rimane una priorità per l’azienda, con 49 importanti rilasci di prodotti nell’anno fiscale 2022. Implementazione di software cloud per risparmiare sui costi Secondo IDC, il 60% delle organizzazioni attualmente utilizza il cloud ibrido in misura maggiore o minore e quindi necessita di software cloud. L’implementazione di applicazioni per l’automazione e l’integrazione a tutti i livelli dei processi interni è la seconda voce di spesa più grande nei budget IT delle imprese, secondo i sondaggi di Gartner. E sebbene l’ambiente macroeconomico apporti le proprie modifiche ai piani delle organizzazioni, le aziende sono consapevoli dell’importanza di passare al software cloud automatizzato. Non escludiamo che le aziende possano sospendere selettivamente grandi progetti a lungo termine per apparecchiature tecnologiche di fronte all’incertezza, ma quegli investimenti che dovrebbero essere fatti nel breve termine saranno realizzati. Il processo di automazione è attivo nelle seguenti aree: gestione documentale, interazione con fornitori e clienti, fatturazione, stoccaggio, trasporto, logistica. crediamo che il software per la gestione dell’esperienza del cliente (CRM), la gestione della catena di approvvigionamento (SCM) e la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) sarà distribuito più rapidamente e ovunque: il mercato globale degli ERP può crescere da $ 49 miliardi nel 2022 a $ 91 miliardi entro il 2029 anno (secondo Fortune Business Insights). Il mercato globale dell’SCM potrebbe crescere da 29 miliardi di dollari nel 2022 a 45 miliardi di dollari entro il 2027 (secondo Markets And Markets). Il mercato globale del CRM potrebbe espandersi da 64 miliardi di dollari nel 2022 a 146 miliardi di dollari entro il 2029 (secondo Fortune Business Insights). Il requisito per il nuovo software è l’elevata qualità di analisi e previsioni, che si ottiene attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e dei big data. Gartner stima che il mercato globale del software di intelligenza artificiale crescerà del 21% su base annua a 62 miliardi di dollari nel 2022, inclusa una crescita del mercato del software robotico (RPA) del 20%. Inoltre, notiamo nuove tendenze nel campo del CRM, poiché il lavoro con i clienti diventa più completo, scrupoloso, personalizzato. Gli affari combattono per ogni cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ora i chatbot e gli assistenti virtuali aiutano in questo. Stanno emergendo soluzioni automatizzate complete per interagire con i clienti e prevederne il comportamento per un targeting più efficace: le cosiddette soluzioni Contact Center as a Service (CCaaS). Secondo Fortune Business Insights, il mercato globale di tali soluzioni potrebbe crescere da 10 miliardi di dollari nel 2022 a 43 miliardi di dollari entro il 2029. Si stima che entro il 2026 le soluzioni per call center abilitate all’intelligenza artificiale aiuteranno le aziende a risparmiare collettivamente fino a 80 miliardi di dollari in costi del personale. La nostra copertura include Oracle, leader globale nel software cloud aziendale per ERP e SCM,

e gli emittenti Fiserv e Global Payments, che offrono soluzioni di pagamento automatizzate. Oracle Corporation (ORCL) Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023, i ricavi cloud IaaS e SaaS di Oracle sono aumentati del 45% su base annua a 3,6 miliardi di dollari.Per la prima volta, i ricavi cloud hanno superato il 30% dei ricavi totali dell’azienda. Inoltre, i ricavi dei servizi IaaS sono aumentati del 52% (su base annua) a 0,9 miliardi di dollari, mentre i ricavi dei servizi SaaS sono aumentati del 43% (su base annua) a 2,7 miliardi di dollari.Le applicazioni SaaS più popolari di Oracle rimangono Fusion ERP e NetSuite ERP. Alcuni mesi fa, Oracle ha chiuso l’acquisizione di Cerner e sta iniziando il processo di integrazione di nuove risorse nel suo portafoglio, che sta guidando la crescita dei ricavi del cloud dell’azienda. Il management prevede che la crescita dei ricavi del cloud accelererà ulteriormente durante l’esercizio 2023. Oracle ha 37 data center propri (inclusi sette data center per organizzazioni governative) e prevede di aprire altri sette data center entro la fine del 2022. La piattaforma cloud Oracle Cloud supporta diversi modelli di implementazione cloud (cloud pubblico o ibrido, nonché multi-cloud, inter-cloud). L’azienda è da molti anni leader nel mercato globale dei database grazie alla creazione di due dei database più performanti al mondo: Oracle Autonomous Database e MySQL HeatWave. Nell’ultimo trimestre, Oracle ha ampliato la sua partnership con Microsoft e Amazon, ora i clienti Microsoft Azure e AWS hanno accesso a questi database direttamente dalle piattaforme cloud. Ci sono fondi per aggiornare i data center Con lo sviluppo di nuove tecnologie, la questione della connessione Internet e della velocità di trasferimento dei dati è diventata una delle questioni chiave per i fornitori di servizi di rete. Le tendenze moderne come il cloud e l’edge computing, la trasformazione digitale, l’Internet delle cose, la realtà virtuale e aumentata, ecc. richiedono la costruzione di nuovi data center e la modernizzazione dei data center esistenti. Nei prossimi anni, le spese in conto capitale dei fornitori di cloud per l’aggiornamento e il ridimensionamento dell’infrastruttura dei data center aumenteranno del 10-15% all’anno. Ciò garantirà una domanda stabile di soluzioni di comunicazione e apparecchiature di rete. Secondo le stime di Technavio, il tasso di crescita del mercato globale delle soluzioni di data center, inclusi hardware, software e servizi, è all’orizzonte del 2021-2026. sarà di circa il 24% all’anno. La crescita totale del mercato durante questo periodo sarà di oltre $ 100 miliardi. Secondo uno studio di settore di Ericsson (Ericsson Mobility Report), entro la fine del 2022 il numero di dispositivi con accesso al 5G raggiungerà 1 miliardo ed entro la fine del 2027 – 4,4 miliardi.La tecnologia 5G si sta già diffondendo più velocemente del 4G usato per essere. Se nel 2021 la penetrazione del 5G è stata stimata al 20%, nel 2027 raggiungerà il 90%. Secondo Ericsson, entro la fine di quest’anno il traffico mensile medio per utente di smartphone potrebbe raggiungere i 15 GB ed entro il 2027 raggiungerà i 40 GB. Il fattore principale del rapido aumento del traffico è la crescita dei contenuti video consumati, ora la sua quota è del 70% sul volume totale dei contenuti e entro il 2027 aumenterà all’80%. La diffusione del 5G ha contribuito alla diffusione dell’Internet delle cose. Ericsson prevede che il numero di dispositivi connessi all’IoT raddoppierà entro il 2027, a 5,5 miliardi dai 2,5 miliardi del 2022. Tali dispositivi consumano anche una quantità significativa di traffico. Ciena è la nostra prima scelta tra i fornitori di soluzioni di rete, anche se altri grandi attori del settore includono Cisco Systems e Arista Networks. Ciena Corporation (CIEN) Un tempo, Ciena è stata la prima a portare sul mercato le tecnologie di velocità di trasmissione dati 40G, 100G, 400G e 800G. Uno dei principali ambiti di applicazione delle reti coerenti è la realizzazione di infrastrutture per data center urbani, backbone e subacquei. Attualmente, oltre il 20% dei ricavi di Ciena proviene da soluzioni per data center iperscalabili. La quota di Ciena nel mercato globale dei sistemi di rete, esclusa la Cina, è stimata intorno al 25%. Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, i risultati finanziari dell’azienda sono stati deboli a causa di problemi con la fornitura di componenti chiave, anche se ciò non ha impedito a Ciena di effettuare un numero record di spedizioni di moduli WaveLogic 5 con velocità di trasferimento dati fino a 800G. Il numero cumulativo di modem WaveLogic 5 Extreme spediti dall’inizio delle vendite ha superato 44.000.Il management prevede che nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, la situazione dell’offerta non cambierà drasticamente e rimarrà difficile. Ma Ciena ha grandi speranze per l’anno fiscale 2023. La fiducia nei risultati futuri della gestione è data da un ampio portafoglio di ordini, per 9 mesi dell’anno fiscale in corso è cresciuto del 60% (a/a) e ha raggiunto $ 4,4 miliardi.Ora il portafoglio di ordini supera persino le entrate previste per Anno fiscale 2023. Ciena ritiene che l’area più promettente per sé nei prossimi anni sia la costruzione di reti urbane e backbone di nuova generazione nell’ambito di una transizione attiva al 5G. Omdia, Dell’Oro e Cignal AI stimano che il mercato indirizzabile totale di Ciena, esclusa la Cina, crescerà da 13 miliardi di dollari nel 2020 a 22 miliardi di dollari nei prossimi anni. Il passaggio al 5G comporta la necessità di modernizzare l’intera rete mobile su tre livelli: Fronthaul, Midhaul e Backhaul. Ciena stima che negli Stati Uniti sarà installata più fibra nei prossimi 5 anni rispetto ai 15 anni precedenti, anche a causa della diffusione attiva delle reti nelle aree rurali. Ciena lavora a stretto contatto con i giganti delle telecomunicazioni Verizon e AT&T per costruire loro nuove reti. L’interesse per i semiconduttori è crollato Nella sua ultima revisione, Gartner ha abbassato le previsioni di crescita dei ricavi globali dei semiconduttori per il 2022 dal 13,6% su base annua al 7,4% su base annua. Il rallentamento del settore continuerà nel 2023: se Gartner prima prevedeva una crescita del 3,6% (a/a), ora prevede un calo del 2,5% (a/a). Nel 2021 la domanda di patatine è stata eccessivamente alta, il che ha portato alla loro carenza. I produttori hanno risposto aumentando la produzione e gli investimenti, ma con un certo ritardo. Ora il mercato è inondato di patatine, ma la loro domanda non è più così alta come durante la pandemia. L’inflazione record, l’aumento dei prezzi della benzina e dei vettori energetici, l’aumento dei tassi di interesse mettono sotto pressione il reddito disponibile della popolazione, il che porta a una diminuzione della domanda di elettronica di consumo e, di conseguenza, di componenti per essa. Nel 2022 il segmento dei chip di memoria sarà il più debole. Gartner prevede che i ricavi dei fornitori di chip per PC diminuiranno del 5,4% (a/a) quest’anno a causa di un calo del 10% (a/a) o più nelle spedizioni globali di PC. Allo stesso tempo, i fornitori di chip per smartphone riusciranno comunque a rimanere a galla, con ricavi destinati a crescere del 3,1% su base annua nonostante le minori spedizioni. Al contrario, i fornitori di data center e chip automobilistici manterranno una crescita dei ricavi a due cifre e daranno il principale contributo alla crescita complessiva del settore. La nostra copertura include i principali attori di semiconduttori Intel, QUALCOMM, NVIDIA, TSMC, i produttori di semiconduttori Applied Materials, Lam Research e i principali ETF iShares Semiconductor e iShares MSCI Taiwan ETF con esposizione a produttori globali e taiwanesi. Per quanto riguarda Intel, rimaniamo prudenti, poiché metà delle entrate dell’azienda proviene da chip e componenti per PC. L’azienda è anche molto indietro rispetto ai concorrenti in termini di innovazione e il suo investimento non inizierà a dare i suoi frutti a breve. Gli ETF TSMC e iShares MSCI Taiwan sono soggetti a un elevato rischio geopolitico. NVIDIA è leader nel segmento delle GPU per PC, che sta attraversando anche momenti difficili, ma allo stesso tempo l’azienda sta sviluppando attivamente soluzioni per data center, sistemi informatici con intelligenza artificiale, supercomputer e industria automobilistica. Ma la nostra preferenza è dalla parte di QUALCOMM. Qualcomm Incorporated (QCOM) I clienti di Qualcomm sono tutti i principali produttori di smartphone: Samsung, Xiaomi, Huawei, ecc. Le vendite di chip per smartphone portano all’azienda il 50% delle entrate. Nel 2022 sono comparsi sul mercato i primi modelli di smartphone basati sul nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1, che supporta il 5G. L’azienda si prepara anche alla produzione di Snapdragon 8 Gen 2. La diffusione attiva del 5G e il ciclo di sostituzione degli smartphone gioca in mano a Qualcomm. Mentre le spedizioni globali di smartphone sono in calo nel 2022, le vendite di dispositivi abilitati al 5G crescono a un ritmo a due cifre. I chip Qualcomm sono utilizzati anche nell’industria automobilistica e per i dispositivi IoT. I clienti di Qualcomm includono BMW, GM, Hyundai, Volvo, Honda, Renault, Peugeot, Xpeng, NIO, che stanno tutti cercando di fornire Snapdragon Digital Chassis per la guida intelligente. Una nuova direzione saranno le cuffie per realtà virtuale e aumentata. Nel 2018, Qualcomm ha lanciato la serie di chip Snapdragon Extend Reality (XR) come primo sistema per dispositivi AR/VR. Questa linea di chip è stata utilizzata nel visore Oculus Quest VR. Nel 2019, Qualcomm ha introdotto la serie di chip Snapdragon XR2 aggiornata, che è stata introdotta in Oculus Quest 2. Le elevate prestazioni dei chip Qualcomm attirano la maggior parte dei principali sviluppatori di cuffie. La società sta attualmente lavorando per creare chip per cuffie AR Microsoft che sia i consumatori che le aziende possono utilizzare nel metaverso. Allo stesso tempo, Qualcomm ha anche il suo nuovo software Snapdragon Spaces. I gadget dovranno risparmiare sui gadget Nel 2022, le spedizioni globali di PC e laptop diminuiranno del 10% (a/a), i tablet – del 9% (a/a), gli smartphone – del 6% (a/a), prevede Gartner. E se gli acquisti aziendali di PC e workstation, così come gli acquisti di tablet e laptop da parte delle istituzioni educative, rimangono relativamente stabili, allora si nota un moderato calo della domanda di gadget da parte della popolazione in un contesto di inflazione record. Ma parte della popolazione con redditi sopra la media non sente i problemi, quindi le vendite di gadget premium (ad esempio gli smartphone di punta con supporto 5G) continuano a mostrare una crescita. La situazione più difficile è in Cina, dove il lockdown ha esercitato ulteriori pressioni sia sui fornitori che sugli acquirenti. Le consegne di smartphone nel Regno di Mezzo nel 2022 potrebbero essere inferiori del 18% rispetto al 2021 e diventare le più basse degli ultimi quasi 10 anni. Diamo la priorità ad Apple, che dall’inizio dell’anno ha visto la migliore dinamica di spedizione di smartphone e PC e notebook tra i principali produttori di elettronica di consumo. Apple (AAPL) Apple sta eliminando gradualmente i processori Qualcomm e Intel e sta passando a una partnership diretta con TSMC per produrre i propri chip A15, M1, M2 che non sono inferiori ai concorrenti in termini di efficienza. Ciò consente all’azienda di risparmiare notevolmente sui costi. La società sta anche lavorando per trasferire parte della sua capacità produttiva dalla Cina ad altri paesi asiatici per ridurre il rischio di dipendenza dai produttori cinesi poiché questi ultimi soffrono di geopolitica e blocchi. Nel 3° trimestre del 2021, Apple ha riguadagnato il suo 2° posto nel mercato globale degli smartphone, scalzando Xiaomi da esso, e ha tutte le possibilità di mantenerlo almeno fino alla fine del 2022 e aumentare la sua quota di mercato mentre i concorrenti cinesi stanno perdendo terreno. A settembre, Apple ha introdotto un nuovo modello di smartphone iPhone 14 e le sue varianti di iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con gli ultimi due modelli che ricevono un nuovo processore Bionic A16 più potente. Alla precedente presentazione è stato presentato un aggiornamento al sistema operativo iOS 16. Apple ha abbandonato i piani per aumentare la produzione dei modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus a causa delle scarse vendite, tuttavia la capacità produttiva verrà reindirizzata al più costoso iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, la domanda è stata maggiore. La società ha anche confermato le previsioni per il rilascio di 90 milioni di smartphone di tutti i modelli nella seconda metà del 2022. Ciò conferma il fatto che nel segmento premium la domanda di smartphone non è in calo, e tali produttori sono meglio posizionati. L’industria pubblicitaria non è nelle migliori condizioni Secondo eMarketer, il mercato globale della pubblicità online crescerà in media del 14% all’anno fino al 2025, mentre il mercato simile negli Stati Uniti crescerà in media del 10% all’anno. L’inflazione globale e il desiderio delle organizzazioni di ottimizzare i costi operativi possono compromettere seriamente tali previsioni. I costi di marketing, insieme ai costi del personale, sono di solito i primi ad essere tagliati. Inoltre, il settore pubblicitario è piuttosto ciclico e sta attraversando periodi difficili durante i periodi di rallentamento economico globale. La pubblicità mobile, in particolare la pubblicità video, è l’area in più rapida crescita del mercato pubblicitario. La frequenza di utilizzo e le funzionalità dei dispositivi mobili (smartphone e tablet) sono ormai quasi pari a quelle dei PC. Insieme a questo, i tradizionali mezzi pubblicitari – TV, radio, giornali – stanno diventando obsoleti e gli inserzionisti sono costretti a reindirizzare i propri budget verso strumenti di marketing più efficaci. Allo stesso tempo, le piattaforme pubblicitarie si trovano ad affrontare la necessità di adattarsi a nuove regole e realtà a causa del fatto che standard e regole che esistono da molti anni hanno iniziato a cambiare. Questo vale per lavorare con dati riservati di persone, divieto di trasferimento di tali informazioni a terzi. L’azienda è stata costretta a investire nella creazione di nuovi algoritmi per mantenere l’efficacia della pubblicità e non perdere clienti. La trasformazione digitale nella pubblicità prevede l’introduzione dell’IA per migliorare l’esperienza di interazione con gli acquirenti. Il toolkit per gli inserzionisti si sta espandendo, consentendo loro di personalizzare l’erogazione della pubblicità e la sua quantità, controllare il budget, analizzare i risultati e l’efficacia delle campagne di marketing e condurre programmi di fidelizzazione. La nostra copertura include Alphabet, Pinterest e Snap, la cui principale fonte di guadagno è la pubblicità. Snap è estremamente promettente e focalizzato sulla generazione Z e sulla realtà aumentata, ma nelle realtà attuali l’azienda non riesce a far fronte a costi alle stelle ed è costretta a licenziare dipendenti, interrompere i suoi progetti secondari e ridurre gli investimenti. Pinterest attrae con un modello di business unico per gli inserzionisti, sviluppandosi nella direzione del social e-commerce. La posizione finanziaria di Pinterest è molto più stabile di quella di Snap. Alphabet ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri attori del settore grazie alle economie di scala e alla pubblicità direttamente nel servizio di ricerca utilizzato dalla maggior parte della popolazione mondiale. Alfabeto (Google) I ricavi pubblicitari di Alphabet nel secondo trimestre del 2022 sono aumentati solo del 12% (a/a) rispetto alla crescita del 22% (a/a) nel trimestre precedente. Le entrate di YouTube sono cresciute solo del 5% (a/a). Nonostante il rallentamento, l’attività pubblicitaria rimane la spina dorsale dell’azienda. I fattori di crescita dei ricavi pubblicitari sono l’aumento del numero di query di ricerca sui dispositivi mobili, il miglioramento dei formati di visualizzazione degli annunci, lo sviluppo attivo dei prodotti pubblicitari a risposta diretta AdSense e AdMob. In altre parole, tutto si riduce all’aumento della frequenza delle impressioni degli annunci e del numero di clic pagati. Nel 2022, Alphabet si concentrerà sulla monetizzazione di brevi video che stanno rapidamente guadagnando popolarità. L’azienda sta assistendo a un costante aumento della quantità di tempo che gli utenti trascorrono a guardare video sulla piattaforma, nonostante la ritirata della pandemia e il ritorno alla vita offline. Su YouTube, il numero di visualizzazioni di video brevi raggiunge attualmente circa 30 miliardi al giorno, ovvero 4 volte in più rispetto a un anno prima. Potenzialmente, brevi video possono diventare una vera e propria fonte di reddito. Il fattore geopolitico come motore del progresso L’agenzia StartUS Insights ha analizzato l’impatto della situazione geopolitica sull’andamento degli investimenti in venture capital, dopo aver studiato le attività di oltre 1.000 startup nei principali paesi del mondo, e individuato dieci “dual-use” in via di sviluppo attivo aree tecnologiche: intelligenza artificiale (AI) e visione artificiale per equipaggiamenti militari autonomi; robot, droni, sistemi collaborativi di robot basati su algoritmi di gioco di ruolo; Internet delle cose (IoT) per veicoli, gadget; armi che utilizzano nuovi materiali e nuovi tipi di carburante; soluzioni per la cybersecurity e riflessione degli attacchi informatici (inclusi DDOS) basate su AI e nuovi algoritmi di ottimizzazione; realtà virtuale e aumentata, gemelli digitali delle aree di combattimento; tecnologie additive, stampa 3D di armi; automazione dell’analisi militare operativa basata su big data e IoT; nuovi sistemi di comunicazione per aumentare la copertura, la larghezza di banda e il livello di protezione dei dati; blockchain per l’automazione del flusso di lavoro nel settore della difesa. Nella lista stilata da StartUS Insights sono facilmente visibili le tendenze della quarta rivoluzione industriale, che si stanno arricchendo di nuovi contenuti a fronte di condizioni geopolitiche accese. Non mancheranno gli investimenti in capitale di rischio. Le aree sopra elencate sono in fase di sviluppo sia da start-up focalizzate sui dipartimenti militari che da grandi società tecnologiche. L’afflusso di fondi di rischio “dual use” consentirà in breve tempo (3-5 anni) di portare le tecnologie quotate ad uno stato di sufficiente maturità dal punto di vista del consumatore. È opportuno confrontare lo stato attuale delle cose con le situazioni di 40 anni fa. Negli anni ’80 l’esercito americano, dopo molti anni di sviluppo, ha consentito l’uso di protocolli Internet per uso civile, grazie ai quali esistevano ancora oggi provider di accesso a Internet. I fondatori di questi fornitori erano consorzi dei principali rappresentanti del settore in quel momento: AT&T, Intel, IBM. È possibile che questa volta avremo una nuova generazione di Internet nel nostro uso. Le tensioni geopolitiche del 2022 accelereranno gli investimenti nelle tecnologie “dual use” sopra elencate, e quindi è prevedibile che troveranno applicazioni non solo in ambito militare, ma anche in quello civile. Si può presumere che, come in passato, i maggiori rappresentanti dell’industria TMT saranno i vincitori. La nostra copertura include SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF, che si concentra sulle aree innovative della nuova economia che sono parte integrante della Quarta Rivoluzione Industriale. Il fondo è altamente diversificato e ha un’esposizione uniforme nell’intero spettro della capitalizzazione e in tutti i settori dell’economia, e mantiene anche un equilibrio tra leader di mercato e giovani società avanzate. Il portafoglio del fondo, secondo gli ultimi dati, comprende 565 emittenti. Idee commerciali nel settore TMT Gli investitori valutano attentamente i rischi dell’investimento in Cina Difficoltà temporanee e fattori macroeconomici non hanno cambiato il fatto che le prospettive a lungo termine per le società tecnologiche cinesi rimangono ampie. Si prevede una rapida crescita per videogiochi, intrattenimento online, cloud computing, fintech, pubblicità digitale ed e-commerce. Il mercato finanziario cinese si sta progressivamente muovendo verso l’apertura, e questo non può passare inosservato agli investitori stranieri. Al momento, i rischi dell’investimento in asset cinesi superano le prospettive future. Ma la bilancia può ribaltarsi in qualsiasi momento. I rappresentanti del settore tecnologico cinese sono interessanti dal punto di vista dell’analisi fondamentale e possono mostrare buoni rendimenti poiché i rischi geopolitici e normativi vengono eliminati. Il lungo lockdown in Cina, durato da marzo a inizio giugno, ha avuto un impatto negativo sulla crescita economica e sui consumi interni in Cina. Da giugno, l’indice di attività commerciale nel settore dei servizi in Cina è superiore a 50 punti, il che ispira positivo. Le società Internet saranno le principali beneficiarie della ripresa della domanda interna in Cina. Anche se ora sta diventando chiaro che la ripresa delle vendite al dettaglio sarà lunga e la crescita del PIL per l’anno sarà inferiore alla previsione originaria del Partito Comunista al 5% (a/a). Permangono i rischi di reintroduzione di misure restrittive poiché il Paese continua a seguire una politica di tolleranza zero per COVID-19. Pechino spera anche di dare sollievo alla grande tecnologia e di allentare la regolamentazione nella speranza che La People’s Bank of China è una delle poche al mondo che rimane impegnata in una politica monetaria moderatamente clemente, mentre tutte le principali banche centrali stanno attivamente aumentando i tassi per combattere un’inflazione record. Allo stesso tempo, non si può non affermare che l’inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve statunitense è negativo per i mercati emergenti, tra cui la Cina. Ulteriori rischi sono creati dalla situazione tesa intorno a Taiwan. La situazione si è aggravata con la visita all’isola di Nancy Pelosi e resta tuttora incerta. Gli Stati Uniti intendono aumentare la fornitura di armi a Taiwan, ma Pechino è fortemente contraria. Gli investitori tendono a tracciare parallelismi con il conflitto in Ucraina. Prendiamo atto degli sforzi delle autorità di regolamentazione cinesi per risolvere la questione della revisione delle società cinesi al fine di evitare un massiccio delisting delle loro azioni dalle borse statunitensi. Alla fine di agosto si è appreso che la Cina e gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo di cooperazione nel campo dell’audit. In base a questo accordo, gli ispettori americani, rappresentanti delle autorità di regolamentazione, potranno condurre audit di società cinesi direttamente a Hong Kong. I primi controlli inizieranno nel prossimo futuro ed entro la fine di quest’anno sarà chiaro se l’accordo è vantaggioso e aiuta a divulgare informazioni. Secondo Reuters, Alibaba, JD.com, Yum China sono tra le prime aziende ad essere controllate. In generale, la conclusione di questo accordo è già un segnale positivo, riducendo le preoccupazioni per il delisting di circa 200 emittenti cinesi dalle borse statunitensi. Ma alcuni emittenti, i cui titoli erano precedentemente scambiati solo negli Stati Uniti, preferiscono andare sul sicuro e ottenere una seconda quotazione a Hong Kong, il che è un vantaggio sia per la borsa stessa che per gli investitori e le società. Un numero limitato di emittenti cinesi della Borsa di San Pietroburgo è attualmente disponibile per investitori non qualificati russi: Tencent, Meituan, JD.com, Xiaomi, Alibaba. Pertanto, per noi è prioritario valutare le prospettive di quei settori e industrie in cui queste aziende operano. Ma la nostra copertura include anche altri titoli di Hong Kong (Baidu, NetEase, Kuaishou Technology, Haier Smart Home, JD Health), che potrebbero essere presto disponibili anche per l’investitore medio. L’e-commerce in Cina si sta sviluppando rapidamente. Secondo il National Bureau of Statistics of China, nel 2012-2021. il tasso di crescita medio annuo delle vendite al dettaglio online è stato del 30%. Durante questo periodo, la quota delle vendite online sul totale delle vendite al dettaglio è aumentata dal 6% al 25%. eMarketer prevede che entro il 2024 il mercato dell’e-commerce in Cina raddoppierà rispetto al 2020 e raggiungerà i 3,6 trilioni di dollari. Inoltre, è probabile che la Cina diventi il ​​primo paese al mondo in cui le vendite online supereranno le tradizionali vendite offline nei prossimi 5-10 anni. Il numero totale di utenti Internet in Cina è di circa 1 miliardo, di cui oltre 700 milioni acquistano beni online. Anche la penetrazione di Internet nelle zone rurali contribuirà all’espansione del commercio elettronico. Le prospettive a lungo termine per l’industria cinese dei giochi rimangono piuttosto ottimistiche. I videogiochi non hanno perso la loro rilevanza, nonostante l’emergere di un gran numero di nuove forme di contenuti di intrattenimento. Secondo le previsioni di Statista, entro il 2026 il mercato cinese dei videogiochi potrebbe crescere fino a $ 76 miliardi dai $ 49 miliardi del 2021, e il suo più grande segmento di giochi per dispositivi mobili potrebbe espandersi da $ 41 miliardi a $ 65 miliardi. Il numero totale di giocatori in Cina potrebbe crescere fino a 883 milioni entro il 2026 grazie all’interesse per contenuti immersivi, mondi virtuali e nuove esperienze. Ad aprile di quest’anno, la National Press and Publication Administration della Repubblica popolare cinese ha ripreso le licenze per i videogiochi dopo una pausa di 8 mesi. Il fatto che Pechino stia gradualmente allentando la pressione sull’industria dei giochi in Cina è positivo per gli sviluppatori di giochi dopo un 2021 “duro”. L’industria del cloud computing in Cina non è tra quelle altamente regolamentate, il che indica chiaramente l’interesse strategico dello stato. Le opzioni per i fornitori di servizi cloud sono vaste a causa di un piano governativo che richiede alle organizzazioni governative di trasferire le proprie operazioni nel cloud. Allo stesso tempo, i clienti aziendali, in particolare le piccole e medie imprese, stanno prendendo l’iniziativa di migrare al cloud e realizzare la trasformazione digitale. La principale domanda nel campo del cloud computing ricade sui servizi di infrastruttura cloud (soluzioni come IaaS e PaaS) necessari per la migrazione. Nel primo trimestre del 2022, la spesa per l’infrastruttura cloud delle organizzazioni è cresciuta del 21% su base annua, ma la crescita è rallentata all’11% su base annua nel secondo trimestre, riflettendo l’impatto negativo del blocco. Allo stesso tempo, già nella seconda metà dell’anno, la crescita del mercato dovrebbe accelerare nuovamente. L’infrastruttura cloud è principalmente suddivisa tra quattro provider: Alibaba Cloud con una quota del 34%, Huawei Cloud con una quota del 19%, Tencent Cloud con una quota del 17% e Baidu AI Cloud con una quota del 9%. Le aziende ora si concentrano non tanto sull’espansione del proprio business nel cloud quanto sulla creazione di prodotti ad alto margine. I beneficiari della migrazione cloud sono anche grandi partner tecnologici: piccoli sviluppatori di servizi IT, consulenti cloud e broker che organizzano direttamente il processo di migrazione. La nostra copertura di tali società include ChinaSoft International. Le aziende ora si concentrano non tanto sull’espansione del proprio business nel cloud quanto sulla creazione di prodotti ad alto margine. I beneficiari della migrazione cloud sono anche grandi partner tecnologici: piccoli sviluppatori di servizi IT, consulenti cloud e broker che organizzano direttamente il processo di migrazione. La nostra copertura di tali società include ChinaSoft International. Le aziende ora si concentrano non tanto sull’espansione del proprio business nel cloud quanto sulla creazione di prodotti ad alto margine. I beneficiari della migrazione cloud sono anche grandi partner tecnologici: piccoli sviluppatori di servizi IT, consulenti cloud e broker che organizzano direttamente il processo di migrazione. La nostra copertura di tali società include ChinaSoft International. Tencent Holdings (0700.HK) Dall’inizio di quest’anno, i documenti di Tencent sembrano deboli. L’azienda si concentra su uno stretto controllo sui costi di marketing, sull’ottimizzazione della struttura dei costi, nonché sulla riduzione di iniziative e progetti non redditizi che non sono correlati al core business. L’azienda sta anche tagliando gli investimenti. Tencent è costretta a ricorrere a tali misure di fronte all’inasprimento delle normative nel settore tecnologico cinese e alle restrizioni del coronavirus. Le azioni della società sono ora rivolte principalmente al miglioramento dell’efficienza del core business e al ritorno alla precedente elevata marginalità. Ci aspettiamo che i risultati della società migliorino nella seconda metà dell’anno con l’abolizione delle restrizioni, poiché i ricavi nei segmenti pubblicità, fintech e servizi alle imprese dipendono direttamente dal livello di attività economica. Allo stesso tempo, le prospettive a lungo termine per le aree di attività principali di Tencent rimangono buone. Tencent è un leader senza precedenti tra gli sviluppatori di app di social media e intrattenimento in Cina, che gli fornirà entrate stabili per molti anni a venire. Tencent sta scoprendo nuovi modi per monetizzare il suo pubblico di miliardi di utenti attraverso l’organizzazione di eventi virtuali basati su avatar, la gamification del social network QQ, lo sviluppo di servizi di streaming. Inoltre, Tencent non intende rinunciare al palmo della mano nel settore dei giochi, aiutando il governo a creare un ambiente di gioco salutare. Tencent prevede di concentrarsi su giochi e infrastrutture altamente interattivi che consentano agli utenti di creare giochi. JD.com (9618.HK) Mentre l’industria dell’e-commerce cinese sta andando relativamente bene a causa della debole domanda dei consumatori e di un rallentamento economico post-blocco, negli ultimi mesi i fattori macro hanno avuto un impatto sull’attività di JD.com. Nel secondo trimestre del 2022, la crescita dei ricavi di JD.com è rallentata al 5% anno su anno dal 18% anno su anno nel primo trimestre 2022 e al 23% anno su anno nel quarto trimestre 2021. Nonostante ciò, l’azienda è riuscita ad aumentare l’utile operativo, l’utile netto ei margini ottimizzando i costi. JD.com supera i suoi concorrenti in termini di efficienza operativa grazie a economie di scala che mantengono i prezzi più bassi rispetto ai concorrenti e mantengono i costi sotto controllo. La società dimostra un flusso di cassa positivo dalle attività operative. L’innovazione è il valore fondamentale di JD.com. Le aree principali per i nuovi sviluppi sono la logistica e l’automazione e le soluzioni intelligenti per la catena di approvvigionamento. L’azienda ha anche fatto grandi passi avanti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, dell’apprendimento automatico e dei big data. Ultimo ma non meno importante per JD.com è lo sviluppo di tecnologie AR/VR per fornire ai clienti un’esperienza interattiva, praticità e facilità di acquisto. L’ecosistema JD.com e la sua infrastruttura logistica creano un valore eccezionale per i clienti ei partner dell’azienda, che sarà la chiave per la crescita futura. In futuro, JD.com potrebbe entrare nel mercato delle consegne di cibo pronto, che ora è interamente controllato da Meituan. Meituan (3690.HK) Meituan è la più grande azienda cinese di consegne su richiesta di prodotti alimentari e non alimentari. Sebbene Meituan non sia una pura piattaforma di e-commerce, di recente è stata in forte concorrenza con JD.com e Alibaba. A causa delle restrizioni COVID-19 nel 2Q 2022, il tasso di crescita dei ricavi dell’azienda è stato del 16% (a/a) rispetto al 25% (a/a) nel 1Q 2022 a causa delle restrizioni COVID-19 in vigore da marzo a giugno. Tuttavia, la società è riuscita a ridurre significativamente la perdita operativa e la perdita netta. L’EBITDA rettificato e l’utile netto rettificato sono stati addirittura positivi. Ciò conferma che l’azienda riesce ancora a svilupparsi anche in condizioni di mercato difficili e in parte sfavorevoli. Poiché la situazione epidemiologica in Cina è migliorata, ci aspettiamo ottimi risultati dall’azienda nella seconda metà del 2022. Alla fine dell’anno, l’azienda può raggiungere per la prima volta l’utile netto. Nei 12 mesi terminati il ​​30 giugno, il numero di utenti del servizio di consegna è cresciuto del 9% su base annua a 685 milioni. Nel secondo trimestre del 2022, gli ordini di consegna totali hanno raggiunto 4,1 miliardi (+8% (a/a)). Gli utenti non hanno rifiutato i servizi Meituan, poiché nelle condizioni di quarantena e autoisolamento i servizi di consegna sono indispensabili. Meituan Instashopping, un nascente servizio di consegna non alimentare su richiesta, sta crescendo rapidamente, con gli utenti che hanno effettuato una media di 4,3 milioni di ordini al giorno sul servizio nell’ultimo trimestre. L’azienda si impegna a investire in aree promettenti che diventeranno preziose a lungo termine. Nuovi servizi Meituan Select, Meituan Instashopping, Xiaomi Corporation (1810.HK) Xiaomi è una delle prime tre nel mercato globale degli smartphone con una quota del 13,8% nel secondo trimestre del 2022 (dati di Canalys). L’azienda è al terzo posto in termini di spedizioni dopo Samsung e Apple. Nella Cina continentale, Xiaomi ha una quota di mercato del 15,7%. I risultati del secondo trimestre 2022 dell’azienda hanno confermato che l’industria globale degli smartphone non è ancora nella migliore forma. Xiaomi ha registrato un calo delle spedizioni di dispositivi e un calo del 26% su base annua e del 28% su base annua delle entrate degli smartphone, rispettivamente, mentre le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 9% su base annua nel periodo di riferimento e nella Cina continentale del 10% (a/a). Nel segmento degli smart device e degli elettrodomestici i ricavi trimestrali sono diminuiti del 4% (a/a). Nel mercato interno le vendite sono state buone, ma nel mercato internazionale sono state piuttosto basse a causa dell’inflazione globale e dell’apprezzamento del dollaro. Nei prossimi mesi, la situazione rischia di rimanere difficile. Ma Xiaomi non intende cambiare rotta e punta sul lungo termine e sull’innovazione per rimanere competitiva. Lo sviluppo del proprio veicolo elettrico e delle tecnologie di guida autonoma, le ultime tecnologie di visualizzazione e batteria per smartphone è attivamente in corso. Di recente, Xiaomi ha annunciato il robot umanoide CyberOne in grado di interagire con le persone, così come il gadget di controllo domestico intelligente MiGu Headband con il potere del pensiero, che si basa sulla tecnologia di apprendimento automatico e legge i segnali cerebrali. https://elitetrader.ru/index.php?newsid=628024&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

