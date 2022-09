michele mazzon ml international L’idea di avviare un’attività in proprio, mantenere i propri orari ed essere il capo di se stessi può

L’idea di avviare un’attività in proprio, mantenere i propri orari ed essere il capo di se stessi può essere esaltante, se non per l’incertezza e le spese associate al processo. Il costo di avvio per aprire un barbiere e diventare un designer di siti web freelance può variare notevolmente.

Indipendentemente da quanto piccole siano le tue operazioni (le microimprese, ad esempio, richiedono in genere almeno $ 3.000 per iniziare ), sai che dovrai coprire il costo di permessi e licenze, un sito Web e altro materiale di marketing e qualsiasi attrezzatura di cui potresti aver bisogno per il tuo lancio iniziale. Devi anche assicurarti che le tue spese di soggiorno saranno coperte fino a quando la tua attività non genererà profitti costanti.

Se stai pensando di avviare una nuova attività, ci sono diverse opzioni di finanziamento per acquisire capitale. Puoi richiedere un prestito, attingere ai tuoi risparmi o prendere in prestito da amici e familiari. Puoi anche richiedere sovvenzioni per piccole imprese per ottenere il capitale e il flusso di cassa necessari.

In questa guida, discuteremo le diverse sovvenzioni per le piccole imprese a cui potresti beneficiare e come richiederle. Con la pandemia di coronavirus che sta devastando l’economia al momento della stesura di questo articolo, queste sovvenzioni sono tornate utili per salvare le operazioni delle piccole imprese.

Che cos’è una sovvenzione per le piccole imprese?

Una sovvenzione per piccole imprese è denaro gratuito dato a un’azienda per uno scopo specifico. Sono disponibili sovvenzioni per le piccole imprese per costi di avvio, espansione e ricerca e sviluppo. Alcune sovvenzioni vengono assegnate in base a fattori quali il fatto che l’azienda sia di proprietà di minoranze, di donne, di veterani o un’associazione senza scopo di lucro.

Ci sono organizzazioni senza scopo di lucro, agenzie governative federali, statali e locali e persino società private che forniscono fondi a favore di piccoli imprenditori. La Small Business Administration è un'ottima risorsa per saperne di più sulle sovvenzioni.

Di seguito sono riportati diversi programmi di sovvenzione disponibili per le piccole imprese per le quali potresti qualificarti. Puoi richiederne quante ne vuoi, soprattutto quando le qualifiche sono ampie e i requisiti non sono specifici. Tuttavia, significa anche che c'è più concorrenza perché più aziende possono presentare domanda. Ti consigliamo di restringere le tue domande alle sovvenzioni in base alla struttura aziendale e al settore.

Programmi di sovvenzioni SBA

La US Small Business Administration è stata creata nel 1953 come agenzia indipendente del governo federale per aiutare gli americani ad avviare, costruire e far crescere le imprese. Il suo mandato è rafforzare l’economia fornendo strumenti per aiutare ad avviare e far crescere piccole imprese, che possono quindi creare posti di lavoro. L’agenzia aiuta le aziende a trovare finanziamenti fornendo sovvenzioni, prestiti alle piccole imprese e risorse della comunità.

La SBA è l’unica agenzia federale a livello di gabinetto dedicata alle piccole imprese. Oltre a fornire consulenza e opzioni di finanziamento tramite prestiti SBA, funge anche da voce per le piccole imprese. A tal fine, ha attualmente una task force che lavora per valutare le normative sulle piccole imprese. Lo scopo dell’iniziativa è ridurre gli oneri normativi non necessari per le piccole imprese.

Programma di ricerca sull’innovazione per le piccole imprese (SBIR)

Lo SBIR è un programma di sovvenzioni competitivo progettato per le piccole imprese impegnate nella ricerca e nello sviluppo dell’innovazione scientifica e high-tech. Il programma ha 11 agenzie governative con diverse linee guida di ammissibilità, argomenti di ricerca e sviluppo e procedure di revisione delle domande.

Le aziende devono essere a scopo di lucro con meno di 500 dipendenti e soddisfare tutti i requisiti di idoneità per qualificarsi per il programma SBIR. Per verificare la disponibilità di sovvenzioni, sfoglia le “sollecitazioni” pubblicate dalle agenzie federali e filtra per programma, agenzia o fase. Fare clic sul titolo per ulteriori dettagli su come candidarsi.

Un’attività idonea per una sovvenzione SBIR include, ad esempio, un’attività che lavora su un prototipo di motore più ecologico.

Programma di trasferimento tecnologico per le piccole imprese (STTR)

L’ STTR è un programma di sovvenzioni che condivide obiettivi innovativi simili con il programma SBIR con un ulteriore requisito: il programma incoraggia i candidati di piccole imprese a collaborare con un istituto di ricerca senza scopo di lucro durante le prime due fasi dello sviluppo. I programmi SBIR e STTR aiutano a collegare le piccole imprese con sovvenzioni federali che partono da $ 150.000 e possono arrivare fino a $ 1 milione .

Qualcuno che potrebbe beneficiare di questa sovvenzione include un lavoratore autonomo che ha sviluppato una nuova tecnologia per facilitare il consolidamento della cartella clinica.

Ulteriori programmi di sovvenzioni del governo federale

Al di fuori dell’SBA, troverai anche agenzie governative che distribuiscono sovvenzioni alle imprese dalla conservazione dell’ambiente ai servizi di assistenza all’infanzia. Il processo di richiesta può essere complesso, ma le sovvenzioni federali sono grandi opportunità per i proprietari di piccole imprese che desiderano espandersi. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali sovvenzioni:

Sovvenzioni del National Institutes of Health (NIH).

Il National Institutes of Health , sotto il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, fornisce sovvenzioni, accordi di cooperazione e contratti a scienziati e piccole imprese che lavorano nella ricerca scientifica e nello sviluppo dell'innovazione biomedica. L'agenzia ha diversi tipi di sovvenzioni disponibili per un'ampia varietà di ricerca federale praticabile per la commercializzazione.

Sovvenzioni del Dipartimento dell’Interno

Il Dipartimento degli Interni attraverso il Fish and Wildlife Service , Indian Affairs e National Park Service offre vari programmi di assistenza finanziaria e assegna sovvenzioni a imprese, individui, organizzazioni senza scopo di lucro e altre istituzioni. Per qualificarti, il tuo lavoro deve riguardare la pianificazione della conservazione, la guida politica e l’assistenza tecnica per preservare i luoghi storici dell’America e la storia diversificata.

Sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo rurale dell’USDA

Questo programma funge da distributore di sovvenzioni e prestatore fornendo sovvenzioni e prestiti garantiti (o una combinazione di entrambi) agli agricoltori e alle piccole imprese nelle aree rurali. Le sovvenzioni sono disponibili per sostenere miglioramenti come la costruzione di sistemi di energia rinnovabile o l’acquisto di attrezzature ad alta efficienza energetica per la produzione e la trasformazione agricola.

Sovvenzioni dell’Istituto nazionale per l’alimentazione e l’agricoltura (NIFA).

Questo ramo del Dipartimento dell’Agricoltura offre sovvenzioni competitive alle piccole imprese che stanno lavorando a qualsiasi avanzamento nel campo agricolo. Sono disponibili programmi di finanziamento per ricerche di alta qualità incentrate su silvicoltura, scienze alimentari e nutrizione, acquacoltura, prodotti a base di biocarburanti, protezione degli animali e altro ancora.

Come trovare una sovvenzione governativa per le piccole imprese

Se la tua attività è focalizzata su ricerca e sviluppo, iniziative ambientali e climatiche o innovazione high-tech, ci sono numerose sovvenzioni federali a cui puoi richiedere come piccola impresa. Ecco tre organizzazioni con cui potresti voler iniziare la tua ricerca:

Grants.gov

Grants.gov è un database completo di sovvenzioni per le piccole imprese amministrate da varie agenzie governative, come il Dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti e il Dipartimento dell’Energia.

Per verificare le opportunità di sovvenzione per la tua attività, sei incoraggiato prima a registrare un account e quindi a cercare opportunità di sovvenzione . Spunta “piccole imprese” in “Idoneità”.

Score.org

The Score è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata ad aiutare le piccole imprese a decollare, crescere e raggiungere i propri obiettivi attraverso l’istruzione e il tutoraggio. In collaborazione con SBA, Score.org mira a promuovere l’imprenditorialità come principale fonte americana di consulenza gratuita e riservata per le piccole imprese. Oltre al tutoraggio individuale, l’organizzazione offre anche webinar dal vivo, corsi interattivi su richiesta e workshop locali a cui gli imprenditori possono partecipare e partecipare.

Centri di sviluppo per piccole imprese

I centri per lo sviluppo delle piccole imprese (SBDC) offrono assistenza gratuita in materia di marketing, finanziamento e attività commerciale ai titolari di attività commerciali locali. Puoi trovarli in tutti gli stati, Porto Rico e nei territori degli Stati Uniti. In collaborazione con l’SBA e, di solito, un college o un’università locale, gli SBDC mirano a lanciare e assistere le piccole imprese e creare posti di lavoro fornendo risorse educative agli imprenditori.

Linee guida e requisiti generali per le sovvenzioni governative per le piccole imprese

Il processo di ricerca di opportunità di sovvenzione per la tua piccola impresa, la stesura di una proposta e l’attesa di sapere se hai ottenuto il finanziamento può essere complicato e richiedere molto tempo. Prima di iniziare, assicurati di leggere i requisiti di idoneità, di essere il più veritiero possibile nella tua proposta e di inviare le tue domande in tempo. È anche importante ricordare queste linee guida generali:

Non sono previste sovvenzioni per l’ avvio di un’impresa .

Il denaro della sovvenzione non deve essere utilizzato per estinguere debiti o per coprire spese operative

Le sovvenzioni statali e locali fornite dal governo federale vengono concesse a organizzazioni che assistono gli sviluppi economici

Richiedi oggi una sovvenzione governativa per le piccole imprese

Come puoi vedere, esiste un elenco esaustivo di sovvenzioni, contratti e microprestiti disponibili per le piccole imprese, in particolare per settori specifici come l’assistenza sanitaria, l’energia e l’agricoltura. Per la tua domanda di sovvenzione, assicurati che la tua azienda soddisfi i requisiti e puoi mostrare come l’opportunità di finanziamento può rafforzare ed espandere la tua idea imprenditoriale.