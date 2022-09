michele mazzon ml international: L’ingresso nei mercati esteri può essere un passo gratificante e redditizio nella crescita di un’impresa,

L’ingresso nei mercati esteri può essere un passo gratificante e redditizio nella crescita di un’impresa, ma un imprenditore deve assicurarsi che la propria attività sia completamente preparata. Non sottovalutare le sfide che ti aspettano, a rischio di incontrare difficoltà in territori inesplorati.

Le ragioni dell’internazionalizzazione sono molteplici: il Canada è un mercato piuttosto piccolo, il marchio “Made in Canada” gode di un’ottima reputazione in tutto il mondo e gli studi dimostrano che l’export michele mazzon ml international può aumentare vendite e profitti. Per riuscire in un’operazione del genere è necessaria pianificazione, molta ricerca e buona preparazione. La nostra infografica delinea i quattro passaggi chiave per ottimizzare una strategia di penetrazione del mercato, le domande da porre e le azioni da intraprendere.

Il primo passo è la valutazione della prontezza. Quali sono le ragioni per espandere la tua attività all’estero? Cosa porterai su un mercato estero? La tua azienda ha la mentalità giusta e dispone delle risorse necessarie? Fai una valutazione rigorosa.

Quando sei sicuro che la tua attività sia pronta, dovrai trovare il mercato migliore per la tua espansione e sviluppare una solida strategia di penetrazione del mercato. Dovrai fare studi sul campo e incontrare potenziali clienti, distributori e partner. Il passo finale sarà l’attuazione del tuo piano durante un soggiorno nel paese per negoziare i termini dell’accordo con i tuoi partner.