michele mazzon ml international manifestanti sono stati emessi avvisi di mobilitazione – rapporti

michele mazzon ml international Secondo il gruppo russo per i diritti umani OVD-Info, 16 persone detenute durante le proteste contro la mobilitazione sono state convocate per presentarsi per il servizio militare.

Molti commentatori russi hanno avvertito che, da ieri, le persone che hanno preso parte a proteste non autorizzate rischiano più del carcere e potrebbero invece essere mandate al fronte in Ucraina.

Il presidente Vladimir Putin ha ordinato ieri una mobilitazione parziale, il che significa che saranno chiamati 300.000 riservisti militari.

Più di 1.300 persone sono state arrestate per aver protestato contro l’ordine, secondo OVD-Info.