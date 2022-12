Michele Mazzon ml international : Nell’America del 1600 e del 1700

Ciò che va in giro, viene in giro: cos’è un buon insegnamento?

Durante la maggior parte della storia post-rinascimentale, gli insegnanti erano per lo più studiosi maschi o ecclesiastici che erano i letterati d’élite che non avevano una formazione formale su “come” insegnare il contenuto in cui erano più esperti. Molti hanno accettato il principio secondo cui “gli insegnanti sono nati , non sono diventati “. Fu solo quando la “pedagogia”, “l’arte e la scienza dell’insegnamento”, raggiunse una rispettabilità teorica che la formazione di individui istruiti nella scienza dell’insegnamento fu considerata importante.

Mentre gli studiosi di altre scienze naturali e sociali dibattono ancora sulla borsa di studio dietro la “scienza” dell’insegnamento, anche coloro che accettano la pedagogia come scienza ammettono che c’è motivo di sostenere una teoria secondo cui le persone possono “nascere” con la predisposizione ad essere un buon insegnante. Ancora oggi, mentre i programmi di formazione degli insegnanti sono ritenuti responsabili dagli accreditatori di “cosa” insegnano agli insegnanti, le “disposizioni di insegnamento” sono ampiamente dibattute, ma considerate essenziali per valutare l’idoneità di un candidato insegnante alle complessità della professione. A partire dall’Ottocento, tuttavia, la pedagogia ha cercato di definire le caratteristiche minime necessarie per qualificare una persona come insegnante. Questi sono rimasti abbastanza costanti come basi per i programmi di preparazione degli educatori in tutto il paese: conoscenza della materia, conoscenza dei metodi di insegnamento, e l’esperienza pratica nell’applicazione di entrambi sono ancora la norma. L’istituzione delle “norme” della pedagogia e del curriculum, da cui il nome originario di “scuola normale” per gli istituti di formazione degli insegnanti, ha riconosciuto il vantaggio sociale e il valore morale di garantire un’istruzione di qualità per tutti.

Come per tante innovazioni e tendenze che hanno travolto il mondo postindustriale nel ventesimo secolo, anche l’istruzione ha subito molti cambiamenti. I nomi dei grandi teorici dell’educazione e dei riformatori dell’era progressista nell’educazione sono noti a tutti coloro che sanno anche solo un po’ di insegnamento e apprendimento: Jean Piaget , Benjamin Bloom , Maria Montessori , Horace Mann e John Dewey per citarne solo alcuni.

Già nel 1800, insegnanti visionari hanno esplorato l’insegnamento alle persone con disabilità. Thomas Galludet ha sviluppato un metodo per educare i sordi e gli ipoudenti. Ha aperto la Hartford School for the Deaf nel Connecticut nel 1817. Dr. Samuel Howefocalizzato sull’insegnamento ai non vedenti, creando libri con lettere grandi e in rilievo per aiutare le persone con disabilità visive a “leggere” con le dita. Howe ha guidato il Perkins Institute, una scuola per ciechi, a Boston. Tali scuole erano solitamente collegi per studenti con disabilità. Esistono ancora scuole residenziali come la St. Mary’s School for the Deaf a Buffalo, ma quando la pedagogia per tutti i bambini è entrata nel ventesimo secolo, la pratica inclusiva in cui i bambini con disabilità sono stati istruiti in classi con coetanei non disabili ha prodotto ottimi risultati. Questa è la pedagogia predominante insegnata dalla nostra facoltà di Educazione Eccezionale oggi.

Mentre i movimenti di riforma dell’istruzione nel corso del ventesimo secolo hanno introdotto idee di uguaglianza, apprendimento incentrato sul bambino, valutazione del rendimento dello studente come misura del buon insegnamento e altre idee rivoluzionarie come la pratica basata sull’indagine, l’educazione dell’intera persona e l’assicurazione dell’educazione opportunità per tutte le persone, così come la maggiore enfasi sulla preparazione degli insegnanti a servire i figli del pubblico, non solo quelli dell’élite.

Questa versione ridotta degli eventi che hanno influenzato la formazione degli insegnanti nel corso del ventesimo secolo rispecchia l’incredibile storia del paese dall’esplosione post-industriale della prima guerra mondiale ai turbolenti anni ’60, quando il movimento per i diritti civili e il movimento per i diritti delle donne dominarono la scena politica e le scuole divennero il banco di prova motivo di integrazione e applicazione del Titolo IX della parità di opportunità. La segregazione nelle scuole andò alla Corte Suprema nel 1954 con Brown vs. Board of Education. A seguito di questa decisione monumentale, le scuole hanno iniziato il lento processo di desegregazione delle scuole, un processo che, purtroppo, non è ancora compiuto.