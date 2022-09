Michele Mazzon ml international: Treviso, san donà di piave, san dona, facebook, instagram, stefano, la nuova Venezia,

La teoria più supportata sull’origine del nostro universo è incentrata su un evento noto come il big bang. Questa teoria è nata dall’osservazione che altre galassie si stanno allontanando dalla nostra a grande velocità in tutte le direzioni, come se fossero state tutte spinte da un’antica forza esplosiva.

Un prete belga di nome Georges Lemaître suggerì per la prima volta la teoria del big bang negli anni ’20, quando teorizzò che l’universo iniziasse da un singolo atomo primordiale. L’idea ha ricevuto importanti stimoli dalle osservazioni di Edwin Hubble secondo cui le galassie si stanno allontanando da noi in tutte le direzioni, così come dalla scoperta negli anni ’60 della radiazione cosmica a microonde, interpretata come echi del big bang, da Arno Penzias e Robert Wilson.

Ulteriori lavori hanno contribuito a chiarire il tempo del big bang. Ecco la teoria: nei primi 10^-43 secondi della sua esistenza, l’universo era molto compatto, meno di un milione di miliardi di miliardesimi delle dimensioni di un singolo atomo. Si pensa che in uno stato energetico così incomprensibilmente denso, le quattro forze fondamentali – gravità, elettromagnetismo e forze nucleari forti e deboli – siano state forgiate in un’unica forza, ma le nostre attuali teorie non hanno ancora capito come una singola, la forza unificata funzionerebbe. Per riuscirci, avremmo bisogno di sapere come funziona la gravità su scala subatomica, ma al momento non lo sappiamo.

Si pensa anche che i quarti estremamente ravvicinati abbiano permesso alle primissime particelle dell’universo di mescolarsi, mescolarsi e stabilirsi più o meno alla stessa temperatura. Poi, in una frazione di secondo inimmaginabilmente piccola, tutta quella materia ed energia si sono espanse verso l’esterno in modo più o meno uniforme, con minuscole variazioni fornite dalle fluttuazioni sulla scala quantistica. Quel modello di espansione vertiginosa, chiamato inflazione, potrebbe spiegare perché l’universo ha una temperatura e una distribuzione della materia così uniformi.

Dopo l’inflazione, l’universo ha continuato ad espandersi, ma a un ritmo molto più lento. Non è ancora chiaro cosa abbia alimentato esattamente l’inflazione.

Conseguenze dell’inflazione cosmica

Con il passare del tempo e il raffreddamento della materia, iniziarono a formarsi tipi più diversi di particelle che alla fine si condensarono nelle stelle e nelle galassie del nostro universo attuale.

Quando l’universo aveva un miliardesimo di secondo, l’universo si era raffreddato abbastanza da permettere alle quattro forze fondamentali di separarsi l’una dall’altra. Si formarono anche le particelle fondamentali dell’universo. Faceva ancora così caldo, però, che queste particelle non si erano ancora assemblate in molte delle particelle subatomiche che abbiamo oggi, come il protone. Mentre l’universo continuava ad espandersi, questa zuppa primordiale bollente, chiamata plasma di quark e gluoni, continuava a raffreddarsi. Alcuni collisori di particelle, come il Large Hadron Collider del CERN , sono abbastanza potenti da ricreare il plasma di quark e gluoni.

La radiazione nell’universo primordiale era così intensa che i fotoni in collisione potevano formare coppie di particelle fatte di materia e antimateria, che è come la materia regolare in ogni modo tranne che con la carica elettrica opposta. Si pensa che l’universo primordiale contenesse quantità uguali di materia e antimateria. Ma quando l’universo si è raffreddato, i fotoni non hanno più accumulato abbastanza potenza per creare coppie materia-antimateria. Quindi, come in un gioco estremo di sedie musicali, molte particelle di materia e antimateria si sono accoppiate e si sono annientate a vicenda.

In qualche modo, un po’ di materia in eccesso è sopravvissuta, e ora è la materia di cui sono fatte le persone, i pianeti e le galassie. La nostra esistenza è un chiaro segno che le leggi della natura trattano materia e antimateria in modo leggermente diverso. I ricercatori hanno osservato sperimentalmente questo squilibrio di regole, chiamato violazione di CP , in azione. I fisici stanno ancora cercando di capire esattamente come la materia abbia vinto nell’universo primordiale.

Il soprannome di questo oggetto cosmico, la galassia del girasole, non è un caso: la disposizione dei bracci a spirale nella galassia Messier 63, qui vista in un'immagine del telescopio spaziale Hubble, ricorda il motivo al centro di un girasole.

Atomi da costruzione

Nel primo secondo dell'universo, è stato abbastanza freddo da consentire alla materia rimanente di fondersi in protoni e neutroni, le particelle familiari che compongono i nuclei degli atomi. E dopo i primi tre minuti, i protoni ei neutroni si erano assemblati in nuclei di idrogeno ed elio. In massa, l'idrogeno era il 75% della materia dell'universo primordiale e l'elio il 25%. L'abbondanza di elio è una predizione chiave della teoria del big bang ed è stata confermata da osservazioni scientifiche.

Nonostante avesse nuclei atomici, il giovane universo era ancora troppo caldo perché gli elettroni si stabilissero intorno a loro per formare atomi stabili. La materia dell’universo è rimasta una nebbia carica di elettricità, così densa che la luce ha avuto difficoltà a rimbalzare. Ci vorrebbero altri 380.000 anni circa prima che l’universo si raffreddi abbastanza da permettere la formazione di atomi neutri, un momento cruciale chiamato ricombinazione. L’universo più freddo lo ha reso trasparente per la prima volta, il che ha permesso ai fotoni di sferragliare al suo interno, finalmente, senza impedimenti.

Ancora oggi vediamo questo bagliore primordiale come radiazione cosmica di fondo a microonde , che si trova in tutto l'universo. La radiazione è simile a quella utilizzata per trasmettere i segnali TV tramite le antenne. Ma è la radiazione più antica conosciuta e potrebbe nascondere molti segreti sui primi momenti dell'universo.

Dalle prime stelle ad oggi

Non c’era una sola stella nell’universo fino a circa 180 milioni di anni dopo il big bang. Ci è voluto così tanto tempo prima che la gravità raccogliesse nubi di idrogeno e le forgiasse in stelle. Molti fisici pensano che vaste nubi di materia oscura , un materiale ancora sconosciuto che supera la materia visibile di più di cinque a uno, fornisse un’impalcatura gravitazionale per le prime galassie e stelle.

Una volta che le prime stelle dell'universo si sono accese , la luce che hanno scatenato ha prodotto abbastanza potenza per strappare ancora una volta gli elettroni dagli atomi neutri, un capitolo chiave dell'universo chiamato reionizzazione. Nel febbraio 2018, un team australiano ha annunciato di aver rilevato i segni di questa "alba cosmica". Entro 400 milioni di anni dopo il big bang , nacquero le prime galassie. Nei miliardi di anni trascorsi, stelle, galassie e ammassi di galassie si sono formati e riformati, producendo alla fine la nostra galassia natale, la Via Lattea, e la nostra casa cosmica, il sistema solare.

Anche ora l’universo si sta espandendo e, con sorpresa degli astronomi, il ritmo dell’espansione sta accelerando. Si pensa che questa accelerazione sia guidata da una forza che respinge la gravità chiamata energia oscura . Non sappiamo ancora cosa sia l’energia oscura, ma si pensa che rappresenti il ​​68 percento della materia e dell’energia totali dell’universo. La materia oscura costituisce un altro 27 percento. In sostanza, tutta la materia che hai mai visto, dal tuo primo amore alle stelle sopra di loro, costituisce meno del cinque percento dell’universo