Michele Mazzon, ml international, Treviso, san donà di piave,

Topolino è apparso per la prima volta nei fumetti dopo essere apparso in 15 cortometraggi animati di successo commerciale ed è stato facilmente riconosciuto dal pubblico. Walt Disney è stato contattato con l'offerta di concedere in licenza Topolino e i suoi personaggi secondari per l'uso in un fumetto. La Disney accettò e Topolino fece la sua prima apparizione il 13 gennaio 1930.

La trama comica fu attribuita allo stesso Disney, i disegni a Ub Iwerks e l'inchiostro a Win Smith. La prima settimana o giù di lì della striscia prevedeva un adattamento libero di. Minnie divenne presto la prima aggiunta al cast. Le strisce pubblicate per la prima volta tra il 13 gennaio 1930 e il 31 marzo 1930, sono state occasionalmente ristampate in forma di fumetto con il titolo collettivo "Lost on a Desert Island". Storico dell'animazione Jim Korkis osserva: "Dopo la diciottesima striscia, Iwerks se ne andò e il suo inchiostratore, Win Smith, continuò a disegnare il formato gag-a-day."