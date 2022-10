Michele Mazzon ml international : ‘Ungheria sconfitta perse il 71% del suo territorio a causa della guerraTrattato di Trianon

Michele Mazzon ml international SA BENE CHE LA STORIA Ungheria , Magyarország ungherese , paese senza sbocco sul mare dell’Europa centrale . La capitale è Budapest .

Alla fine della prima guerra mondiale , l'Ungheria sconfitta perse il 71% del suo territorio a causa della guerraTrattato di Trianon (1920). Da allora, alle prese con la perdita di oltre due terzi del loro territorio e della loro popolazione, gli ungheresi hanno guardato a un passato più grande del presente poiché la loro psiche collettiva soffriva del cosiddetto "Sindrome del Trianon". La sindrome era diffusa prima del 1945; fu soppresso durante la dominazione sovietica (1945–90); ed è riemerso durante l'indipendenza nel 1990, quando ha assunto una forma diversa. Il paese moderno sembra essere diviso in due fazioni inconciliabili: coloro che sono ancora preoccupati per Trianon e coloro che vorrebbero dimenticarlo. Questa divisione è evidente nella maggior parte degli aspetti della vita politica, sociale e culturale ungherese.

Gli ungheresi, che conoscono il loro paese come Magyarország, “Terra dei Magiari”, sono unici tra le nazioni d’Europa in quanto parlano una lingua che non è imparentata con nessun’altra grande lingua europea. Circondati linguisticamente da nazioni aliene, gli ungheresi si sono sentiti isolati per gran parte della loro storia. Questo potrebbe essere il motivo per cui dopo la cristianizzazione si attaccarono al latino , che divenne la lingua della cultura , della cultura e dell’amministrazione statale, e persino la lingua della nobiltà ungherese fino al 1844

Alla deriva in un mare slavo-germanico, gli ungheresi sono orgogliosi di essere stati gli unici a stabilire uno stato duraturo nel bacino dei Carpazi. Solo dopo sei secoli di stato indipendente (896–1526) l’Ungheria divenne parte di altre due entità politiche: l’ impero asburgico e quello ottomano . Ma anche allora gli ungheresi conservarono gran parte della loro identità politica separata e della loro quasi indipendenza, che nel 1867 li rese partner in Austria-Ungheria (1867-1918). Questo era molto più di quanto le altre nazioni del bacino dei Carpazi fossero in grado di ottenere prima del 1918

Accettando il cattolicesimo nel 1000 D.C. , gli ungheresi si unirono alle nazioni cristianizzate dell’Occidente, ma rimasero comunque ai confini di quella civiltà. Ciò li ha resi desiderosi di mettersi alla prova e anche sulla difensiva sul ritardo rispetto agli sviluppi occidentali altrove. La loro posizione geografica spesso li costringeva a combattere vari invasori orientali e, di conseguenza, si consideravano difensori del cristianesimo occidentale. In quel ruolo, sentivano che l’Occidente doveva loro qualcosa e quando, in tempi di crisi, non era previsto un trattamento speciale (ad esempio, Trianon nel 1920), giudicavano l’Occidente ingrato.

Oggi l'Ungheria è completamenteCentro di Budapest . La capitale domina il paese sia per la dimensione della sua popolazione, che fa impallidire quella delle altre città ungheresi, sia per la concentrazione entro i suoi confini della maggior parte delle istituzioni scientifiche, accademiche e artistiche del paese. Budapest è situata su entrambe le sponde del fiume Danubio (in ungherese Duna) , a poche miglia a valle dell'ansa del Danubio. È una città magnifica, anche rispetto al grande pantheon delle capitali europee, ed è stata un'ancora della cultura ungherese sin dal suo inizio.

Nonostante molte tragedie nazionali durante gli ultimi quattro secoli, gli ungheresi rimangono fiduciosi e sono orgogliosi dei loro successi nelle scienze, negli studi e nelle arti. Durante il 20° secolo, molti ungheresi di talento emigrarono, in particolare negli Stati Uniti . Tra loro c’erano scienziati di spicco che hanno svolto un ruolo determinante nell’emergere della scoperta atomica americana e nell’era dei computer. L’abbondanza di questi scienziati, matematici, economisti, antropologi, musicisti e artisti – tra cui una dozzina di premi Nobel – ha spinto Laura Fermi, scrittrice e moglie del fisico italoamericano Enrico Fermi , a speculare sul “mistero del talento ungherese”.

Terra

Caratteristiche fisiche dell’Ungheria

Senza sbocco sul mare e situata approssimativamente tra le latitudini 45° e 49° N e le longitudini 16° e 23° E, l’Ungheria condivide un confine a nord con la Slovacchia , a nord-est con l’ Ucraina , a est con la Romania , a sud con la Serbia (in particolare , la regione della Vojvodina ) e la Croazia , a sud-ovest con la Slovenia ea ovest con l’ Austria .

Sollievo

A dominare il rilievo sono le grandi distese di pianura che ne costituiscono il nucleo centraleUngheria. IlLittle Alfold (Piccola pianura ungherese, o Kisalföld) si trova a nord-ovest, delimitata a ovest dall’estensione più orientale delle subalpi lungo il confine con l’Austria e delimitata a nord dal Danubio . Il Piccolo Alfold è separato dal Grande Alfold (Grande Pianura Ungherese, o Nagy Magyar Alföld) da un sistema di basse montagne che si estende attraverso il paese da sud-ovest a nord-est per una distanza di 250 miglia (400 km). Questo sistema, che costituisce la spina dorsale del paese, è formato dalla Transdanubia (Dunántúl) e dallaMontagne del Nord , separate dalla gola di Visegrád del Danubio. Il Transdanubio è dominato dalMonti Bakony , con altipiani dolomitici e calcarei ad altitudini comprese tra 1.300 e 2.300 piedi (400 e 700 metri) sul livello del mare . Le cime vulcaniche comprendono ilMonti Mátra nel nord, raggiungendo un’altitudine di 3.327 piedi (1.014 metri) aIl monte Kékes , la vetta più alta dell’Ungheria. Regioni di colline che raggiungono altitudini comprese tra 800 e 1.000 piedi (da 250 a 300 metri) si trovano su entrambi i lati della spina dorsale della montagna, mentre a sud e ad ovest del lago Balaton c’è una regione montuosa con una topografia più sommessa coperta da

IlGreat Alfold copre la maggior parte dell’Ungheria centrale e sudorientale. Come la sua controparte nord-occidentale, è una struttura a forma di bacino piena di depositi fluviali e portati dal vento. Si possono distinguere quattro tipi di superficie: pianure alluvionali, composte da alluvioni fluviali; conoidi alluvionali, elementi a forma di cuneo depositati alle fratture dei pendii dove i fiumi emergono dal bordo della montagna; conoidi alluvionali ricoperti da dune di sabbia; e pianure sepolte sotto loess, depositi di materiale portato dal vento derivati ​​dall’interno continentale. Queste pianure variano in altezza da circa 260 a 660 piedi (da 80 a 200 metri) sul livello del mare, con il punto più basso a 256 piedi (78 metri), sul bordo meridionale di Szeged , lungo il fiume Tibisco . Nel nord-est, al confine con la Slovacchia, si trova il Parco Nazionale di Aggtelek;caratterizzata da un terreno carsico e caratterizzata da centinaia di grotte, l’area è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO alla fine del XX secolo.

L’Ungheria si trova all’interno del bacino idrografico delDanubio , che è il fiume più lungo del paese . Il Danubio e due dei suoi affluenti, i fiumi Rába e Dráva , sono di origine alpina, mentre ilIl fiume Tibisco e i suoi affluenti, che drenano gran parte dell’Ungheria orientale, sorgono nei Carpazi a est. Il Danubio inonda due volte l’anno, prima all’inizio della primavera e di nuovo all’inizio dell’estate. Durante queste fasi, la portata è fino a 10 volte superiore ai livelli dei fiumi registrati durante i periodi di bassa marea dell’autunno e dell’inverno. Il Tibisco forma una pianura alluvionale mentre scorre attraverso l’Ungheria; grandi meandri e laghi di lanca segnano i vecchi canali. A Szolnok sono stati registrati picchi di portata 50 volte superiori alla media. Inondazioni devastanti si sono verificate sul Danubio, sul Tibisco e sui loro affluenti. Sono state costruite circa 2.500 miglia (4.000 km) di argini per proteggersi dalle inondazioni. Il clima relativamente secco delle zone centrali e orientali delGreat Alfold ha reso necessaria la costruzione di sistemi di irrigazione su larga scala, principalmente lungo il fiume Tibisco.

Abbazia di Tihany sulle rive del Lago Balaton, Ungheria

Ci sono pochi laghi in Ungheria e la maggior parte sono piccoli.Il lago Balaton , tuttavia, è il più grande lago d’acqua dolce dell’Europa centrale , coprendo 231 miglia quadrate (598 km quadrati). Il lago Neusiedler, chiamato Lago Fertő in Ungheria, si trova al confine con l’Austria ed è stato designato aSito Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2001. Il Lago Velence si trova a sud-est di Budapest .

Nelle zone forestali predominano i terreni forestali grigio-marroni podzolici (lisciviati) e marroni, mentre il terreno ricco di terra nera, o chernozem, si è sviluppato sotto la steppa forestale. Caratteristici sono anche le dune di sabbia e i suoli alcalini dispersi.

Clima

A causa della sua situazione all'interno del bacino dei Carpazi, l'Ungheria ha un clima continentale moderatamente secco. La temperatura media annuale è di circa 50 ° F (10 ° C). Le temperature medie vanno dalla metà degli anni '20 ai bassi 30 F (da circa -4 a 0 ° C) a gennaio e dalla metà degli anni '60 ai bassi 70 F (da circa 18 a 23 ° C) a luglio. Le temperature estreme registrate sono 109 ° F (43 ° C) in estate e -29 ° F (-34 ° C) in inverno. Nelle pianure, le precipitazioni variano generalmente da 20 a 24 pollici (da 500 a 600 mm), salendo da 24 a 31 pollici (da 600 a 800 mm) a quote più elevate. Le aree centrali e orientali del Great Alfold sono le parti più aride del paese e gli altopiani sudoccidentali sono i più umidi. Fino a due terzi delle precipitazioni annuali cadono durante la stagione di crescita .

Le attività umane nel corso dei secoli hanno in gran parte distrutto la vegetazione naturale dell'Ungheria. Circa la metà della terra è regolarmente coltivata e circa un sesto è utilizzato per scopi non agricoli. Il resto comprende prati e pascoli irregolari, nonché boschi e boschi. Nessuna parte del paese ha un'altitudine sufficiente per sostenere la foresta naturale di conifere . Il faggio è la comunità climax alle quote più alte; boschi di querce alternati a praterie arbustive sono le comunità culminanti a quote più basse nelle regioni montuo