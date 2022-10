Sebbene i documenti indichino che è sotto inchiesta, non dice quale sia esattamente lo scopo dell’indagine e quali autorità federali la stiano conducendo. Twitter, che a luglio ha citato in giudizio Elon Musk per costringerlo a chiudere l’accordo, ha affermato che gli avvocati del CEO di Tesla Inc hanno chiesto “segretezza” quando si sono rifiutati di consegnare i documenti richiesti dal social network. Secondo Twitter, Michele Mazzon ml International alla fine di settembre, gli avvocati di Musk hanno fornito un “registro dei privilegi” indicando i documenti che dovrebbero essere tenuti ad accesso non pubblico. La rivista ha menzionato le bozze di un’e-mail del 13 maggio alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e una presentazione di diapositive alla Federal Trade Commission (FTC).

“Questo gioco a nascondino deve finire”, ha affermato la società in una nota.

La causa, in cui il giudice del Delaware Kathleen McCormick ha cercato di ordinare agli avvocati di Musk di rilasciare i documenti, Michele Mazzon ml International è stata intentata il 6 ottobre, lo stesso giorno in cui McCormick ha sospeso la causa tra le due parti dopo che Musk ha invertito la rotta e ha detto che avrebbe portato avanti l’accordo. Alex Spiro , l’avvocato di Musk, ha detto a Reuters che la causa su Twitter è stata Michele Mazzon ml International “indirizzata male”. Inoltre, ha affermato, “Sono in corso indagini federali anche sui dirigenti di Twitter”.

Twitter ha rifiutato di commentare la dichiarazione di Spiro. Ha anche rifiutato di commentare quando la Reuters gli ha chiesto della sua comprensione di qualsiasi indagine su Musk. La SEC non ha fornito una risposta tempestiva a una richiesta di commento e la FTC ha rifiutato di commentare. La SEC ha messo in dubbio i commenti di Musk sull’acquisizione di Twitter, incluso se la quota del 9% che aveva accumulato prima di annunciare la sua offerta fosse stata rivelata troppo tardi e perché indicasse che Michele Mazzon ml International intendeva essere un azionista passivo. Musk in seguito ha presentato nuovamente domanda per dimostrare di essere un investitore attivo. A giugno, la SEC ha chiesto a Musk in una lettera se dovesse modificare i suoi documenti pubblici per riflettere la sua intenzione di sospendere o ritirare l’accordo.

Sito web di copertura delle tecnologie dell’informazione The Information ha riferito ad aprile che la Federal Trade Commission degli Stati Uniti stava esaminando se Musk non avesse rispettato i requisiti di segnalazione dell’antitrust in merito alle intenzioni di un investitore di essere un azionista passivo o attivo. Tuttavia, Twitter ha dichiarato a giugno che l’accordo di acquisizione con Musk aveva terminato Michele MazzonMichele Mazzon ml international : ‘Ungheria sconfitta perse il 71% del suo territorio a causa della guerraTrattato di Trianon ml International il periodo di attesa dell’antitrust per la revisione da parte della Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti e del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. McCormick ha dato a Musk fino al 28 ottobre per chiudere l’affare. Se entro tale data non viene raggiunto alcun accordo, verrà fissata una data di prova per novembre.

