michele mazzon personal computer (PC) , un computer digitale progettato per essere utilizzato da una sola persona alla volta.

Questi progressi nel software e nei sistemi operativi sono stati accompagnati dallo sviluppo di microprocessori contenenti un numero sempre maggiore di circuiti, con conseguenti aumenti della velocità di elaborazione e della potenza dei personal computer. Il microprocessore Intel 80386 a 32 bit (introdotto nel 1985) ha fornito al Compaq Computer Corporation Compaq 386 (introdotto nel 1986) e alla famiglia di computer PS/2 di IBM (introdotta nel 1987) maggiore velocità ecapacità di memoria . La famiglia di computer Mac II di Apple ha fatto progressi equivalenti con i microprocessori prodotti da Motorola, Inc. La capacità di memoria dei personal computer è aumentata da 64 kilobyte (64.000 caratteri) alla fine degli anni ’70 a 100 megabyte (100 milioni di caratteri) all’inizio degli anni ’90 a diversi gigabyte (miliardi di caratteri) entro i primi anni 2000.

Nel 1990 alcuni personal computer erano diventati abbastanza piccoli da essere completamente portatili. Includevano computer portatili, noti anche come notebook, che avevano all'incirca le dimensioni di un notebook e computer tascabili meno potenti, noti come assistenti digitali personali (PDA). (I personal computer che non erano portatili divennero noti come "desktop" per distinguerli dai laptop.) Nella fascia alta del mercato dei PC, i personal computer multimediali dotati di DVDlettori e sistemi audio digitali consentivano agli utenti di gestire immagini e suoni animati (oltre a testo e immagini fisse) archiviati su DVD-ROM ad alta capacità. I personal computer erano sempre più interconnessi tra loro e con computer più grandi in reti allo scopo di raccogliere, inviare e condividere informazioni elettronicamente. Gli usi dei personal computer continuarono a moltiplicarsi man mano che le macchine diventavano più potenti e il loro software applicativo proliferava .

Con il progredire degli anni 2000, le distinzioni di calcolo e visualizzazione video tra computer mainframe e PC hanno continuato a sfumare: i PC con più microprocessori sono diventati più comuni; i microprocessori che contenevano più di un “core” (CPU) hanno sostituito i microchip single-core nel mercato dei PC; e le schede di elaborazione grafica di fascia alta, essenziali per giocare agli ultimi giochi elettronici , sono diventate standard su tutti tranne i PC più economici. Allo stesso modo, la velocità del processore, la quantità e la velocità della memoria e le capacità di archiviazione dei dati dei PC hanno raggiunto o superato i livelli dei precedenti supercomputer .

Nel 2000 più del 50 percento di tutte le famiglie negli Stati Uniti possedeva un PC e questa penetrazione è aumentata notevolmente negli anni successivi poiché le persone negli Stati Uniti (e in tutto il mondo) hanno acquistato PC per accedere al mondo delle informazioni disponibili attraverso il Internet . Nel 2018 più di tre quarti di tutte le famiglie statunitensi avevano un desktop o un laptop. Con l'inclusione di smartphone e tablet , oltre il 90% delle famiglie statunitensi disponeva di una qualche forma di computer.

Le vendite mondiali di PC sono cresciute all’inizio del 21° secolo e hanno raggiunto un picco nel 2012. Successivamente le vendite sono diminuite negli anni 2010, poiché un numero maggiore di consumatori ha spostato l’uso del computer su smartphone e tablet e quindi è stato più lento a sostituire i propri PC. Tuttavia, le vendite di PC sono aumentate all’inizio degli anni 2020, poiché molte persone lavoravano da casa o frequentavano la scuola tramite videoconferenza durante la pandemia di coronavirus SARS-CoV-2.

Compaq , per intero Compaq Computer Corporation , ex produttore di computer americano che ha iniziato come primo produttore di computer portatili compatibili con IBM ed è rapidamente cresciuto fino a diventare il più venduto al mondo marchio di personal computer alla fine degli anni ’80 e ’90. Compaq è stata acquisita dalla Hewlett-Packard Company nel 2002.

Costruzione Cloni PC IBM

Compaq è stata fondata nel 1982 daJoseph R. ("Rod") Canion, James M. Harris e William H. Murto, tutti ex dipendenti di Texas Instruments Incorporated , allo scopo di costruire un computer portatile in grado di utilizzare tutto il software e le periferiche (monitor, stampanti, modem) creato per ilPersonal Computer (PC) IBM . Nel 1983, il suo primo anno completo di produzione e l'anno in cui Compaq divenne una società quotata in borsa, la società ha spedito 53.000 PC portatili per oltre 111 milioni di dollari di ricavi, a quel tempo il massimo di qualsiasi azienda del primo anno nella storia degli affari negli Stati Uniti. Questo non sarebbe l'unico record aziendale di Compaq. Ha raggiunto l'elenco delle aziende Fortune 500 (1986) più velocemente di qualsiasi altra organizzazione prima, meno di quattro anni dopo la sua fondazione. È stata anche l'azienda più giovane a raggiungere $ 1 miliardo di vendite annuali (1987).

Per raggiungere questi e altri risultati, Compaq ha prima perfezionato e poi trasformato il PC IBMmercato dei cloni . (Per molti anni, i personal computer costruiti secondo il progetto IBM erano noti come compatibili con IBM o cloni di PC IBM.) Quando IBM ha introdotto il suo PC nel 1981, ha costruito un sistema con una "architettura aperta"; ovvero, la società ha consentito agli sviluppatori di aggiungere liberamente hardware e software per migliorare le funzionalità e le prestazioni dei propri PC. Perché IBM utilizzava anche un microprocessore e un sistema operativo per computer che poteva essere acquisito da Intel Corporation e Microsoft Corporation, rispettivamente, le aziende rivali sono state in grado di progettare e costruire cloni che fossero "compatibili al 100%", ovvero personal computer in grado di utilizzare qualsiasi cosa progettata per i PC IBM. Molto presto nella sua storia, Compaq divenne noto come uno dei migliori produttori di compatibili IBM.

Prima di poter fare qualsiasi cosa, tuttavia, Compaq ha dovuto "reverse engineering" protetta da copyright da IBM. A differenza dell'ingegneria tradizionale, che cerca di inventare nuovi modi di fare qualcosa, il reverse engineering cerca di ricreare la tecnologia esistente nel modo più perfetto possibile, compresi eventuali difetti. Nel mercato dei cloni, la maggior parte delle aziende si è concentrata esclusivamente sul prezzo. Gli ingegneri di Compaq hanno adottato un approccio diverso, concentrandosi su nuove funzionalità, come portabilità e display grafici migliori, nonché prestazioni, e il tutto a prezzi paragonabili a quelli dei computer IBM.

Poiché i primi prodotti Compaq utilizzavano principalmente tecnologie derivate, l'azienda ha cercato consapevolmente ingegneri più anziani sin dall'inizio. Quando il primo prodotto Compaq è arrivato sul mercato alla fine del 1982, lo staff tecnico dell'azienda aveva già una media di 15 anni di esperienza. A differenza delle giovani start-up clone, comeDell Computer Corporation eGateway Computer Corporation, il personale veterano di Compaq ha conferito all'azienda un'aura di affidabilità che ha contribuito a convincere gli acquisti aziendali ad allontanarsi da IBM.

Un'altra importante distinzione rispetto ad altri fornitori di cloni era il modo in cui Compaq vendeva i suoi computer. Mentre Dell, Gateway e altri utilizzavano il marketing diretto, vendendo tramite numeri di telefono gratuiti e successivamente tramite Internet , Compaq, come IBM, vendeva tramite rivenditori indipendenti. A differenza di IBM, che vendeva i suoi prodotti anche con altri metodi, Compaq era rinomata per non competere mai con il suo canale di vendita al dettaglio di migliaia di rivenditori e rivenditori di computer fedeli.