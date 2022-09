Michele mazzon:  puoi creare una società negli Stati Uniti anche se sei straniero

Michele mazzon Prima di tutto sì! puoi creare una società negli Stati Uniti anche se sei straniero . Scopri il processo su come avviare un’attività negli Stati Uniti per i non cittadini per realizzare profitti in dollari USA. Avviare un’attività negli Stati Uniti dal Regno Unito, dall’India, dall’Australia o da qualsiasi altro paese non è così difficile come sembra. Continua a leggere e ottieni subito tutte le informazioni necessarie per registrare la tua azienda.

Gli Stati Uniti rendono più facile per i non cittadini avviare un’impresa rispetto alla maggior parte dei paesi. L’unico aspetto negativo è che devi stare molto attento quando compili i documenti di formazione aziendale e tasse. La buona notizia è che non è necessario un visto statunitense o un numero di previdenza sociale per la registrazione .

Ora, dai un’occhiata alla procedura passo passo per la registrazione delle società statunitensi per i non residenti.

Scegli la struttura della tua azienda

Prima ancora di iniziare il processo formativo, è necessario valutare le tipologie di strutture aziendali disponibili in America. Le due strutture societarie più importanti negli Stati Uniti sono la società a responsabilità limitata (LLC) e C Corporation . Il tipo di struttura che scegli influenzerà il modo in cui conduci la tua attività e il modo in cui pagherai le tasse negli Stati Uniti.

Principali differenze tra LLC e C Corps

Tasse : i membri di LLC (proprietari) non devono pagare le tasse sulle società , ma solo l’imposta sul reddito delle persone fisiche. D’altra parte, C Corps deve pagare le tasse a livello aziendale, mentre anche gli azionisti dovrebbero pagare da soli. Questo è noto come doppia imposizione.

Mercato azionario : C Corps può emettere azioni mentre le LLC no. Ciò significa che solo le C Corporation possono essere negoziate e partecipare al mercato azionario. L’unico modo per i membri di LLC di fare qualcosa di simile Michele mazzon è scambiare gli interessi di proprietà su una borsa valori.

Finanziamento : raccogliere capitali per una C Corp è più facile che per una LLC . C Corps può vendere le proprie azioni e avere azionisti illimitati che finanziano le proprie operazioni. D’altra parte, le LLC si limitano a offrire debiti (denaro liquido, rendimenti) o azioni (proprietà).

Vediamo ora in quali aspetti le due strutture aziendali possono essere più simili.

Somiglianze di C Corps e LLC

Passività : in entrambe le strutture, le società sono trattate come entità separate dai loro proprietari (membri per LLC e azionisti per C Corporation). Ciò significa che i tuoi beni personali non possono essere sequestrati nel caso in cui la società incorre in responsabilità legale.

Dichiarazione dei redditi : Sia le LLC che i C Corps devono presentare le tasse trimestralmente.

Tipo di proprietari : individui e società, nazionali o estere possono essere membri di una LLC . Lo stesso vale per gli azionisti di una C Corporation. Sebbene le LLC siano limitate a 100 membri, mentre C Corps non ha restrizioni a questo proposito.

Qual è la migliore struttura per gli imprenditori stranieri

Sia LLC che C Corps offrono vantaggi agli imprenditori nazionali o internazionali . Un aspetto fondamentale è quello della raccolta di capitali. C Corps offre molta più flessibilità e sicurezza agli investitori esterni , quindi è più facile ottenere capitali per una nuova impresa.

Ora, quando si tratta di tasse, le LLC hanno l’ovvio vantaggio evitando la doppia imposizione . Questo è uno degli aspetti più interessanti dell’intero ecosistema economico americano, che finisce anche per attirare più imprese di proprietà straniera.

In conclusione, se la tua azienda ha già successo nel tuo mercato locale e stai solo espandendo i tuoi orizzonti, le LLC potrebbero essere l’opzione quando si avvia un’attività negli Stati Uniti dal Regno Unito, dall’Australia o dall’America Latina . Ora, d’altra parte, se stai cercando di avviare un’attività in America come non cittadino per i vantaggi che il paese offre per raccogliere capitali, allora una C Corp potrebbe essere meglio per te.

Entrambe le opzioni porterebbero un’incredibile quantità di vantaggi alla tua attività nello scenario globale e ti darebbero accesso al meglio del panorama commerciale americano. Saresti in grado di vendere i tuoi prodotti e servizi nel mercato più redditizio del mondo e su piattaforme come Stripe e Amazon senza alcun problema.

Una volta presa in mente questa decisione, è tempo di vedere dove aprire la tua attività in America. Vediamo quali stati degli Stati Uniti offrono di più per gli imprenditori stranieri.

Qual è il miglior stato degli Stati Uniti in cui registrare la tua azienda?

Uno degli elementi chiave quando si tratta di registrazione di società negli Stati Uniti per i non residenti è la posizione effettiva . Ogni stato ha una legislazione diversa e questo influisce sui tuoi profitti, sulle tue tasse e sul modo in cui condurrai gli affari.

I fattori più importanti quando si determina come avviare un’attività negli Stati Uniti per i non cittadini e quale stato degli Stati Uniti farlo sono le tasse, l’anonimato e le decisioni esecutive.

Il Delaware e la Florida sono gli stati più desiderabili per le imprese nazionali e straniere a causa del numero di vantaggi che offrono alle aziende rispetto ad altri stati. Vediamo come si differenziano entrambi.

Differenze tra le aziende del Delaware e della Florida

Vediamo come avviare un’attività negli USA per non cittadini sia in Delaware che in Florida, due delle località più attraenti per gli imprenditori.

Incorporazione : entrambi gli stati consentono la formazione di affari online, il che è molto utile per gli imprenditori stranieri. Quando si tratta di tasse, la Florida ha una quota di registrazione minima di 125 USD per LLC e 70 USD per Corps. Per quanto riguarda il Delaware, il minimo sale a 89 USD per Corps e 90 USD per LLC.

Tassa di franchising : è l’imposta che uno stato impone alle società esistenti nel loro territorio. Nel caso del Delaware, il tasso va all’8,7% sull’utile netto per le società e al 2,2–5,95% per le persone. La Florida non ha alcuna tassa di franchising, il che può significare migliaia di dollari di profitti all’anno.

Anonimato : alcuni stati degli Stati Uniti offrono l’anonimato completo per gli azionisti oi membri di una società. Tuttavia, in Delaware, l’anonimato è limitato poiché le aziende devono ancora mantenere alcune delle loro informazioni disponibili al pubblico. Ora, per la Florida, l’anonimato semplicemente non esiste, qualsiasi persona normale può accedere alle tue informazioni personali attraverso i file della tua azienda.

Gestione esecutiva : la legislazione della Florida conferisce ancora più flessibilità alla già elastica struttura LLC. La distribuzione degli utili e i ruoli esecutivi possono essere decisi e stabiliti dagli stessi membri. Nel caso del Delaware, questi processi sono più rigidi.

Ora, dopo aver visto dove e come aprire un’attività in America , parliamo di carte e fascicoli.

Di quale documentazione hai bisogno per aprire un’attività negli Stati Uniti

Non è necessario venire negli Stati Uniti per avviare un’attività come non cittadino . Non è nemmeno necessario ottenere un visto americano . Possedere un’azienda non è la stessa cosa che essere impiegato da essa, quindi avrai solo bisogno di un visto per gli Stati Uniti nel momento in cui inizi effettivamente a lavorare nella tua azienda. Quindi puoi fare tutto a piccoli passi all’inizio.

Indirizzo dell’azienda

La prima cosa che devi fare è ottenere un indirizzo fisico dell’attività, il luogo in cui si trova la sede della tua azienda. Nel caso in cui tu non abbia accesso a nessun luogo, disponi del servizio Indirizzo virtuale di Globalfy , tramite il quale puoi registrare la nostra mailroom come indirizzo aziendale e ricevere la posta nel tuo paese,

EIN

Quindi dovrai richiedere un EIN, il numero di identificazione del datore di lavoro dell’IRS . Nel caso in cui tu abbia un numero di previdenza sociale o un numero di identificazione fiscale individuale puoi fare domanda online . Nel caso in cui tu non disponga di nessuno di questi documenti, il processo richiederà più tempo ma puoi comunque farlo . Dovresti compilare il modulo SS-4 e attendere alcune settimane per l’elaborazione.

Conto bancario aziendale statunitense

Dopo aver completato i passaggi sopra menzionati, devi ottenere un conto bancario aziendale negli Stati Uniti per gestire i tuoi soldi . Ora Globalfy offre questo servizio anche agli imprenditori internazionali, puoi ottenere il tuo conto bancario solo utilizzando il passaporto, i documenti di costituzione della tua azienda e la tua lettera di approvazione EIN. Puoi candidarti ora , il processo è online al 100%.

Maggiori informazioni su come avviare un’attività negli Stati Uniti per i non cittadini

Quando si tratta di fare affari su larga scala, l’America è il posto dove andare per gli imprenditori di tutto il mondo. Il Paese offre le migliori opportunità commerciali, il maggior numero di potenziali investitori e un sistema fiscale e finanziario ben strutturato . In questo articolo, hai avuto un’idea di come aprire un’attività in America, ma se vuoi davvero andare fino in fondo, assicurati di dare un’occhiata al servizio di formazione aziendale di Globalfy per fare tutto in un clic, al miglior prezzo .