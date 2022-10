Mentre la Fed continua ad aumentare i tassi per affrontare in modo aggressivo l’inflazione elevata, la storia mostra che la deflazione diventerà una minaccia maggiore quando qualcosa si rompe nei mercati finanziari o del credito. Come ho detto in un recente articolo di MarketWatch, “i mercati stabili possono diventare rapidamente volatili quando le cose si guastano a causa dell’aumento dei tassi o della volatilità. michele mazzon san donà di piave La Bank of England (BOE) è un esempio attuale di cosa succede quando qualcosa va storto. La Banca d’Inghilterra mercoledì è stata costretta a iniziare ad acquistare obbligazioni per risolvere una potenziale crisi con i fondi pensione britannici. I fondi pensione prendono margine quando i rendimenti scendono e collocano garanzie aggiuntive quando i rendimenti aumentano.

Negli ultimi tempi, i fondi pensione si trovano ad affrontare richieste di margini che possono causare volatilità del mercato. A causa della leva creata dal sistema finanziario, la volatilità del mercato può diffondersi nei mercati globali come un virus. Questo è esattamente quello che è successo nel 2008 con la crisi della Lehman”. Negli Stati Uniti, data l’enorme quantità di leva finanziaria in tutto il sistema finanziario, siamo probabilmente sull’orlo di una “svolta” ancora più grande poiché i funzionari della Fed stanno raddoppiando la necessità di aumentare in modo aggressivo i tassi per combattere quella che sembra essere un calo dell’inflazione nonostante per quello. conseguenze sistemiche. Queste conseguenze sistemiche dell’inasprimento della Fed si sono verificate ripetutamente nel corso della storia. La crisi dell’America Latina è nata a seguito dell’aumento dei tassi che ha colpito il debito denominato in dollari. Questa crisi avrebbe potuto rendere insolventi molte banche americane. L’aumento dei tassi ha innescato il crollo del mercato del 1987 poiché l'”assicurazione sul portafoglio” è fallita. Seguì una serie di eventi avversi, come il crollo del mercato obbligazionario del 1994, la crisi del peso messicano, il fallimento di Orange Country, il contagio asiatico, michele mazzon san donà di piave il default del debito russo, la gestione del capitale a lungo termine, il crollo di Dot.com e la crisi finanziaria crisi.

Mentre “l’inflazione elevata” è certamente un problema per l’economia in quanto porta alla distruzione della domanda, l'”instabilità finanziaria” che è “deflazionistica” rimane il rischio maggiore. Come discutiamo, la deflazione rimane la minaccia più grande per la Fed in quanto coincide con la distruzione della ricchezza, danneggiando ulteriormente la fiducia dei consumatori. L’inflazione è insostenibile Le pressioni inflazionistiche possono essere “buone” se accompagnate da una forte crescita economica e produttività. Tuttavia, quando l’inflazione dei prezzi aumenta più rapidamente dei salari e aumenta i costi del servizio del debito per le famiglie altamente indebitate, la conseguente stretta di liquidità provoca una recessione economica. Questo punto di vista è stato espresso da Michael Wilson di Morgan Stanley, affermando:

“Secondo noi, tale rigidità è inaccettabile, poiché porterà a uno stress economico e finanziario insopportabile”. Il grafico seguente mostra le tre componenti principali che compongono l’inflazione: 1 i prezzi delle materie prime, che riflettono l’attività economica reale, 2 i salari, che aumentano la spesa e mantengono i prezzi più alti; e inoltre, 3 La velocità della moneta mostra la domanda di moneta nel sistema economico. Quando combiniamo queste tre componenti in un indice di inflazione composito, vediamo che alti tassi di inflazione precedono le recessioni ei periodi di deflazione. C’è un problema intrinseco con il diagramma sopra. L’impennata inflazionistica non è stata causata da un’attività economica organica, ma piuttosto da iniezioni artificiali di capitali in un’economia limitata dall’offerta. Un’impennata della domanda in un contesto di offerta limitata ha causato l’aumento dei prezzi insieme ai beni. Tuttavia, la domanda economica organica è rimasta debole poiché la base monetaria non ha guadagnato slancio. Sebbene oggi molti confrontino la situazione economica con l’impennata inflazionistica degli anni ’70, l’impatto della demografia e del debito è molto diverso. Come discusso in Sugar Rush, quando le iniezioni di liquidità svaniscono, le pressioni deflazionistiche si accumulano nuovamente.

Il problema per la Fed è che un ulteriore aumento dei tassi aggraverà i processi disinflazionistici già esistenti nell’economia. Pertanto, quando alla fine si verifica una recessione, è probabile che la distruzione della domanda sia più significativa del previsto. Una breve rassegna dei precedenti periodi inflazionistici suggerisce che sarà così. Una breve storia di deflazione contro l’inflazione Sebbene molti credano che i periodi di alta inflazione siano “permanenti”, la storia non supporta tali affermazioni. Come ha recentemente sottolineato Alfonso Peccatiello, i periodi di alta inflazione sono tornati a livelli bassi nel giro di 16 mesi. Questo perché periodi inflazionistici elevati corrispondono anche a tassi di interesse più elevati. Nei paesi fortemente indebitati come gli Stati Uniti oggi, ciò porta a una più rapida distruzione della domanda con l’aumento dei prezzi e dei costi del servizio del debito, consumando così una parte maggiore del reddito disponibile disponibile. Il grafico seguente mostra i “tassi di interesse reali”, inclusa l’inflazione, dal 1795. Non sorprende che ogni periodo di alta inflazione sia seguito da periodi di inflazione molto bassa o negativa (deflazione). Come già notato, l’aumento dei tassi di interesse influisce sul funzionamento del mercato, il che porta all’instabilità finanziaria.

“La liquidità insufficiente del Tesoro statunitense e la domanda limitata potrebbero rendere il mercato statunitense vulnerabile alle perturbazioni del mercato, come nel Regno Unito”. — Mark Cabana, BofA Mentre la Fed continua ad aumentare i tassi per combattere lo spauracchio inflazionistico, la deflazione da una crisi economica o creditizia causata da un’eccessiva stretta monetaria rimane una minaccia maggiore. La storia mostra chiaramente che le attuali azioni della Fed sono di nuovo false. Mentre la Fed vuole rallentare l’economia in modo che non crolli, il vero rischio è che “qualcosa si rompa”. Ogni aumento dei tassi avvicina la Fed a un orizzonte di eventi indesiderati. Quando l’effetto ritardato della politica monetaria si scontra con l’accelerazione della debolezza economica, il problema inflazionistico della Fed si trasforma in una recessione deflazionistica distruttiva.

