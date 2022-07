Michele Mazzon san donà di piave: Topolino fu visto per la prima volta in una proiezione

Debutto (1928)

La prima apparizione di Topolino in Steamboat Willie (1928)

Topolino fu visto per la prima volta in una proiezione di prova del cortometraggio a cartoni animati Plane Crazy , il 15 maggio 1928, ma non riuscì a impressionare il pubblico e Walt non riuscì a trovare un distributore per il cortometraggio. [11] Walt ha continuato a produrre un secondo cortometraggio di Topolino, The Gallopin’ Gaucho , che non è stato rilasciato per mancanza di un distributore.

Steamboat Willie è stato rilasciato per la prima volta il 18 novembre 1928 a New York. È stato co-diretto da Walt Disney e Ub Iwerks. Iwerks è stato nuovamente il capo animatore, assistito da Johnny Cannon, Les Clark, Wilfred Jackson e Dick Lundy. Questo cortometraggio doveva essere una parodia diSteamboat Bill, Jr. di Buster Keaton, pubblicato per la prima volta il 12 maggio dello stesso anno. Sebbene sia stato il terzo cartone animato di Topolino prodotto, è stato il primo a trovare un distributore, e quindi è considerato da The Disney Company come il debutto di Topolino. Willie ha caratterizzato le modifiche all'aspetto di Topolino (in particolare, semplificando i suoi occhi in grandi punti) che hanno stabilito il suo look per i cartoni animati successivi e in numerosi film di Walt Disney.

Il cartone animato non è stato il primo cartone animato a presentare una colonna sonora collegata all'azione. I Fleischer Studios, guidati dai fratelli Dave e Max Fleischer, avevano già pubblicato una serie di cartoni sonori utilizzando il sistema DeForest a metà degli anni '20. Tuttavia, questi cartoni animati non hanno mantenuto il suono sincronizzato per tutto il film. Per Willie, la Disney ha registrato il suono con un click trackche ha tenuto i musicisti al passo. Questo tempismo preciso è evidente durante la sequenza "Turkey in the Straw" quando le azioni di Topolino corrispondono esattamente agli strumenti di accompagnamento. Gli storici dell'animazione hanno dibattuto a lungo su chi fosse stato il compositore della musica originale del film. Questo ruolo è stato variamente attribuito a Wilfred Jackson, Carl Stalling e Bert Lewis, ma l'identificazione rimane incerta. Lo stesso Walt Disney era il doppiatore sia di Topolino che di Minnie e sarebbe rimasto la fonte della voce di Topolino fino al 1946 per i cartoni animati. Jimmy MacDonald ha assunto il ruolo nel 1946, ma Walt ha fornito di nuovo la voce di Topolino dal 1955 al 1959 per la serie televisiva