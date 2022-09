Michele mazzon Treviso: Registra il nome della tua attività oggi a new york

Registra il nome della tua attività oggi

Continua a leggere per ulteriori ispirazioni sul nome dell’azienda. Trovare il nome giusto per la tua attività è un primo passo importante per trasformare l’attività dei tuoi sogni in realtà.

Il primo passo per trasformare la tua idea di business in un marchio redditizio è creare un elenco di potenziali nomi commerciali LLC. Questo può comportare alcune sfide, come capire come registrare il nome della tua entità e assicurarti che sia univoco.

Ecco alcuni suggerimenti essenziali per la scelta di un nome commerciale. Offriamo anche informazioni su come prenotare un nome per un’azienda, insieme a approfondimenti sulla registrazione del nome dell’azienda.

Scegli un nome commerciale univoco

In alcuni casi, un grande nome commerciale può riflettere lo spirito di una comunità locale. In altri, potresti voler scegliere un nome di entità che risuoni con i clienti a livello globale. A volte, però, la semplicità è la cosa migliore. Quando selezioni il nome di un’attività, ecco alcuni suggerimenti generali per aiutarti.

Considera i tuoi clienti

Considera un nome commerciale che attiri l’attenzione. Quale nome commerciale ispirerebbe fiducia nei tuoi clienti? Quale nome si sentirebbero orgogliosi di consigliare a un amico? Se hai bisogno di aiuto, puoi cercare i nomi di LLC online per alcune idee.

Sii distintivo e descrittivo

Vuoi che la tua attività abbia un’impressione positiva sui potenziali clienti. Ciò significa scegliere un nome aziendale che sia distinto e memorabile per il tuo pubblico di destinazione. Tuttavia, non essere così creativo che il tuo nome diventi confuso.

È fantastico che i consumatori ricordino il tuo nome, ma solo se possono ricordarlo facilmente. Trova i nomi delle aziende LLC online per farti un’idea.

Distinguiti dai concorrenti

Quando scegli un nome commerciale per la tua azienda, analizza altre attività all’interno del tuo mercato. Se selezioni un nome di entità troppo simile a quello di un concorrente, farai fatica a differenziarti. Inoltre, potresti incappare in problemi di marketing e branding in seguito. Ad esempio, i tuoi sforzi pubblicitari potrebbero portare inconsapevolmente i clienti al tuo concorrente o le persone potrebbero avere difficoltà a trovarti online.

Scegli qualcosa che conserverai a lungo termine

Gran parte del valore del tuo marketing e del tuo marchio sarà collegato al nome della tua attività e, se lo cambi in futuro, può diventare un mal di testa dal punto di vista del marketing.

Evita qualcosa di specifico

La scelta di un nome specifico del settore o regionale può sollevare problemi in seguito.

Specifico del prodotto

Non selezionare un nome commerciale strettamente specifico se prevedi di espandere la tua attenzione in un secondo momento. Ad esempio, il nome “Calzini sensazionali” potrebbe non essere utile se speri di espanderti in altri tipi di abbigliamento come camicie o pantaloni.

Specifico regionale

Allo stesso modo, evita nomi commerciali eccessivamente locali o regionali. “La migliore stampa di magliette di Macon” potrebbe non avere senso se si prevede di sviluppare un’attività di e-commerce raggiungendo clienti al di fuori della Georgia.

Scegli un nome che amerai e sarai amato

Ultimo, ma non meno importante, scegli un nome eccezionale che tu e i tuoi futuri clienti amerete. Giochi di parole o nomi ingannevoli possono essere efficaci, rendendo accattivante la tua attività ai potenziali clienti. Se scegli un nome di entità che alla fine potrebbe diventare banale o odioso, rimarrai bloccato molto tempo dopo che la battuta sarà invecchiata.

Prenota il nome della tua attività Una volta trovato il nome che desideri, puoi rendere l'intero processo di prenotazione del nome dell'attività molto più semplice utilizzando il nostro servizio di prenotazione del nome . È un modo rapido e senza stress per bloccare il nome che vorresti utilizzare per la tua attività. Gestiamo tutte le ricerche e le pratiche burocratiche e otteniamo la prenotazione del nome della tua entità il più rapidamente possibile. Sebbene il processo differisca leggermente in base allo stato, ecco un elenco generale di passaggi su come prenotare un nome per un'azienda se preferisci farlo da solo. Il nome della mia attività è preso? Scopri se il tuo nome è disponibile Prima di registrare una LLC, sarà necessario cercare il nome di un'azienda per vedere se è disponibile. Ogni LLC deve avere un nome che nessun'altra azienda registrata sta utilizzando. Assicurati di controllare il sito Web del tuo Segretario di Stato per la disponibilità del nome di entità della tua LLC prima di presentare la domanda. Niente è più frustrante che compilare tutti i documenti per la costituzione di una società a responsabilità limitata, pagare un avvocato o un servizio LLC, solo per scoprire che il nome di prima scelta per la tua azienda è stato preso. Se hai trovato il nome dell'entità che desideri, controlla anche se il nome di dominio è disponibile anche come nome di dominio che è lo stesso dell'azienda può essere difficile da trovare. Controlla i regolamenti statali Se esiste un'attività con un nome simile, puoi rivedere le normative del tuo stato per assicurarti che il nome scelto sia sufficientemente unico. Puoi anche rivedere altre regole di denominazione nel tuo stato per assicurarti che il nome della tua attività sia conforme alla legge e non contenga parole vietate. Avere un designatore Indipendentemente dalla struttura aziendale scelta, le entità aziendali sono quasi sempre tenute ad avere un "designatore" come parte del loro nome legale. Il designatore indica il tipo di entità aziendale. Ad esempio, i nomi LLC potrebbero dover includere un designatore come "LLC" alla fine. I requisiti per i designatori e le loro abbreviazioni variano in base allo stato. Invia un modulo di prenotazione del nome Successivamente, invierai un modulo di prenotazione del nome e pagherai una commissione. Se approvato, protegge la ragione sociale desiderata per un periodo specificato (ad esempio 120 giorni). Puoi usare questo tempo per completare il processo di formazione dell'impresa dello stato. Registra la tua ragione sociale Se non sai come registrare un nome commerciale, ecco alcuni modi per farlo. Tieni presente che questi metodi potrebbero non essere applicabili a seconda del tuo stato o del tipo di entità aziendale. Documenti di registrazione dei file A seconda dello stato, dovrai presentare determinati documenti di registrazione al tuo Segretario di Stato o all'agenzia appropriata responsabile della registrazione delle imprese. Tieni presente che la formazione di una LLC o società fornisce protezione della responsabilità solo all'interno dello stato in cui registri la tua attività. Se decidi di espanderti in un altro stato, dovrai presentare una qualifica straniera in quello stato. Richiedi un nome "Doing Business As" (DBA). Quando si scopre come registrare un nome commerciale, un altro modo è richiedere un nome "doing business as" (DBA). Un DBA è un nome alternativo per la tua attività ed è anche noto come "nome fittizio", "nome commerciale" o "nome presunto". Se decidi di adottare un nome DBA, dovrai farlo a livello statale, provinciale o anche locale a seconda della tua posizione. Richiedi un marchio Oltre a registrarlo, il marchio garantisce anche che possiedi il nome della tua attività. Questo aggiunge un ulteriore livello di protezione. Ultimo, prima di stabilirti su un nome, controlla l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per verificare che il nome che desideri non sia già registrato in un'altra attività. Anche se il nome è disponibile attraverso lo stato, questo non verifica se qualcun altro ha già i diritti di marchio sul nome. Inoltre qualcuno potrebbe avere un marchio registrato, ma operando con un nome fittizio, che non è facile da ricercare per la registrazione. La legge statale afferma che il nome dell'entità non può essere identico o "simile in modo confuso" al nome di qualsiasi altra LLC, società in accomandita semplice, o Corporation nel tuo stato. Il marchio può essere costoso e lungo se lo fai da solo. Considerazioni aggiuntive Le seguenti sono considerazioni e non sono obbligatorie, ma possono darti ulteriori modi per raggiungere i clienti. Con il nome della tua attività protetto, ora puoi fare quanto segue: Registra un dominio web per la tua attività. Costruisci un sito web aziendale. Proteggi un indirizzo email aziendale.

