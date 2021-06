michele-merlo-funerali:-maria-de-filippi-assente,-il-gesto-segreto-della-conduttrice

La presentatrice Mediaset non ha partecipato alle esequie del cantante lanciato da Amici nel 2017

Un migliaio di persone si sono presentate allo stadio di Rosà per dare l’ultimo saluto a Michele Merlo. Il cantante 28enne è stato stroncato da una leucemia fulminante. Tra i volti noti ai funerali dell’artista i politici Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, e Giorgia Meloni. Grande assente Maria De Filippi, che ha lanciato Mike Bird in tv alla sedicesima edizione di Amici.

La moglie di Maurizio Costanzo non era presente ai funerali di Michele Merlo. A quanto pare, però, la conduttrice Mediaset avrebbe deciso di fare un gesto in maniera del tutto riservata nei confronti del musicista scomparso. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, pare che nei prossimi giorni Maria De Filippi si recherà a casa Merlo per portare i suoi saluti ai genitori di Michele.

Un gesto assai privato e discreto com’è nello stile di Maria De Filippi. Subito dopo la morte di Michele Merlo non è mancato un messaggio della bionda presentatrice sui social network:

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni”

Michele Merlo è stato protagonista di Amici nel 2017. È stato uno dei cantanti al centro della sedicesima edizione insieme a Shady e Riki. Memorabili le sue litigate con il Coach Morgan mentre ha instaurato un ottimo rapporto con Emma Marrone, che nei giorni scorsi si è presentata alla camera ardente di Mike Bird.

I funerali di Michele Merlo

Tantissime le persone accorse allo stadio di Rosà per dare l’ultimo saluto a Michele Merlo. Come fa sapere Il Resto del Carlino, metà delle persone arrivate nel paesino vicentino non sono potute entrare nello stadio e sono state costrette a seguire la messa attraverso gli altoparlanti collocati nei piazzali all’esterno. L’altare è stato posto all’altezza del centrocampo, dove hanno inizio le partite.

La bara di legno chiarissimo, coperta da mazzi di rose bianche, è entrata fnello stadio accompagnata dalle note delle canzoni di Mike Bird. All’esterno dello stadio sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi e farfalle per ricordare Michele.

Ingente la presenza di forze dell’ordine, anche in borghese, vista la partecipazione alle esequie di due esponenti di spicco della politica italiana quali Matteo Salvini e Giorgia Meloni.