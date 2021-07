michele-merlo-moriva-un-mese-fa:-il-ricordo-toccante-della-fidanzata

Un mese senza Michele Merlo: domenica 6 giugno 2021, all’alba, i familiari dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi rendevano nota la tragica notizia della scomparsa del figlio, morto a soli 28 anni dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia cerebrale risultata fatale. Oggi 6 luglio ‘Michele Merlo’ è tornato in tendenza su Twitter: tantissimi i fan, gli artisti e i conoscenti che hanno ricordato ‘Mike Bird’ (nome d’arte con cui si presentò nel talent show di Canale Cinque). Anche la sua fidanzata, Luna Shirin Rasia, 21 anni e studentessa, ha ricordato il giovane con un post toccante.

La ragazza ha pubblicato tra le sue Stories Instagram una foto di Michele alla guida, corredando lo scatto con uno stralcio della poesia dell’artista compianto. Quella stessa poesia che è anche stata citata durante i funerali. “Ho paura dell’amore non del resto,

ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo anche se fa un sacco male. Viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre come rondini nel temporale”: così Luna sui suoi account social.

La ragazza e Merlo avevano iniziato una relazione qualche mese prima. Lo ha raccontato di recente la stessa Luna che aveva spiegato che il primo contatto avvenne su Instagram. Una parola ne ha tirata un’altra e poi c’è stato il primo incontro. Da allora iniziò un legame florido e pieno di sentimento, spezzato dal tragico epilogo giunto il 6 giugno scorso, all’ospedale Maggiore di Bologna, dove il cuore del cantante ha smesso di battere.

Profondo dolore anche per mamma e papà Merlo. Domenico e Katia, questi i nomi dei due genitori dell’artista, hanno dichiarato in una recente intervista rilasciata lungo le pagine di Di Più che la morte del figlio gli ha tolto il “motivo per vivere”. Si ricorda che Michele era figlio unico.

Nel corso dell’intervista Domenico ha anche parlato delle difficoltà incontrate da ‘Mike’ nel mondo della musica. In particolare ha rivelato che ci restò molto male per i no ricevuti ai provini di X Factor e Sanremo Giovani. Dall’altro lato ha sottolineato che non aveva mai smesso di lottare per inseguire il suo sogno: fare e vivere di musica. Quel sogno ora non c’è più, finito in pezzi a causa di una maledetta leucemia fulminante.