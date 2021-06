michele-merlo-ricoverato-per-leucemia-fulminante:-riki-marcuzzo-distrutto

Il cantante milanese, non appena ha saputo delle difficili condizioni di salute del collega ed ex rivale ad Amici, gli ha scritto un messaggio struggente

Sono ore difficili e drammatiche per Michele Merlo, 28 anni, il fu ‘Mike Bird’ ad Amici di Maria De Filippi (16esima edizione, anno 2017), e per la sua famiglia. Nella notte tra giovedì e venerdì il giovane cantante è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale che è stata scatenata da una leucemia fulminante. Attualmente l’artista di Marostica (Vicenza), come hanno reso noto fonti familiari, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Tra i primi a commentare la notizia c’è stato Riccardo Marcuzzo, noto anche come Riki, che con Merlo rivaleggiò proprio nel talent di Canale Cinque.

Marcuzzo e Mike Bird, nel programma orchestrato dalla moglie di Costanzo, furono protagonisti di sfide toste sul palco (Merlo fu eliminato in semifinale mentre Riccardo trionfò nella categoria canto), ma anche di battibecchi assai accesi sui social, con tanto di attacchi e accuse reciproche innescatisi durante il loro cammino nella trasmissione. Attriti che però sono acqua passata e soprattutto inezie rispetto a quel che sta passando in questo momento Michele.

Riki lo sa. Ed è ben consapevole che innanzi a simili situazioni tutto il resto passa in secondo piano, ruggini del passato comprese. E infatti è stato distrutto dalla notizia delle condizioni di salute dell’ex rivale. Così, su Instagram, ha postato una Stories in cui ha lasciato trapelare tutto il suo sconforto e il suo amaro stupore: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.

Michele Merlo (Mike Bird): il sostegno social di vip e fan

Oltre a Riki, sui social, hanno fatto sentire il loro sostegno anche Federico Rossi, Aka7even, Thomas Bocchimpani, Beatrice Valli, Luca Daffrè ed altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tantissimi anche i fan di Merlo che gli hanno dedicato un pensiero in queste ore concitate e delicate. Tutti si sono stretti virtualmente attorno al 28enne, esprimendo vicinanza a lui e alla famiglia. Per il momento Maria De Filippi non si è ancora espressa, anche perché la conduttrice pavese non ha alcun account social e dunque non rilascia mai commenti ‘diretti’ sulle piattaforme web.