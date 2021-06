michele-merlo,-selvaggia-lucarelli-una-furia-contro-francesca-verdini-“la-fidanzata-del-noto-politico-…”

In questi ultimi giorni sembra che Selvaggia Lucarelli si sia scagliata letteralmente contro Francesca Verdini. Sembrerebbe che in questo periodo la nota opinionista, abbia sollevato una polemica riguardo la partecipazione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini al funerale di Michele Merlo. “La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella“. Questo quanto dichiarato da Selvaggia Lucarelli.

La morte di Michele Merlo e la presenza di Salvini e Lucarelli ai funerali

Michele Merlo, come tutti sappiamo è il giovane cantante che purtroppo è venuto a mancare nei giorni scorsi per via di una leucemia fulminante. Il giovane nemmeno trentenne era piuttosto noto al pubblico italiano per aver preso parte al programma Amici di Maria De Filippi un po’ di tempo fa. Tra l’altro aveva anche avuto un grande successo non soltanto all’interno della scuola più ambita d’Italia, ma anche una volta uscito dal programma. Ma per quale motivo Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno preso parte ai suoi funerali?

La critica di Selvaggia Lucarelli

La presenza di questi due politici italiani piuttosto conosciuti e soprattutto molto in vista nello scenario politico del nostro paese, ai funerali del giovane Michele hanno in qualche modo lasciato parecchio perplessi un po’ di persone. Una tra tutti Selvaggia Lucarelli, la quale ha sollevato una vera e propria polemica nei giorni scorsi. Nessuno però pare fosse a conoscenza del fatto che il giovane Michele Merlo fosse amico della fidanzata di Matteo Salvini. Questo spiegherebbe la presenza del leader della Lega ai funerali di Michele. E la presenza di Giorgia Meloni? Sembrerebbe che questa sia stata dovuta al fatto che il padre del giovane cantante, ovvero Domenico fosse l’amministratore del comune di Rosà e che nel 2019 pare fosse stato scelto per guidare il circolo territoriale di Fratelli d’Italia. Insomma, ci sarebbero dei legami piuttosto particolari che hanno portato Matteo Salvini e Giorgia Meloni a prendere parte ai funerali di Michele Merlo.

Francesca Verdini attacca l’opinionista, la Lucarelli la minaccia

Dopo il suo attacco sembrerebbe che Francesca Verdini abbia invitato la Lucarelli a vergognarsi per aver giudicato in modo piuttosto meschino questa vicenda, non sapendo effettivamente come stessero le cose. Ma non è finita qui perché la giornalista si è ancora scagliata contro la nota opinionista Selvaggia Lucarelli definendola “giornalista meschina, violenta, inacidita da una vita che evidentemente non va come avrebbe sperato, giornalista vuota e arrabbiata”. Nonostante quindi la Lucarelli abbia comunque fatto una gaffe, non è rimasta a guardare ed ha risposto alle accuse della giornalista, minacciandola di portarla in tribunale. “La mia risposta alla fidanzata del noto politico arriverà, ma nelle sedi opportune, sedi che la sua famiglia conosce bene“. Questo quanto dichiarato ancora dalla Lucarelli, la quale ha rincarato la dose su Instagram. “Per il resto, vedo che la signorina ha imparato bene dal fidanzato: lasciare i peggiori commenti, così il lavoro sporco lo fanno i seguaci. Affinità elettive“.