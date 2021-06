michele-morrone,-arriva-la-risposta-ai-rumors-sul-coming-out-con-susinna

Nessun coming out da parte di Michele Morrone su Instagram. L’attore, diventato noto con il ruolo di Massimo Torricelli nel film 365 giorni, ha deciso qualche ora fa di smentire gli ultimi rumors che lo riguardano. Scendendo nel dettaglio, in molti hanno pensato che Morrone avesse fatto coming out condividendo una foto che lo ritrae abbracciato con Simone Susinna. Si è trattato di un fraintendimento di cui si è parlato anche oltreoceano. Infatti, varie testate giornalistiche americane hanno ipotizzato che il suo post rappresentasse un vero e proprio annuncio.

“Io sono un bugiardo“, questa è la didascalia scelta per la foto in questione, che ha alimentato i dubbi da parte dei fan. Ora, però, lo stesso Morrone ci ha tenuto a fare delle precisazioni al riguardo, rivelando la verità e rispondendo alle curiosità. Diventato un volto amatissimo anche fuori dal confine italiano, sulle sue Stories di Instagram, ha confessato che questa mattina il suo team l’ha chiamato per fargli sapere gli ultimi rumors sul suo conto. Proprio così ha scoperto cosa stava accadendo sul web.

Dopo aver sorriso per l’insinuazione fatta da moltissimi fan, Morrone ha dichiarato che Susinna è diventato per lui “un ottimo amico”. Ha sottolineato che sono come fratelli e che, insieme, stanno condividendo il set del film. Infatti, Simone è entrato a far parte del sequel di 365 giorni, le cui riprese sono già iniziate. Detto ciò, l’attore italiano ha chiarito che si trattava solo di una semplice foto e niente di più. Non solo, ci ha tenuto anche a precisare che è un grande sostenitore della comunità LGBT.

Ha poi continuato la sua smentita dichiarando esplicitamente che il suo non era un coming out. La foto unita alla didascalia aveva generato tanti sospetti, anche fuori dall’Italia. Per quanto riguarda la frase da lui utilizzata per la foto che lo ritrae con Susinna si è scusato, in quanto ritenuta ambigua. Ha spiegato di aver scritto la parola “bugiardo” perché “un attore è una specie di bugiardo”.

Si è dichiarato anche dispiaciuto per la confusione che ha creato questo suo post su Instagram ieri. Dunque, mistero svelato per i fan di Morrone, che credevano davvero avesse annunciato di essere gay. Ora al pubblico che lo segue non resta che attendere l’uscita di 365 giorni 2 su Netflix. Ancora non è stata svelata una data ufficiale. Secondo le indiscrezioni dovrebbe uscire per i primi mesi del 2022, mentre il terzo sequel nel 2023.