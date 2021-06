michele-placido-beccato-con-una-suora.-la-sua-vita-cambiata-per-sempre-“non-potevo-accettarlo”

È lui stesso a raccontare la cosa, svelando l’episodio sensazionale che gli è successo. Quella donna era proprio una suora di un convento.

Tutti noi lo abbiamo conosciuto per tante ed importanti produzioni sia per il cinema che per la televisione. Ma Michele Placido ha rischiato “di non essere Michele Placido”.

Michele Placido Foto dal web

Nel senso che, invece della carriera di attore e regista, il 75enne pugliese di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, aveva intenzione di fare seriamente altro, nel corso della sua vita.

Lui stesso ne ha parlato in passato, affermando come, ad un certo punto della sua infanzia, aveva maturato il pensiero di volersi fare prete e di dedicarsi alla predicazione come missionario, assieme ad un zio al quale era molto legato.

In virtù di ciò, accadde anche un qualcosa che, a pensarci bene, potrebbe succedere soltanto nei film. Da Michele Placido apprendiamo che lui andò in convento per perfezionare questa sua aspettativa. Ma lì avvenne qualcosa di pazzesco.

L’attore, padre di Violante Placido, sarebbe finito con l’innamorarsi di una suora, che aveva una età di poco superiore alla sua. Ed amore carnale e spiritualità, si sa, non possono essere compatibili.

Placido svela il curioso retroscena della sua giovinezza

Questa suora si chiamava Antonietta e Michele Placido, con non poco divertimento, non nasconde che alla fine avvenne anche qualche contatto pericoloso.

Fu il primo corpo femminile con il quale entrai in contatto, ma ci scoprirono ed entrambi fummo cacciati dal convento

Quel loro amore nacque e morì lì. E Michele capì che quella del missionario non era la vita che faceva per lui. Restò poi il dispiacere per non avere mai più visto Antonietta.

In seguito l’interprete de “La Piovra” si è sposato per due volte. La sua prima moglie fu Simonetta Stefanelli, con la quale rimase legato dal 1989 al 1994 e dalla quale ebbe i figli Violante, Michelangelo e Brenno.

Successivamente l’attore ebbe una relazione con Virginie Alexandre, dalla quale ebbe il figlio Inigo. E poi ecco il matrimonio avvenuto nel 2012 con Fedrica Vincenti, seguito dalla nascita di Gabriele. Se non è una vita da fiction questa…