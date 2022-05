michele-savoia,-un-david-che-“pesa”

Grandi emozioni per l’attore fasanese che è salito ieri sera sul palco della cerimonia di premiazione dei David di Donatello con tutto il cast di “Me contro te – Il mistero della scuola incantata ”, per ricevere un prestigioso riconoscimento

FASANO – «Ieri sera è stata una serata magica, un turbine di emozioni che devo ancora metabolizzare bene». A scriverlo in un post sul suo profilo social è stato Michele Savoia, il brillante attore fasanese, protagonista di un momento di grande soddisfazione ed emozione che difficilmente potrà dimenticare.

Il nostro infatti ieri sera (3 maggio) è salito sul palco della cerimonia dei David di Donatello, il più prestigioso premio cinematografico italiano, insieme a tutto il cast e il regista del film Me contro te – Il mistero della scuola incantata.

La pellicola, che ha come protagonisti due fenomeni social amatissimi dai più piccoli, Sofia Scalia e Luigi Calcagna, noti appunto come i Me contro Te, ha portato a casa il premio “David dello spettatore”, come film che ha ottenuto nella passata stagione (calcolati tra il 1° marzo 2021 e il 31 marzo 2022) più presenze in sala, oltre ottocentomila spettatori per un incasso che ha superato i cinque milioni di euro. Segno di uno straordinario consenso presso un pubblico di bambini e bambine.

«Un grazie infinito a chi ha permesso tutto questo! – scrive Michele – È stato bello, è stato magico. E il David pesa un botto!». L’augurio, da parte di tutta la redazione di GoFasano.it, è che l’attore di casa nostra possa risalire su quel palco, magari per un premio tutto suo.

