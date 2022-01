michelin-sviluppa-un-prototipo-di-tweel-per-i-tricicli-cargo

Con la mobilità urbana e la consegna dell’ultimo miglio sempre più importanti in ottica sostenibilità, Michelin North America sta sviluppando prodotti, offerte e servizi per una mobilità più sicura, accessibile, pulita e connessa.

Come parte di questo sforzo, Michelin presenta un prototipo del suo pneumatico radiale airless Michelin X Tweel per trike eCargo, che ha debuttato al Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas. Il pneumatico è montato sul trike eCargo Coaster Cycles, nel loro stand nell’area eMobility Experience e Test Track.

“Michelin è impegnata nell’innovazione per risolvere le sfide di domani in questo mercato complesso ed esigente”, ha affermato Tony Marconi, direttore del business di Tweel. “Aspiriamo a essere i leader per le soluzioni sostenibili per le flotte urbane e sappiamo che la fase più costosa della logistica è spesso la consegna dell’ultimo miglio. Il nostro innovativo Tweel ha risolto le sfide in altri segmenti in cui le gomme a terra sono un problema. Stiamo cercando di superare questi ostacoli nell’area della mobilità urbana e miriamo a fornire la migliore soluzione possibile ai clienti per massimizzare i tempi di attività e ridurre al minimo i problemi.”

Principali vantaggi di una soluzione airless sui trike eCargo per la consegna dell’ultimo miglio:

Tempi di fermo ridotti (che causano consegne in ritardo, costi di riparazione, operatori fermi) eliminando le gomme a terra.

Sicurezza/stabilità migliorata. I Tweel offrono maggiore stabilità in curva, consentendo consegne più rapide nell’ultimo miglio.

Possibilità di aumentare la capacità di carico rispetto ai pneumatici standard.

Eliminazione della manutenzione.

Modificabilità efficiente: meno parti, meno problemi (on e off).

Chioletraggio esteso grazie alla minore resistenza al rotolamento.

Miglioramento del riutilizzo e della riciclabilità a fine vita.

Miglioramento dell’usura dei pneumatici.

“Coaster ha spinto i limiti di ciò che è possibile nella mobilità elettrica e ha aperto la strada a soluzioni innovative per i fornitori dell’ultimo miglio”, ha affermato Jesse Bartholomew, vicepresidente Product for Coaster Cycles. “I pneumatici radiali airless Michelin aiuteranno i nostri clienti a effettuare consegne più sicure, più efficienti e più veloci senza tempi di fermo. Siamo orgogliosi di collaborare con Michelin su un progetto così entusiasmante.”

Un pneumatico radiale airless Michelin X Tweel è una singola unità che sostituisce l’attuale gruppo pneumatico e ruota. Non sono necessarie apparecchiature di montaggio complesse e, una volta in sede, non è necessario mantenere la pressione dell’aria. L’esclusivo trasferimento di energia all’interno dei raggi aiuta a ridurre il “rimbalzo” associato ai pneumatici, fornendo allo stesso tempo eccezionali caratteristiche di manovrabilità. Sono progettati per funzionare come pneumatici, senza i disagi e i tempi di fermo causati dalle gomme.

Sebbene questa particolare soluzione non sia ancora disponibile in commercio, il portafoglio Michelin X Tweel di soluzioni airless per minipale, golf cart, UTV e falciatrici è immediatamente disponibile per la vendita online o tramite la rete di rivenditori Michelin Tweel.

