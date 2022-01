michelle-a-letto-con-ramazzotti,-tomaso-trussardi-e-lo-sfogo-bomba-contro-eros:-“ecco-cosa-ha-fatto”.-fan-sotto-choc

Ma come sono i rapporti tra la 25enne e Tomaso? Secondo quanto riferito da quest’ultimo al Corriere, senza fornire ulteriori dettagli, non sono proprio distesi al momento. Ecco cosa ha detto il 38enne su Aury: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.

Hunziker e Trussardi, le bugie sulla rottura: parla Tomaso

Trussardi ha anche riflettuto sull’amore vissuto con Michelle, tra ricordi, un terzo figlio che non è arrivato e la decisione di lasciarsi. Il 38enne si dice convinto della decisione presa: “La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”

A quanto pare Trussardi e la Hunziker, dopo la nascita delle figlie Sole e Celeste, hanno provato a concepire un terzogenito senza riuscirci. “Con Michelle abbiamo subito voluto diventare genitori: il terzo figlio lo abbiamo cercato, ma non è arrivato, senza rammarico”. In più il bergamasco ha voluto smentire alcune voci che circolano. Innanzitutto, ha spiegato, la crisi tra lui e la 45enne non è stata una conseguenza del lockdown del 2020.

“Non è vero che la crisi matrimoniale è iniziata con la convivenza forzata: io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend. E in fondo è stato un periodo creativo: mi sono fatto venire nuove idee”. Inoltre Trussardi si è detto infastidito dalle malelingue su presunti tradimenti all’interno del matrimonio: “Non ce ne sono stati”, ha tuonato. Riguardo al futuro, infine, l’imprenditore ha spiegato che l’obiettivo è mantenere rapporti civili con l’ormai ex coniuge anche se, comunque, i primi tempi da separati, a detta sua, potranno essere un po’ difficili.

“Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

