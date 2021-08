michelle-hunziker-addolorata:-“mi-manca-la-mia-amica”,-la-triste-confessione

Michelle Hunziker addolorata per la morte del cane Lilly: “Mi manca la mia amica”

Poche settimane fa Michelle Hunziker ha annunciato tramite i suoi profili social la morte dell’amata cagnolina Lilly. E poche ore fa sempre su Instagram la conduttrice di Striscia la notizia ed All Together Now in vacanza con la sua famiglia ha ricordato la sua Lilly addolorata e nostalgica perché proprio pochi anni prima era anche lei in vacanza a San Cassiano con la famiglia Hunziker-Trussardi.

“Mi manca la mia piccola e tenera amica”

ha confessato Michelle Hunziker sul social aggiungendo:

“Momento di malinconia, l’anno scorso c’era anche la Lilly in questo rifugio.”

Michelle Hunziker nostalgica dopo la scomparsa della sua cagnolina: “L’ho sognata questa notte”

Michelle Hunziker ha avuto accanto a se la cagnolina per ben 11 anni, ed ovviamente ha condiviso con lei i momenti più importanti della sua vita come il matrimonio con Tomaso Trussardi e le due figlie Sole e Celeste. Non stupisce, dunque, che alla morte di Lilly avvenuta poche settimane fa Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti l’hanno voluta ricordare con un post su Instagram. Adesso Michelle Hunziker sempre sui social ha voluto ricordare la sua cagnolina:

“Era sempre con me, stanotte l’ho sognata!”

Subito dopo la conduttrice ha voluto condividere foto e video insieme alla sua amica a quattro zampe.

Michelle Hunziker pronta per la nuova edizione di All Together Now: anticipazioni e novità

Michelle Hunziker per il momento è in vacanza ma in autunno sarà nuovamente al timone della quarta edizione di All Together Now, talent show musicale che andrà in onda su Canale5 in prima serata nella prossima stagione televisiva. Sul programma sono già stata svelate molte novità e la data d’inizio mentre la giuria sarà sempre la stessa composta dai quattro cantanti Anna Tatangelo, J Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

