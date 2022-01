Michelle Hunziker annuncia la separazione con Trussarsi. Motivo? Lui ha fatto il “furbetto”. Ecco il retroscena choc

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi. La notizia è ufficiale. L’ex coppia ha scelto di avvisare personalmente il mondo del web con una dichiarazione all’Ansa. Una bomba per il mondo del gossip, che mai si aspettava uno scoop così improvviso. Sicuramente, più di una volta si sono rincorsi pettegolezzi riguardo una loro crisi. Ma mai i due personaggi noti si sono lasciati andare a dichiarazioni o hanno permesso che qualche indizio di troppo trapelasse. Proprio ultimamente, li abbiamo visti in vacanza insieme in montagna.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno condiviso le festività insieme agli amici, ma comunque insieme. Evidentemente, i due sono riusciti a tenere ben nascoste all’interno delle mura della loro grande abitazione i problemi. Pare però che nell’ultimo periodo lui passasse sempre più tempo nella casa di Bergamo, mentre lei rimaneva sempre più sola nella casa di Milano, insieme alle figlie e ai cagnolini. Oggi i rumors hanno trovato conferma diretta da parte degli interessati. Con una nota ufficiale, hanno voluto divulgare in prima persona la notizia, per evitare altri pettegolezzi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano essere stati di comune accordo nella decisione di separarsi definitivamente. Questo almeno è quello che si percepisce dalla loro dichiarazione ufficiale. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso” si legge su l’Ansa.

Capita a molte coppie di arrivare a un divorzio dopo tanti anni passati insieme. Si cresce, si cambia, e non sempre si vuole camminare mano nella mano. A volte le strade si separano irrimediabilmente. Se questi fossero realmente i motivi del divorzio, allora probabilmente la scelta è stata davvero presa di comune accordo. Ma la realtà è nascosta dietro le mura della loro casa e probabilmente non la scopriremo mai. Sicuramente, nei prossimi mesi saremo molto attenti a scorgere delle novità riguardo la vita sentimentale che i due condurranno separatamente.

Che ci sia già qualche nuovo partner in vista? Il tempo parlerà per noi. Intanto, sapere che Michelle Hunziker è tornata single è sicuramente una news che fa gola a molti. La donna è diventata un volto di punta della Mediaset, tra Striscia la Notizia e All togheter now. Non solo, ha lanciato una sua linea di prodotti di bellezza, Goovi, ed è il volto ufficiale scelto per rappresentare il turismo in Svizzera, sua terra natia. Insomma, siamo sicuri che la show girl è tanto impegnata quanto desiderata, da poter dimenticare al più presto il suo Tommaso. Che, dal suo canto, avrà di certo chi lo consola. Su questo punto chi di dubbi non ne ha molti sembra però essere Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ed investigatore social ha infatti “scovato” un’indiscrezione che vorrebbe la crisi imputata soprattutto ad alcuni comportamenti di Tomaso.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi: “Avrebbe fatto il furbetto”

“In corso ci sarebbe una grossa crisi tra Michelle e Tomaso, attualmente amici della coppia sostengono di non sapere del divorzio, ma che i due ci starebbero provando seppur sia difficile la situazione. Motivo? Lui avrebbe fatto il “furbetto”. Questo il testo del post pubblicato qualche mese fa sul suo profilo Instagram da Rosica. Certo al momento non vi sono ulteriori elementi per stabilire la verità, ma quando si parla di scoop, l’investigatore più famoso del web raramente sbaglia.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Michelle Hunziker annuncia la separazione con Trussarsi. Motivo? Lui ha fatto il “furbetto”. Ecco il retroscena choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.