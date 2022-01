Michelle Hunziker asfalta Tomaso Trussardi, Dopo giorni arriva la verità sul divorzio. Ecco perché è furiosa con lui, Fans sconvolti

Michelle Hunziker non ha reagito bene agli auguri che Tomaso Trussardi le ha fatto per il suo 45esimo compleanno, lasciando intendere che la separazione non è poi così amichevole come i due vogliono far pensare. Solo qualche giorno fa la coppia ha annunciato la decisione di prendere strade diverse, senza aggiungere nulla riguardo i motivi che hanno portato a questo drastico cambiamento. Dopo dieci anni di amore e due figlie nate dal loro matrimonio, sicuramente non deve essere stato semplice decidere di ripartire da capo. Ma entrambi hanno cercato di limitare i pettegolezzi sul loro conto.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno infatti voluto chiarire di separarsi in maniera amichevole e di comune accordo, volendo mantenere un buon rapporto per il bene delle due piccole, Sole e Celeste. L’obiettivo, come previsto, non è stato raggiunto e negli ultimi giorni i pettegolezzi si sono rincorsi. Abbiamo notato ogni piccolo dettaglio che potesse regalarci qualche indizio e il compleanno della bella show girl è capitato a pennello. Pochi giorni fa, la donna ha festeggiato i suoi 45 anni, tra l’amore di amiche e colleghi. Come di moda, tutte le persone care le hanno fatto gli auguri tramite una stories su Instagram.

Michelle Hunziker ha ricondiviso quelli delle persone a lei più care. Sulla sua pagina social sono così apparsi gli auguri di Serena Autieri, grande amica della show girl con cui condivide la passione per la montagna e per le scalate. Poi ci sono quelli di Laura Barenghi, sua truccatrice che la accompagna in ogni avventura televisiva e non. Ma non solo, anche quelli di Radio RTL 102.5, di Tv sorrisi e canzoni, di Belen Rodriguez, J-Ax e Anna Tatangelo. Poi è comparsa una sua fotografia, mentre è stesa su una chaise longue insieme al suo cagnolino Odino, il levriero che solo da poco è entrato a far parte della famiglia.

Andando a vedere sui social di Tomaso Trussardi, scopriamo che la foto è stata pubblicata proprio da lui con l’intento di fare gli auguri alla sua ormai ex moglie. Ad accompagnare lo scatto le parole “buon compleanno a una donna stupenda”. Probabilmente l’intento del giovane rampollo della casa di moda era non solo quello di fare gli auguri a Michelle Hunziker, cosa che avrebbe potuto fare anche in privato, ma mettere ancora una volta l’accento sul loro rapporto amichevole, in favore di pubblico. La reazione della show girl però fa capire ben altro e annulla i tentativi dell’uomo.

Michelle Hunziker infatti ha ripostato la fotografia, ma eliminando il nome di Tomaso Trussardi e il suo commento. Resta solo lei, in compagnia del piccolo Odino che ama tanto. Abbiamo scoperto che si trattava degli auguri dell’ex marito soltanto andando a vedere la pagina social di lui. Una donna, per quanto voglia rispettare la privacy sulla quale l’ex marito ha sempre insistito, non può nascondere la rabbia a lungo. Siamo troppo sentimentali per riuscirci. E così questa ripicca della show girl assume un significato molto interessante. Che siano vere le voci riguardo i tradimenti di lui?

