Michelle Hunziker bacia Erosa Ramazzotti, Tomaso Trussardi l’ha presa malissimo. Il suo gesto sconvolge i fan. “Tremendo”

Se Michelle Hunziker bacia Eros Ramazzotti durante il suo one woman show facendo letteralmente impazzire il pubblico italiano, è ovvio che gli amanti del gossip siano andati a sbirciare la reazione di Tomaso Trussardi. Che è arrivata super puntuale. La bella show girl sta sicuramente vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale: chiudere un matrimonio è pur sempre una sconfitta, soprattutto quando da questo amore sono nate due figlie, Sole e Celeste, che adesso dovranno subirne le ovvie conseguenze. Ma sembra che la donna stia riuscendo a far confluire tutto perfettamente sul suo lavoro.

Non poteva esserci periodo migliore per la separazione di Michelle Hunziker. Il suo divorzio ha infiammato il gossip al punto che gli ascolti del suo Michelle Impossible devono necessariamente averne giovato. Soprattutto dopo che è stata annunciata la presenza di Eros Ramazzotti, suo ex marito con cui si vociferava un ritorno di fiamma. Si sa quanto gli italiani amino questo genere di cose, e poi i due personaggi famosi erano una coppia meravigliosa, che ci ha fatto sognare. Così come la canzone Più bella cosa, dedicata proprio a lei, che lui ha voluto ricantare sul palco del suo one woman show.

Ma se Michelle Hunziker corona il suo sogno lavorativo e bacia in televisione il suo ex marito, come reagirà Tomaso Trussardi? Ecco, l’imprenditore ha subito smesso di seguire sui social la sua ex, e anche la figlia avuta da Eros Ramazzotti, Aurora. Un gesto estremo che non può lasciare spazio a dubbi. Sicuramente la visione di Michelle Impossible lo avrà infastidito al punto di prendere questa dura decisione. Abbiamo così la riprova che questa separazione non sia così amichevole come i due insistono a volerci far credere, ma che anzi sia costellata di problemi e litigi.

Non dimentichiamo che Tomaso Trussardi non ha mai nutrito una simpatia nei confronti di Eros Ramazzotti. Proprio ultimamente aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ricordava che il cantante gli ha mancato di rispetto in più di un’occasione: “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘a letto con me non rideva’”.

E se Michelle Hunziker è conosciuta per la sua spiccata autoironia e la voglia di ridere alle battute altrui, Tomaso Trussardi ci è sempre apparso più serio e composto. Sicuramente l’insinuazione di Eros Ramazzotti, all’epoca, avrà scatenato lo scompiglio nella casa che i due ancora condividevano. Ma adesso l’imprenditore è uscito dalla vita della show girl, e può limitarsi esclusivamente a seguirla da lontano. E a guardare i suoi baci televisivi con l’ex marito. Ecco perché avrà scelto di eliminarla completamente. La visione di questo momento non lo lascia poi così indifferente.

L’articolo Michelle Hunziker bacia Erosa Ramazzotti, Tomaso Trussardi l’ha presa malissimo. Il suo gesto sconvolge i fan. “Tremendo” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.