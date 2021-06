Alla vigilia della partita Italia- Svizzera Michelle Hunziker ha rivelato, in una storia Instagram, d’aver il cuore diviso a metà ma nonostante questo la sua squadra del cuore è stata sempre la Juventus per questo non può far altro che essere felice della possibile vittoria dell’Italia. Il pronostico della showgirl si è rivelato esatto, gli azzurri hanno vinto 3-0 confermandosi leader del loro girone e Michelle ha esultato per la vittoria della Nazionale.

Michelle Hunziker fonte Instagram

Michelle Hunziker come Tina Turner: cosa è successo ai suoi capelli?

Ironica e divertente come sempre Michelle è apparsa su Instagram con un look davvero insolito, si è presa in giro confrontandosi anche con l’immagine di un pechinese, un dolce cagnolino dalla cresta evidente. La Hunziker si è mostrata con una chioma gonfia e voluminosa, un freese eccentrico decisamente lontano dal suo modo d’essere. Bellissima come sempre la conduttrice di Striscia la Notizia ha spiegato che il nuovo look è dovuto al fatto che ha sciolto delle treccine che ha indossato alcuni giorni.

Michelle Hunziker ama giocare con i suoi look, molti sono i video e le immagini condivise sui social dove si diverte a cambiare outfit, make up e ovviamente acconciatura anche se poi alla fine resta fedele alle sue scelte e cura con molta attenzione i suoi capelli cercando di lasciarli più naturali possibili. Ovviamente le immagini della Hunziker hanno ricevuto tantissimi like ma soprattutto tanti smile.

Michelle Hunziker fonte Instagram

Leggi anche —->Michelle Hunziker il racconto del suo periodo buio | Molto difficile da elaborare

Michelle Hunziker, ecco perchè tifa Italia

Michelle Hunziker ha spiegato d’aver il cuore diviso a metà per la partita Italia- Svizzera anche se non può negare che sente d’avere gli Azzurri nel cuore. La conduttrice è grata all’Italia per tutto quello che le ha dato e non può fare a meno di sostenerla come tifosa:

Leggi anche —->Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker dove vivono, casa da sogno

“L’Italia mi ha dato delle certezze, un lavoro, una famiglia, pubblico, tutto. Le vostre bellezze le vedo con gli occhi della straniera. Ho fatto un tour della Sicilia e visitato Napoli, mi hanno conquistata”. Michelle ha poi concluso: “Sto con gli Azzurri ma diciamo che se vincesse la Svizzera non ci rimarrei poi così male. L’Italia mi piace molto per entusiasmo, per il senso di appartenenza.”