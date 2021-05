La bellissima Michelle Hunziker ha cambiato il suo look. La conduttrice è solita sperimentare nuovi tagli, giocando coni suoi capelli ma è sempre fedelissima al suo biondo. Cosa avrà fatto quindi la spumeggiante Michelle alla sua chioma?

Michelle Hunziker cambia look

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua simpatia travolgente e il suo sorriso inconfondibile l’hanno resa celebre. Sempre spontanea e pronta ad elargire calore ed allegria, Michelle è una star del piccolo schermo e dei social. Proprio sulle varie piattaforme la bellissima Hunziker si diverte ad interagire con i suoi followers, raccontando loro della sua vita, professionale e privata. La conduttrice nonostante i suoi impegni di madre e lavoratrice instancabile riesce sempre a trovare il tempo per i suoi fans, dedicandogli del tempo quotidianamente, fosse solo per un saluto. L’amore che gli italiani nutrono nei confronti di Michelle è fortissimo e lei è grata e fiera dell’affetto che giorno dopo giorno, anno dopo anno i telespettatori le dimostrano di provare nei suoi riguardi.

Michelle Hunziker ecco cosa ha fatto ai capelli

Bravissima e competente, la conduttrice sembra essere nata per la televisione. Michelle buca letteralmente lo schermo, e diciamolo in tutta franchezza non è solo per la sua indiscutibile scioltezza e spontaneità dinnanzi alle telecamere, la sua avvenenza è incontrovertibile, Michelle è tra le donne più belle che lavorano sotto i riflettori. Nonostante il fattore tempo che scorre che non fa sconti a nessuno, nonostante Michelle sia madre, la Hunziker è sempre bellissima, sembra che abbia sempre vent’anni! La conduttrice ha poi recentemente cambiato il suo colore di capelli, come mostra la foto.

Niente di particolarmente sconvolgente, la conduttrice ha semplicemente ravvivato il suo biondo, il risultato è straordinario Michelle ha un luce fantastica che le illumina il viso! La super bionda della televisione italiana, come accennato è legatissima al suo biondo, non lo cambierebbe mai, al massimo si diverte a scurire o a schiarire i riflessi della sua chioma senza però cambiare di fatto la base che resta un biondo freddo. Michelle ha ottenuto tanti complimenti con questo scatto, come dare torto ai milioni di fans che omaggiano la sua straordinaria bellezza?