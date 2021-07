Michelle Hunziker, c’è una grossa novità in arrivo: “Un sogno che si realizza”

La showgirl svizzera ha finalmente potuto concretizzare un desiderio che sognava da tanto tempo. Lo vedremo tra breve.

Michelle Hunziker, conduttrice tv (Instagram)

Michelle Hunziker, di origini svizzere, è una famosissima presentatrice. La sua carriera ha preso il via all’incirca all’inizio degli anni Duemila. Ma il grande successo arriva con Zelig, il programma comico in cui per anni ha fiancheggiato Claudio Bisio.

Da quel momento in poi le vengono proposte altre collaborazioni importanti come, per esempio, Striscia la notizia, Paperissima, Chi ha incastrato zio Gerry, e tante altri. La consacrazione l’ha acquisita poi grazie alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2018.

Michelle, comunque, ha anche partecipato ad alcuni spettacoli teatrali che sono stati apprezzati dal pubblico; Mi scappa da ridere è uno di quelli più acclamati. Ma poi ancora, la biondissima showgirl non si ferma mai, ed è riuscita, ancora una volta a portare a casa ottimi ascolti con il recente All together now.

Ecco che cosa ha in mente Michelle

Michelle con il marito Tomaso Trussardi (Instagram)

Comunque sia, ora, è anche interessante sapere quali progetti sono in arrivo. Sembra, in effetti, che qualcosa bolla in pentola. Intanto, Michelle ha anche raccontato di come ha intenzione di trascorrere la sua estate. Come i suoi numerosi follower sanno, quindi, è sempre molto attenta alla linea. Ha detto:

“Cercare il più possibile di goderci la vita, cioè il qui e ora… Prendersi del tempo per se stesse, mangiare bene, mangiare sano”.

Spesso, infatti, sul suo profilo social organizza delle vere e proprie lezioni di fitness che lei ha scherzosamente intitolato Iron Ciapet. A quanto pare, perciò, persino nei prossimi giorni continuerà a far esercitare i suoi fans.

Però quello che ci preme più di tutto sapere è che cosa le riserva il futuro per quanto riguarda la televisione. Ebbene sì, lei tornerà a far sorridere i telespettatori con una nuova edizione di All together now. Ma stavolta, c’è una novità.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker svela un clamoroso retroscena sul rapporto con Eros: Costretta a farlo

LEGGI ANCHE –> Striscia la notizia, arrivano conferme sull’indiscrezione delle nuove veline: di chi si tratta

La Hunziker ha, infatti, affermato che nel programma che registrerà ad agosto e che arriverà sui nostri schermi in autunno, in due puntate presenzieranno anche un gruppo di bambini. Per lei, ha aggiunto, è un desiderio che si realizza e, grazie alla gentile concessione di Piersilvio Berlusconi, tutto questo si concretizzerà molto presto.