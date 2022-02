Michelle Hunziker choc: “Di nuovo con Eros dopo 20 anni separati. Ecco cos’è successo, è stato improvviso”. Fan in delirio

Michelle Hunziker è tornata nello studio di Silvia Toffanin per presentare Michelle Impossibile, in arrivo nella prima serata di Canale 5. Michelle Hunziker sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 13 febbraio 2022. L’occasione per tornare nello studio di Silvia Toffanin è l’arrivo in prima serata su Canale 5 del suo one woman show Michelle Impossible. Nel corso dell’intervista però ci sarà anche modo di affrontare anche un argomento scottante: la separazione da Tomaso Trussardi. Sarà la prima volta in cui Michelle parla della separazione dopo l’annuncio fatto insieme con l’ormai ex marito. I due hanno deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio dopo dieci anni insieme e due figlie, che li terranno sempre uniti a prescindere dal tipo di rapporto.

Michelle confiderà all’amica Silvia le sue sensazioni dopo la fine della storia d’amore con Trussardi. Queste le sue parole: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. Ha aggiunto che sono stati dieci anni bellissimi insieme e hanno due figlie stupende: “Questo è da salvare”. Lei vuole bene a Tomaso e gliene vorrà sempre.

A questo punto dell’intervista, come rivelano le anticipazioni di Verissimo, Silvia le domanderà se aver già attraversato una separazione ha fatto sì che fosse più preparata stavolta. Michelle però spiegherà che sono state due situazioni diverse da affrontare, anche per l’età differente. Quando è finita la relazione con Eros Ramazzotti infatti lei aveva 23 anni e ha vissuto tutto con una potenza distruttiva: ha usato proprio queste parole. Si era sentita morire dentro. Ha fatto esperienza di quella sofferenza e oggi è di sicuro diverso, tuttavia “lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”.

Anche tagliare i capelli ha significato per lei voltare pagina. Come succede a tante donne, anche la Hunziker ha deciso di cambiare look per cambiare radicalmente tanti altri aspetti della vita. La stessa cosa è successa anche a lei: “Ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”. Adesso è pronta per il programma in prima serata su Canale 5 che aspettava da tempo.

Tra gli ospiti ci sarà la stessa Silvia Toffanin, come anche Maria De Filippi, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Ilary Blasi e tanti altri. Ci sarà anche Eros in Michelle Impossible: “Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”. Nelle anticipazioni di Verissimo non c’è accenno all’attacco che proprio Tomaso Trussardi ha fatto nei confronti di Eros, eppure la frecciata è stata decisamente infuocata.

