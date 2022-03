michelle-hunziker-choc,-perdona-trussardi-poi-la-confessione-bomba:-“mi-hanno-detto-che-mi-tradiva,-ecco-con-chi”

Michelle Hunziker ha finalmente parlato della separazione con Tomaso Trussardi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, di Alfonso Signorini. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, con cui gli ex coniugi avevano chiarito di voler mantenere un buon rapporto per amore delle figlie, la show girl non si è più espressa sull’argomento. Anzi, ha fatto di tutto per ignorarlo completamente. Le sue pagine social erano piene di risate, cene con le amiche, sponsorizzazioni per la sua linea di prodotti di bellezza Goovi, preparazione per il suo one woman show, Michelle Impossibile.

Di Tomaso Trussardi nessuna traccia. Una volta terminato il lavoro su Canale 5, poi, Michelle Hunziker è volata alle Maldive con amiche e figlie per godersi una meritata vacanza. Anche da lì è finita sulla bocca del gossip, ma non a causa del suo ex marito. La donna ha voluto condividere con i suoi follower il suo profondo dolore per la guerra in Ucraina, scatenando qualche polemica. C’è chi dice infatti che avrebbe potuto evitare di parlarne, stando seduta con cocktail su una sedia a sdraio a prendere il sole dall’altra parte del mondo. Ma la vita non finisce ed è giusto che ognuno esprima il proprio coinvolgimento, anche se in vacanza.

Solo oggi Michelle Hunziker torna a parlare del suo rapporto con Tomaso Trussardi: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”. Tutte le intenzioni di fare le cose al meglio.

Una notizia che ci lascia perplessi, dal momento che Tomaso Trussardi non aveva perso tempo a cancellare Michelle Hunziker dai suoi social, dopo aver visto il bacio che si è scambiata in diretta con Eros Ramazzotti. Per la show girl la storia sembra essere definitivamente conclusa e nel suo programma si è comportata con estrema libertà. Oggi è di nuovo pronta a cercare l’amore: “Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente, soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo”.

Michelle Hunziker ha ben due matrimoni finiti alle spalle. Prima di Tomaso Trussardi, c’è stata Eros Ramazzotti. Con lui la relazione è terminata quando la donna è entrata in una setta che la controllava e faceva in modo di isolarla per avere ancora maggiore potere su di lei: “La scelta, purtroppo, l’ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, anche se non era vero, che non era giusto per me, che era negativo”. Solo dopo molto tempo la show girl è riuscita ad uscire da questa terribile situazione, grazie all’aiuto della piccola Aurora, l’unica che non erano riusciti a portarle via.

L’articolo Michelle Hunziker choc, perdona Trussardi poi la confessione bomba: “Mi hanno detto che mi tradiva, ecco con chi” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.