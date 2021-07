Michelle Hunziker dice addio a Lilly: “Ho il cuore spezzato”, la cagnolina “non c’è più”

Michelle Hunziker dice addio alla sua cagnolina Lilly: “Ho il cuore spezzato”, l’ultimo saluto della conduttrice è straziante.

Un momento davvero dolorosissimo per Michele Hunziker. Proprio qualche istante fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la conduttrice televisiva ha salutato per sempre la sua cagnolina Lilly. Si, purtroppo è proprio così. La fedele amica e compagna della simpaticissima svizzera e “mascotte” di casa Trussardi purtroppo non c’è più. Una dolorosissima perdita, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché sappiamo benissimo quanto la Hunziker sia fortemente legata e attaccata ai suoi cuccioli. È proprio per questo motivo che, a corredo di un dolcissimo scatto che ritrae insieme Michelle e Lilly, la conduttrice ha scritto della parole davvero da brividi.

Leggi anche –> Michelle Hunziker a bocca aperta, avete visto cosa ha fatto il marito? Gesto bellissimo

“Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più”, scrive Michelle Hunziker su Instagram per annunciare al suo pubblico la scomparsa della dolcissima Lilly. Ma non solo. Vi assicuriamo: le parole sono davvero da brividi. E, soprattutto, sottolineano quanto l’amore per la cagnolina fosse davvero incredibile. Com’è giusto che sia, d’altra parte.

Michelle Hunziker dice addio a Lilly: “Ora c’è un vuoto incommensurabile”, dolorosa perdita

“Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore”, continua a scrivere Michelle Hunziker a corredo di questo tenerissimo scatto che la ritrae in compagnia della piccola Lilly per annunciare la sua scomparsa. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: il dolore della conduttrice è davvero immenso. Ed è proprio la diretta interessata a sottolinearlo. “Ora c’è un vuoto incommensurabile”, continua a dire la conduttrice visibilmente provata per la drammatica perdita.

Inutile dirvi che, appena appresa la dolorosa notizia, tutto il pubblico social della conduttrice si è riversato sotto il post in questione. E le ha dimostrato ampio sostegno e forza. A partire da Anna Tatangelo fino a sua figlia Aurora, Michelle ha ricevuto un affetto davvero smisurato.

Anche noi, così come tutti i suoi sostenitori, ci stringiamo al dolore di Michelle Hunziker e della sua famiglia.