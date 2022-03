Michelle Hunziker dimentica Tomaso Trussardi: chi è il suo nuovo amore (FOTO)

Michelle Hunziker bacia un altro: addio Tomaso Trussardi (FOTO)

Poco tempo fa Michelle Hunziker ha annunciato sui social la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Difatti la popolare conduttrice di origini svizzere ha rivelato che ormai non c’erano più le basi per continuare a stare insieme. Non è dato comunque sapere il vero motivo per cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati. Finita qua? Assolutamente no, perchè giusto poco fa il giornalista Giuseppe Candela ha pubblicato su twitter la foto della copertina di un magazine tedesco in cui Michelle Hunziker bacia un altro (la suddetta immagine è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Michelle Hunziker insieme a Giovanni Angiolini: chi è il nuovo fidanzato della conduttrice

Ovviamente sono stati tanti a riconoscere immediatamente l’uomo che ha baciato Michelle Hunziker nella foto pubblicata in anteprima ed esclusiva dal settimanale di gossip tedesco. Lui si chiama Giovanni Angiolini ed è diventato molto popolare dopo aver partecipato alla versione nip del Grande Fratello. Giovanni Angiolini è un medico specializzato in Ortopedia, è nato il 13 gennaio del 1981 a Sassari. Dopo il Grande Fratello ha anche avuto una sua rubrica nel programma storico di Rai 2, I Fatti Vostri. In questa rubrica il presunto nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, la quale è molto angosciata per la guerra tra Russia ed Ucraina, dava consigli sulla salute al pubblico a casa.

Il settimanale tedesco Bunte pubblica il bacio tra Michelle Hunziker e il dottore Giovanni Angiolini (ex Gf ed ex Fatti Vostri). pic.twitter.com/5QCieEnb9a — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 16, 2022

Michelle Hunziker al centro del gossip: il bacio a Giovanni Angiolini infiamma il web

Neppure a dirlo ma la foto del bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ha infiammato immediatamente il web. Difatti tanti vorrebbero saperne di più su tutta questa faccenda, ma al momento si segnala che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno ancora rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito. Sarà nato l’amore tra i due? E chissà cosa ne penserà la sua primogenita Aurora Ramazzotti.

