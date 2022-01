Michelle Hunziker distrutta, Ecco chi è Marica, la donna che le ha rubato Tomaso Trussardi. Fan sotto choc, le foto

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che è stato beccato per le strade di Milano con Marica Pellegrinelli, la ex di Eros Ramazzotti. Gli indizi di una crisi tra la show girl e il giovane rampollo della casa di moda erano evidenti già da tempo. A quanto pare, i due non condividevano lo stesso tetto da mesi. Lui era da solo a Bergamo, mentre lei rimaneva con le figlie e i cagnolini nella casa di Milano. La donna poi è sempre molto attiva sui social network, dove condivide con i suoi follower momenti di quotidianità sempre molto gioiosi.

Ricordiamo bene le cenette romantiche che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si concedevano ogni tanto, staccandosi dalla famiglia e dagli impegni quotidiani. Cene che non avvenivano ormai da troppo tempo. Così come vedevamo la bella presentatrice sempre sola, presa da mille impegni e da nuovi interessi, accompagnata soltanto dalle sue amiche. Anche durante le feste di Natale, la presentatrice di All togheter now è stata in montagna con la sua amica Serena Autieri. Impossibile non notare la mancanza di suo marito, che è giunto soltanto per il giorno di festa, per poi ripartire subito dopo.

Insomma, ai più attenti osservatori la situazione sembrava chiara. Nonostante questo, l’annuncio della separazione è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati molto bravi a nascondere gli indizi, distraendoci con tantissime altre informazioni, fino al momento della dichiarazione ufficiale. I coniugi hanno deciso di rilasciare un comunicato all’Ansa, per informare loro stessi i fans e il mondo del gossip della decisione presa. Hanno anche confermato di avere tutte le intenzioni di mantenere un buon rapporto per il bene delle figlie nate dal loro amore, Sole e Celeste.

I motivi del divorzio restano oscuri, ma ovviamente da quando la notizia è stata ufficializzata tutte le riviste di gossip sono alla ricerca di indizi. Ogni momento diventa importante per cercare di scoprire cosa è successo in questa relazione, che è andata a gonfie vele per più di dieci anni. Tornando indietro nel tempo, quindi, è impossibile non prendere in considerazione l’incontro tra Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli. I due si sono ritrovati sicuramente insieme in più di un’occasione, dal momento che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno avuto insieme la loro primogenita, Aurora.

Alla luce di questo, ci domandiamo i motivi dell’incontro tra Tomaso Trussardi e la ex fidanzata del famoso cantante, proprio quando il suo rapporto con Michelle Hunziker era in piena crisi. Che si sia trattato di una casualità e i due si siano semplicemente salutati? Oppure, nel periodo in cui hanno formato una famiglia allargata, è nata una passione tenuta sottobanco per il bene di tutti, ma che adesso può uscire allo scoperto? C’è anche chi pensa che la show girl sia ancora innamorata proprio di Eros Ramazzotti, e magari suo marito cercava informazioni in più in merito. Questo appuntamento puzza di mistero.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Michelle Hunziker distrutta, Ecco chi è Marica, la donna che le ha rubato Tomaso Trussardi. Fan sotto choc, le foto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.