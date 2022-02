Michelle Hunziker distrutta nella sua stessa casa, “Non è come sembra, si è comportata malissimo. Ecco la verità”. L’attacco choc

Per Michelle Hunziker è diventato difficile tenere privata la sua vita da quando ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi. Oggi scopriamo anche la presenza di un fratello con cui la show girl non è in ottimi rapporti. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista a DiPiù Tv in cui si è sfogato riguardo il modo in cui la sorella lo ha trattato, ignorandolo anche davanti una grave malattia. Noi la conosciamo per la sua bravura in televisione e per il suo sorriso sempre pronto a comparire. Ma la sua professionalità nel lavoro e il fatto di apparire sempre solare non vuol dire che tutto vada per il verso giusto.

Michelle Hunziker è una donna forte che più di tutte riesce a nascondere al mondo i suoi dolori. Guardandola la sua vita sembra bellissima. Viaggi, impegni lavorativi, figlie meravigliose, uno straordinario rapporto con la madre. Anche il rapporto con Tomaso Trussardi sembrava andare a gonfie vele. Per questo la notizia del divorzio ha destato scandalo e di conseguenza la morbosa curiosità del pubblico. Questo episodio ci fa capire chiaramente come la donna riesca a nascondere i suoi problemi e di quanto le luci dei riflettori non riescano a nascondere i personaggi dello spettacolo dai mostri che tutti noi combattiamo. ( continua dopo la foto)

Lo dimostra anche una biografia scritta da Michelle Hunziker dal titolo Una vita apparentemente perfetta. Proprio leggendo questo libro si capisce che il rapporto con il fratello è pessimo. Il motivo? L’uomo non viene mai nominato. In molti non sanno che la show girl svizzera ha ben due fratelli nati dal primo matrimonio del suo papà, Harold e Andrea. Mentre col primo la donna si sente e si frequenta, col secondo non parla da anni. A confermarlo è lui stesso che, come suddetto, ha rilasciato una lunga intervista mandando anche un appello alla donna e chiedendole i motivi di questa netta separazione.

“Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto? Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. Sono molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello, che per fortuna i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere”. Parole dure nei confronti della show girl. D’altra parte, se Michelle Hunziker ha scelto volontariamente di ignorare un problema così grave del sangue del suo sangue, sicuramente ci sarà un motivo valido. Che però noi non possiamo conoscere.

Scegliere di voltare le spalle a un fratello malato deve essere sicuramente una decisione molto importante da prendere e sicuramente Michelle Hunziker non darà spiegazioni in merito. Così come non sta dando spiegazioni riguardo il suo divorzio con Tomaso Trussardi. Dopo dieci anni di amore e due figlie nate dal loro matrimonio, la show girl torna single. E seguendola negli ultimi giorni sui social, la cosa assurda è che sembra più felice che mai. Sorrisi a più non posso, la donna sembra rinvigorita e si è buttata a capofitto nel lavoro, nello sport e nella sponsorizzazione dei suoi prodotti Goovi. Una macchina da guerra.

