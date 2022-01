michelle-hunziker-distrutta,-tomaso-beccato-con-la-nuova-fiamma,-la-bionda-famosissima-uguale-a-michelle.-ecco-le-foto-choc

Tomaso Trussardi ha annunciato la separazione con Michelle Hunziker soltanto da qualche giorno, ma a quanto pare è già alle prese con un’altra donna. E’ da mesi che si rincorrevano pettegolezzi riguardo una simpatia tra lui e questa conoscenza che, da quando è tornato single, non lo ha lasciato un attimo. Il giovane rampollo della casa di moda è andato a distrarsi, dopo l’annuncio, a Cortina d’Ampezzo. Qui è stato invitato da Elisabetta Franchi, con la quale ha stretto amicizia durante il periodo della pandemia. Più di una volta i due imprenditori si sono organizzati insieme con gli staff riuniti.

E’ proprio una delle assistenti di Michelle Hunziker che sembra non perdere di vista Tomaso Trussardi. Bionda come Michelle Hunziker, la donna ha trascorso tutta la settimana in sua compagnia. A quanto dice Chi di Alfonso Signorini, non lo ha lasciato un attimo solo. Il famoso giornale di gossip ha anche riportato delle fotografie che li ritraggono insieme. Sono molti gli uomini che per dimenticare una delusione d’amore cercano il solito schiaccia chiodo. Ma, considerando i rapporti sempre più stretti con Elisabetta Franchi e il suo staff degli ultimi periodo, non è da escludere che la frequentazione fosse già iniziata da tempo. ( continua dopo la foto)

Nonostante la coppia abbia voluto far sapere di essere intenzionata a mantenere un ottimo rapporto per il bene delle figlie, Sole e Celeste, Michelle Hunziker ci sembra molto arrabbiata. Ultimamente, in occasione del suo 45esimo compleanno, ha ripostato tute le storie che le hanno dedicato. La fotografia con cui Tomaso Trussardi le ha voluto fare gli auguri, invece, è stata condivisa, ma eliminando sia il suo nome sia il suo commento. Insomma, un chiaro segno che gli amanti del gossip hanno saputo leggere tra le righe. Sicuramente questa separazione non è stata semplice come ci vogliono far credere.

A quel che si dice, i problemi sono arrivati insieme al lock down. Chiusi nella stessa casa, a Bergamo, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno iniziato ad avere i primi litigi. Del resto come moltissime famiglie in questo periodo difficile per il mondo intero. Non solo, a quanto pare il bel rampollo della casa di moda avrebbe avuto non pochi problemi lavorativi determinati dalla pandemia. Questa crisi economica non ha sicuramente migliorato la situazione in casa. Anzi, si dice che la show girl non gli sarebbe stata affatto vicina e si sarebbe dedicata esclusivamente a nuovi hobbie e interessi.

Michelle Hunziker, dal suo canto, ha chiesto un parere al suo ex marito, Eros Ramazzotti, consapevole della crisi. Seguendo i suoi consigli, la donna si è buttata completamente nello sport, scoprendo il karate. Una nuova passione che l’ha coinvolta al punto di rinunciare al tradizionale appuntamento della famiglia Trussardi a San Cassiano il 26 dicembre, per partecipare a una lezione. Insomma, leggendo tra le righe la show girl ha fatto di tutto per uscire indenne da questa storia. Ultimamente si sta lanciando a capofitto nel lavoro e a febbraio la vedremo alle prese col suo nuovo programma, Michelle Impossible.

