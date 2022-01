michelle-hunziker-distrutta,-tomaso-trussardi-confessa-i-motivi-dell’addio-e-il-tradimento.-fan-sotto-choc

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno annunciato la loro separazione soltanto da pochi giorni ma lui sembra già aver dimenticato la bella show girl, arrivando anche ad ammettere pubblicamente un tradimento. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano essere stati di comune accordo nella decisione di separarsi definitivamente. Questo almeno è quello che si percepisce dalla loro dichiarazione ufficiale. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine.”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardo hanno tentato in tutti i modi di tenere la loro vita privata: “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Ma da quel momento i pettegolezzi riguardo i veri motivi che li hanno spinti a lasciarsi definitivamente si rincorrono. Soprattutto, molti indizi fanno chiaramente capire che la show girl non è poi così felice come vuole dare a pensare. Sui social si è lasciata sfuggire più di un gesto stizzito nei confronti del suo ex.

Vedendo poi la pagina social di Tomaso Trussardi, lo vediamo impegnato tra uscite, feste e amici. Sembra che il rampollo della casa di moda non sia assolutamente afflitto per il divorzio da Michelle Hunziker. Il suo comportamento ci fa pensare che questa separazione sia già avvenuta in realtà da mesi. Negli ultimi tempi i due non si vedevano mai insieme e hanno passato anche le vacanze natalizie separate. Lei, in montagna con l’amica Serena Autieri e altre persone, lui che è arrivato solo nel giorno della festa, probabilmente per stare con le figlie, per poi andare subito via.

Le indiscrezioni dicono anche che Tomaso Trussardi ha passato l’ultimo periodo nella casa a Bergamo, insieme alla madre. Mentre Michelle Hunziker è rimasta insieme alle bambine e ai cagnolini a Milano. E proprio di questi ultimi vogliamo parlare. Sembra che tutta la prole della loro famiglia, sia quella umana che quella animale, sia rimasta con la bella show girl. In particolare l’ultimo arrivato, Odino, un levriero che la coppia all’epoca ancora felice (o almeno così sembrava) amava coccolare permettendogli anche di stare nel letto. E che è stato protagonista di tantissimi post e stories su Instagram.

Tomaso Trussardi sembra sentire più la mancanza di Odino che quella di Michelle Hunziker. In una nella ultime cene cui ha partecipato, si è ripreso in compagnia del cane di un amico. A quel punto, ha ricordato il cane che è rimasto con la sua ex moglie e ha ammesso di sentirne la mancanza. Non solo, ha affermato che accarezzare un altro animale gli sembrava un vero e proprio tradimento. L’amico a quattro zampe quindi di sicuro è stato tradito. Resta da vedere se la stessa sorte è toccata alla bella show girl, che si è buttata a capofitto nel lavoro e nello sport per dimenticare.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Michelle Hunziker distrutta, Tomaso Trussardi confessa i motivi dell’addio e il tradimento. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.