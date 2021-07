Allegra, spiritosa, autoironica e di una simpatia sconvolgente Michelle Hunziker ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto grazie al suo talento e modo di fare che è sempre andato ben oltre la bellezza. Molto attiva sui social dove condivide spesso la sua quotidianità professionale ma anche quella privata nei giorni scorsi la conduttrice ha voluto rendere noto il suo dolore.

Michelle Hunziker-solonotizie24

Michelle Hunziker lutto improvviso

Colpita da un lutto che non è facile da superare Michelle ha postato uno scatto con la sua cagnolina Lilly, post accompagnato da una didascalia che rivela quanto amore ha provato per l’animale deceduto da poco. Insieme alla conduttrice da circa 12 anni Lilly è stato per la Hunziker un fedele amico, l’ha sempre accompagnata anche quando lavorava e oggi la sua mancanza segna un vuoto incolmabile:

“Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me, nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…” ha esordito la conduttrice nel suo post commossa. Michelle ha poi rivelato tutto il suo dolore: “Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. .. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo…”

Michelle Hunziker fonte Instagram

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker cambio look: cosa ha fatto ai capelli la conduttrice di Striscia La Notizia

Michelle Hunziker: “Ora c’è un vuoto incommensurabile”

Il vuoto di Michelle Hunziker per la perdita di Lilly è stato definito dalla conduttrice incommensurabile, un dolore che ha ricevuto anche la solidarietà di molti followers noti e meno conosciuti che hanno provato a consolare la conduttrice. Da da Alessia Fabiani a Samantha De Grenet i vip sono dalla parte della conduttrice di Striscia la Notizia.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker il racconto del suo periodo buio | Molto difficile da elaborare

A condividere il dolore di Michelle anche la primogenita Aurora Ramazzotti che ha condiviso una storia su Instagram dove rivela tutto il suo dispiacere associandosi alle parole d’affetto spese dalla mamma per la cagnolina deceduta: “Ciao Lillina, mi manchi già da morire”.