michelle-hunziker,-dopo-gli-auguri-di-tomaso-trussardi-la-sua-reazione-lascia-tutti-a-bocca-aperta

Gli anni sembrano non passare mai per la bellissima Michelle Hunziker che lo scorso 24 gennaio ha spento 45 candeline. In molti non hanno perso l’occasione di scriverle sui social bellissimi post di auguri e tra questi non è passato inosservato il messaggio dell’ormai ex marito Tomaso Trussardi con il quale la celebre conduttrice ha trascorso 10 anni della sua vita. Ciò che però a molti è sembrato strano è stato il comportamento della Hunziker che ha scelto di non ripostare sul suo profilo gli auguri ricevuti dall’uomo. Ma, come mai?

Michelle Hunziker ha spento 45 candeline

Bella, solare, divertente e piena di energia. Michelle Hunziker è una delle donne più apprezzate della televisione non solo per il suo talento ma anche per la solarità e la simpatia che la contraddistinguono. E proprio nel giorno del suo quarantacinquesimo compleanno sono stati davvero tanti a volerle scrivere dei bei post sui social proprio per rivolgerle i più sinceri auguri. E tra i tanti che non hanno perso l’occasione di scriverle un messaggio di auguri vi troviamo anche Tomaso Trussardi, l’uomo che per ben 10 anni è stato al suo fianco e dalla cui unione sono nate due bellissime bambine di nome Sole e Celeste. I due hanno annunciato la separazione da pochi giorni ma nonostante ciò l’uomo le ha comunque voluto scrivere un bel messaggio di auguri sui social.

Il post social di auguri per Michelle dall’ex marito Tomaso Trussardi

L’uomo nello specifico ha condiviso una fotografia della bella Michelle insieme al loro cane ovvero Odino Trussardi e ha accompagnato la fotografia in questione con poche parole ma ricche di affetto. “Happy Birthday to an amazing woman” e quindi ‘Buon compleanno ad una donna straordinaria’.

La reazione della celebre conduttrice

Quello che ha lasciato un po’ tutti senza parole e soprattutto che ha fatto nascere dei dubbi su quello che sia l’effettivo rapporto tra i due ‘ex’ è stata però la reazione della Hunziker. La donna ha infatti scelto di ripostare sul suo account i messaggi ricevuti dalle persone più care. E quindi ad esempio quello della figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. E poi ancora quello dell’amica Serena Autieri e gli auguri di colei che è solita curare il suo make up ovvero Laura Berenghi. E ancora il messaggio di Belen e quello di J-Ax. Nessuna traccia invece del messaggio dell’ex marito. Anzi, la Hunziker ha condiviso la fotografia con Odino tagliando però gli auguri. Quello che in molti adesso si stanno domandando è come mai abbia scelto di non ripostare gli auguri ricevuti da Tomaso Trussardi. Forse i rapporti non sono così pacifici come molti credevano? Magari sarà la stessa Michelle a dare una risposta a tali dubbi e interrogativi.