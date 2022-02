Michelle Hunziker, dopo un mese la verità sul divorzio, lei si sfoga: “Tomaso è scappato di casa, ecco perchè abbiamo litigato”

Da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di separarsi non si fa altro che parlare di loro. Adesso che la settimana di Sanremo è terminata, possiamo tornare a concentrarci sui motivi che hanno spinto la coppia, apparentemente tanto stabile, a divorziare. L’annuncio è arrivato tempo fa, quando la coppia ha scelto di avvisare personalmente il mondo del web con una dichiarazione all’Ansa. Una bomba per il mondo del gossip, che mai si aspettava uno scoop così improvviso. Sicuramente, più di una volta si sono rincorsi pettegolezzi riguardo una loro crisi.

Ma mai Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati andare a dichiarazioni o hanno permesso che qualche indizio di troppo trapelasse. Proprio ultimamente, li abbiamo visti in vacanza insieme in montagna. Evidentemente, i due sono riusciti a tenere ben nascoste all’interno delle mura della loro grande abitazione i problemi. Pare però che nell’ultimo periodo lui passasse sempre più tempo nella casa di Bergamo, mentre lei rimaneva sempre più sola nella casa di Milano, insieme alle figlie e ai cagnolini. Non solo, nell’ultimo periodo si è riavvicinata moltissimo al suo ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno affermato di aver deciso di comune accordo di separarsi definitivamente. Questo almeno è quello che si è percepito dalla loro dichiarazione ufficiale. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso” .

Ma da quel momento abbiamo visto diversi segni di insofferenza di Michelle Hunziker nei confronti di Tomaso Trussardi. Come quando non ha ricondiviso il suo posto di auguri per il compleanno. E’ stata evidente a tutti la loro forte differenza di carattere: lei solare ed espansiva, lui riflessivo e chiuso. Non sempre gli opposti che si attraggono riescono a durare a lungo. A quel che si dice, è stata la pandemia e il lock down a esasperare una situazione già esistente. I due si sono allontanati sempre più, fino a prendere la drastica decisione di non stare più insieme. Ecco quello che è accaduto.

Come suddetto, Tomaso Trussardi è scappato nella sua casa di Bergamo per risolvere dei problemi lavorativi dovuti anche alla pandemia, mentre Michelle Hunziker è rimasta a Milano. Invece di affrontare insieme i loro problemi, i due si sono ritrovati l’uno lontano dall’altra. Questa distanza si è rivelata essere un macigno insopportabile per la loro storia d’amore. Così i due volti noti hanno optato per tornare single. Lei si è buttata a capofitto nel lavoro e nello sport. Frequenta la stessa palestra di Eros Ramazzotti a Brescia, dove segue degli istruttori di Karate. Lui è spesso in montagna, con compagnia femminili che hanno fatto chiacchierare tantissimo i gossip.

