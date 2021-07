michelle-hunziker-e-antonella-clerici-devono-stare-lontane-e-quindi-…

Nonostante ci troviamo in estate e molti personaggi televisivi si trovano in vacanza, le macchine operative dei vari programmi televisivi sono già al lavoro per la programmazione della nuova stagione televisiva 2021/2022. Sono già tanti i programmi presentati e confermati per la prossima stagione, ma sembra che ci siano tante variazioni anche nei palinsesti Mediaset e Rai.

Novità nei palinsesti Rai e Mediaset

Oggi però vogliamo anticiparvi una notizia che riguarderebbe uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani e che va in onda durante la stagione invernale. Si tratta di All together now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker al quale hanno preso parte anche J-ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone come giudici. Ebbene, in queste settimane è stata prevista la messa in onda delle repliche di All together now. Il programma è andato in onda di sabato, almeno fino alla scorsa settimana.

Michelle Hunziker scappa da Antonella Clerici

Adesso secondo una indiscrezione lanciata da davidemaggio.it sembrerebbe che le repliche del programma di Michelle Hunziker non saranno più mandate in onda nel giorno stabilito. Questa scelta sembrerebbe essere stata dettata dal fatto di voler evitare a tutti i costi una sfida con una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ovvero Antonella Clerici. Quest’ultima, infatti, sta andando in onda con le repliche della prima edizione di The Voice Senior, il programma che è andato in onda per la prima volta lo scorso anno e che ha avuto un successo straordinario.

Repliche di All together now e The voice senior, quando andranno in onda

Ad oggi, infatti, il sabato sono andate in onda le puntate di All together now relative alla terza edizione e contemporaneamente su Rai 1 invece le repliche di The Voice senior. A partire però dalla prossima settimana ci saranno dei cambiamenti. Temptation Island il programma che va in onda su Canale 5 il lunedì, andrà anche in onda un altro giorno e di conseguenza ci sarà un doppio appuntamento il 26 e il 27. Le repliche del programma di Michelle Hunziker andranno invece in onda il mercoledì e di conseguenza il 28 luglio, sempre in prima serata. Ad ogni modo, è stata già annunciata la quarta edizione del programma All together now che andrà in onda molto probabilmente in autunno. È stata confermata la conduzione di Michelle Hunziker ed anche la partecipazione dei giurati presenti nella scorsa stagione.