michelle-hunziker-e-giovanni-angiolini-in-crisi?-spunta-un-nuovo-gossip

Giovanni Angiolini e la popolare conduttrice sono in crisi? Il clamoroso retroscena

Ormai sono mesi che non si fa altro che parlare di Michelle Hunziker con la sua nuova fiamma. Difatti i due sono stati sorpresi diverse volte insieme impegnati a baciarsi e ad abbracciarsi teneramente. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai confermato di essere innamorati, anche se le foto pubblicate sui giornali non hanno lasciato alcun dubbio in tal senso. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore la fanpage instagram thepipol_gossip ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppietta. Difatti pare che il loro amore non sia così saldo come molti vorrebbero far credere:

“L’amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo Giovanni Angiolini potrebbe non essere così saldo, al contrario di quanto raccontano gli amici…”

Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno: c’è aria di crisi? La nuova indiscrezione

In tanti adesso si staranno chiedendo quale potrebbe essere il motivo della crisi tra la conduttrice svizzera e Giovanni Angiolini, sempre al centro del gossip. Non è dato saperlo con esattezza, anche se la fanpage instagram thepipol_gossip ha pubblicato un video in cui lui è stato sorpreso da solo all’aeroporto di Linate, mentre lei è tornata dal suo primo marito Eros Ramazzotti per fare un po’ di karate insieme:

“Angiolini viene accompagnato all’aeroporto di Milano Linate, dove lo abbiamo sorpreso in attesa della partenza, Michelle Hunziker ha fatto immediato ritorno al suo nuovo amore il Karatè con accanto un vecchio amore Eros Ramazzotti…”

Perchè i due si saranno separati così improvvisamente dopo essere stati indivisibili per mesi e mesi? Cosa sarà successo?

Eros Ramazzotti è sempre una spalla per la popolare conduttrice: l’ultimo gossip

Successivamente la fanpage instagram thepipol_gossip ha fatto presente che il popolare cantante è da sempre una spalla per la conduttrice Michelle Hunziker, la quale è pronta a confrontarcisi nei momenti difficili:

“E’ sempre una spalla pronta con cui confrontarsi e ripartire nel caso in cui i rumor non si sbaglino…”

Sarà già finito l’amore tra i due? Chissà, intanto si ricorda che giorni fa la presentatrice è stata sorpresa insieme alla figlia ad acquistare un test di gravidanza.

